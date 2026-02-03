Elon Musk convoqué par le parquet de Paris

Une enquête ouverte depuis début 2025

La vraie question est désormais : jusqu’où peut aller la liberté de l’IA sur les réseaux sociaux ? L’affaire illustre la montée en puissance des autorités européennes face aux grandes plateformes technologiques (en particulier avec la montée de l'IA générative, et la modération des contenus). Pour Elon Musk, déjà confronté à des controverses multiples, cette convocation à Paris marque un nouveau front judiciaire sensible — qui pourrait ternir l’avenir de ses activités en Europe.

Selon le parquet, l’enquête a été ouverte en janvier 2025, initialement centrée sur le. Les magistrats s’intéressaient alors à la manière dont certains contenus sensibles pouvaient être mis en avant sur la plateforme.Au fil des mois,—notamment à Grok, après la multiplication de signalements concernant d'images jugées inadaptées ou détournées de leur usage initial. Ces situations ont suscité de, certains dénonçant des règles jugées trop permissives et insuffisamment encadrées.Face à la polémique, la plateforme a fini parMais le mal était fait : fin janvier, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une enquête visant xAI, tandis que le régulateur britannique Ofcom avait déjà lancé une procédure similaire.En définitive,, mais aussi l’ancienne directrice générale de X, ont été convoqués pour des auditions prévues le 20 avril prochain. À ce stade, il s’agit d’auditions dans le cadre de l’enquête, et non de mises en examen.Dans ces conditions,Par le passé, la plateforme avait qualifié l’enquête française de, niant toute manipulation de son algorithme et dénonçant une atteinte à la liberté d’expression.. Dans certains cas, des responsables du secteur ont dénoncé ce qu’ils perçoivent comme une approche particulièrement stricte de la régulation, estimant qu’elle pourrait freiner l’autonomie des services en ligne.