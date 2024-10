Quelles sont les nouveautés pour iOS 18.2 (avec et sans IA) !

Les fonctions d'IA (non disponibles en Europe !)

Si les fonctions d'Apple Intelligence sont réservées aux utilisateurs résidant aux Etats-Unis, cela n'empêche pas Apple de passer la seconde et de dévoiler d'autres fonctions. A priori,Durant la keynote, Apple a déclaré que son IA serait disponible en anglais pour ses utilisateurs domiciliés en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Toutefois, il semble que la firme ait à nouveauPremière de la liste, Apple pose les bases de sa. Pour rappel, cette dernière va permettre de générer des images à partir d'une description, de concepts suggérés, ou même d'une personne de votre photothèque.Il sera possible de modifier le style proposé et d'apporter des modifications au prompt de départ pour qu'il corresponde à un fil de discussion Messages, à votre tableau Freeform ou à une diapositive dans Keynote.depuis presque deux ans.On trouve également la, liée à Image Playground qui est disponible dans l'application Notes sur iPad. Elle permettra de dessiner un croquis approximatif avec l'Apple Pencil ou encercler un espace vide ou une phrase clé dans une note pour que Image Wand génère une image appropriée.Techniquement, il s'agit d'un émoji maison que l'on pourra créer directement à partir du clavier dans Messages, mais ils ne sont pas compris dans le protocole Unicode.On pourra, plus ou moins fantaisiste comme un t-rex portant un tutu sur une planche de surf, ou un chiot avec un noeud vert sur une fusée, voire un sushi volant sur une moto... Bref tout sera possible / permis.Par cette nouvelle fonction,, ses emojis personnalisables (qui mettaient plusieurs minutes à être configurés et qui n'ont pas rencontré le succès escompté en dehors des murs de Cupertino). En effet, on pourra utiliser ces derniers pour les transformer également.Avec l'autorisation de l'utilisateur, Siri pourra afficher les réponses de ChatGPT directement en réponse aux questions et autres prompts. ChatGPT pourra aussi être une option de la fonction Outils d'écriture. Notons qu'il sera basé sur GPT-4o d'OpenAI., et les abonnés ChatGPT Plus pourront connecter leurs comptes pour accéder aux fonctionnalités payantes sur ces appareils. Côté confidentialité, Apple a déclaré qu'OpenAI ne stockera pas les demandes effectuées auprès de ChatGPT et que les adresses IP des utilisateurs seront masquées.Dans le détail,: la désactivation des invites, l'envoi de toutes les demandes de Siri directement à ChatGPT, la possibilité de créer des images sur commande, la rédaction d'un texte original avec ChatGPT... Rappelons qu'aucun compte OpenAI n'est requis, mais vous pouvez éventuellement vous connecter via le votre si vous en avez un. Enfin, après l'installation d'iOS 18.2, l'intégration de ChatGPT va nécessiter un consentement explicite pour s'activer. Il est désactivé par défaut.. Si on ouvre l'application Appareil Photo et on la dirige vers un restaurant, par exemple, on pourra voir les heures d'ouverture et les avis. Mais on trouve aussi la lecture de texte à haute voix, la détection de numéros de téléphone et d'adresses pour les ajouter aux contacts, la copie de texte et la synthèse du texte. Il y a même une option pour rechercher sur Google où acheter un article spécifique que l'on voit dans la rue (par exemple ce fabuleux manteau porté par une passante dans la rue)...L'Europe étant privée d'Apple Intelligence a aussi droit (c'est le cas de le dire) à des modifications spécialement dédiées., avec l'insertion de sections supplémentaires dans l'application Réglages > Apps (tout en bas) > Apps par défaut. On trouvera des paramètres pour les applications de messagerie, de messagerie, d'appel, de filtrage d'appel, d'application de navigateur, de mots de passe et de codes, et de clavier.Aux États-Unis, il sera possible de choisir l'interface de l'application par défaut pour choisir ses e-mails, ses filtres d'appels, son navigateur, ses mots de passe et son claviers préférés. Quant à eux,(qui ne soient pas des apps natives).Les utilisateurs de l'UE peuvent également supprimer davantage d'applications de base telles que Messages, App Store, Safari, Appareil photo et Photos. Cette modification est une application de l'article 6 paragraphe 3 du DMA. En effet, les firmes reconnues comme desdoivent permettre de désinstaller facilement des applications ou de modifier les paramètres par défaut.Sous iOS 17.4.1, il était possible de supprimer l'app Photos de l'écran d'accueil mais pas du téléphone. Cette dernière pouvait toujours se retrouver dans le dernier écran, dans la bibliothèque d'applications.Cela devrai satisfaire Margrethe Vestager qui avait d'ailleurs jugé que les changements apportés par Cupertino n'étaient pas suffisants, et qu'il n'est pas encore possible de désinstaller certaines applications natives.