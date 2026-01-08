Apple Card, 6 ans après : quel avenir pour la CB d'Apple ?

Un nouveau chapitre pour l’Apple Card



Avec JPMorgan Chase, Apple s’associe à un acteur bancaire plus solide sur le segment grand public que Goldman Sachs, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles évolutions de l’Apple Card à moyen terme. Pour l’instant, la priorité reste une transition progressive, étalée sur deux ans, afin de garantir la stabilité du service pour les millions d’utilisateurs concernés. Ce changement confirme en tout cas que, malgré les difficultés rencontrées par son premier partenaire, Apple Card demeure un élément stratégique de l’écosystème Apple Pay.



Lancée en grande pompe en 2019, l’Apple Card devait incarner la vision d’Apple d’une carte bancaire plus simple, plus transparente et profondément intégrée à l’écosystème iPhone. Six ans plus tard, son avenir apparaît plus incertain que jamais. Toujours absente d’Europe, cantonnée au marché américain et fragilisée par la fin de son partenariat historique avec Goldman Sachs, l’Apple Card illustre à la fois les ambitions financières d’Apple et les limites de son modèle dans un secteur hautement régulé.



Entre bilan contrasté, restructuration en cours et interrogations sur une éventuelle relance internationale, la carte bancaire d’Apple se retrouve à un tournant stratégique. Et on pourrait bien se demander si Cupertino n'a pas intérêt à arrêter ce service, trop éloigné de son cœur de marché ou trop limité géographiquement...