iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2, watchOS 26.2 en approche !
Par Laurence - Publié le
Ce soir, Apple ne propose pas de 4e bêta à ses développeurs, mais bien une Release Candidate pour iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, macOS 26.2, visionOS 26.2 et tvOS 26.2 mis à disposition des développeurs.
Attention, ces mises à jour ne seront pas accessibles en même temps pour tout le monde et pourront apparaître progressivement au cours de la soirée. De plus, la vitesse de téléchargement pourra varier en fonction des utilisateurs….
Comme on le pressentait ce matin, Apple accélère la cadence avant la trêve des confiseurs et proposent ce soir les Release Candidates de ses programmes, signe que la version définitive est proche et devrait arriver dans quelques jours. En effet l'écart de temps est assez bref et il y a peu de correctifs à apporter entre les deux (généralement quelques bugs ou soucis mineurs).
Pour rappel, iOS 26 amène tout de même quelques nouveautés, comme un curseur Liquid Glass pour ajuster la transparence de l’horloge sur l’écran de verrouillage — une micro-amélioration esthétique, mais qui s’inscrit dans la montée en puissance du nouveau design. Au menu également (et c'est logique à l'approche de Noël et de ceux qui ont demandé des écouteurs blancs), la traduction en direct arrive sur les AirPods dans l’Union européenne. L'iPhone gagne aussi la possibilité d’ajouter des alertes horaires aux tâches. Une petite fonctionnalité attendue depuis longtemps.
iPadOS 26.2 se veut dans la continuité d’iOS et reprend l’essentiel des nouveautés d’iOS 26.2, notamment les améliorations d’interface et les mises à jour des apps Apple. Aucun changement spécifique à l’iPad n’a été repéré pour cette RC. Du côté de macOS Tahoe 26.2, on retiendra surtout Edge Light, la nouveauté phare pour les appels vidéo. Il s'agit d'une lumière studio sans lampe physique, comme un halo lumineux projeté en bordure d’écran pour illuminer le visage lors d’un appel.
Bientôt les fêtes !
