Elon Musk convoqué par le parquet de Paris
Par Laurence - Publié le
Si Elon Musk a la tête dans les étoiles, la réalité juridique vient de le rappeler sur terre. En effet, suite à une perquisition effectuée dans les bureaux français de X par l’unité cybercriminalité, le parquet de Paris vient de convoquer le patron. L’affaire porte sur plusieurs chefs d'accusation potentiels, allant de l’extraction frauduleuse de données à des faits liés à des contenus problématiques.
Selon le parquet, l’enquête a été ouverte en janvier 2025, initialement centrée sur le fonctionnement de l’algorithme de recommandation de X. Les magistrats s’intéressaient alors à la manière dont certains contenus sensibles pouvaient être mis en avant sur la plateforme.
Au fil des mois, le périmètre de l’enquête a été élargi —notamment à Grok, après la multiplication de signalements concernant d'images jugées inadaptées ou détournées de leur usage initial. Ces situations ont suscité de nombreuses critiques, certains dénonçant des règles jugées trop permissives et insuffisamment encadrées.
Face à la polémique, la plateforme a fini par restreindre certaines fonctionnalités de l’outil. Mais le mal était fait : fin janvier, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une enquête visant xAI, tandis que le régulateur britannique Ofcom avait déjà lancé une procédure similaire.
En définitive, Elon Musk, mais aussi l’ancienne directrice générale de X Linda Yaccarino, ont été convoqués pour des auditions prévues le 20 avril prochain. À ce stade, il s’agit d’auditions dans le cadre de l’enquête, et non de mises en examen.
Dans ces conditions, X n’a pas encore réagi officiellement à la perquisition ni aux convocations. Par le passé, la plateforme avait qualifié l’enquête française de
Cette situation n’est pas sans rappeler d’autres tensions récentes entre autorités françaises et dirigeants de grandes plateformes numériques. Dans certains cas, des responsables du secteur ont dénoncé ce qu’ils perçoivent comme une approche particulièrement stricte de la régulation, estimant qu’elle pourrait freiner l’autonomie des services en ligne.
La vraie question est désormais : jusqu’où peut aller la liberté de l’IA sur les réseaux sociaux ? L’affaire illustre la montée en puissance des autorités européennes face aux grandes plateformes technologiques (en particulier avec la montée de l'IA générative, et la modération des contenus). Pour Elon Musk, déjà confronté à des controverses multiples, cette convocation à Paris marque un nouveau front judiciaire sensible — qui pourrait ternir l’avenir de ses activités en Europe.
