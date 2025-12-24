Dernières heures pour traquer le Père Noël en ligne !
Ho ho ho ! Plus que quelques heures de patience avant l’ouverture des cadeaux, que vous soyez plutôt réveillon du 24 au soir ou matin du 25 décembre. Après cela, il faudra attendre une année entière.
En attendant le grand moment — entre les derniers emballages, la préparation du repas ou même quelques longueurs de piscine pour les plus courageux (oui, oui, ça arrive) — voici de quoi faire patienter les plus jeunes avec une activité incontournable : suivre le Père Noël en temps réel.
Véritable pionnier en la matière, NORAD Tracks Santa permet de suivre la tournée mondiale du Père Noël depuis1955 ! Ce qui est parti d'une expérience unique est finalement devenu une tradition ouvrant la voie aux nombreuses possibilités qui existent aujourd'hui. D’abord via une hotline téléphonique, puis sur Internet dès 1997, ce programme est aujourd’hui une référence incontournable.
Au menu, on trouve le très attendu suivi en temps réel du traîneau, le compte à rebours avant Noël, des jeux, des musiques et des vidéos de saison. Et même une ligne téléphonique animée par des bénévoles qui répondent directement aux enfants (le tout sans IA,).
Autre incontournable, Google propose lui aussi de suivre le voyage de Santa jusqu’au 24 décembre à minuit, d’un continent à l’autre. En raison du décalage horaire de 10 heures, certains pays — comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande — auront déjà reçu leurs cadeaux dans la journée, tandis que d’autres attendront encore fébrilement.
Le site propose des mini-jeux et animations, un compteur de cadeaux distribués, le temps restant avant la prochaine étape, et, nouveauté cette année, une sélection de photos des lieux visités par Santa.
Pour les enfants (et les parents) équipés de smartphones ou de tablettes, plusieurs applications permettent également de suivre le Père Noël et de faire patienter jusqu’à minuit : Suivre le père Noël, Santa Tracker - Track Santa, Santa Tracker and Status Check, Santa Everywhere! See Santa Claus For Real This Christmas with Santa-scope!! FREE. D'autres voudront aller sur Amazon pour vérifier à combien de livraisons se trouve le dernier traîneau du jour... Après vous avez aussi la possibilité d'embaucher les plus jeunes pour des taches plus festives et moins connectées (trouver les serviettes rouges, aller chercher le pain...).
Joyeux Noël à toutes et à tous
Et si vous préférez une application ?
