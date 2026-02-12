Apple continue de soutenir ses vieux appareils avec de nouvelles mises à jour système !
Apple poursuit le déploiement de ses mises à jour logicielles. En parallèle d’iOS 26.3et des nouvelles versions destinées aux systèmes les plus récents, elle publie également plusieurs correctifs pour d’anciennes versions d’iOS, macOS et iPadOS.
La mise à jour phare du moment reste évidemment iOS 26.3, accompagnée d’iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3, ainsi que de nouvelles versions de watchOS, tvOS et visionOS. Mais Apple n’oublie pas les utilisateurs qui utilisent encore des versions plus anciennes de ses systèmes.
La société propose ainsi plusieurs correctifs destinés aux appareils restés sur des versions antérieures : iOS 18.7.5, iPadOS 18.7.5, macOS Sequoia 15.7.4 et macOS Sonoma 14.8.4 pour Mac. Ces mises à jour peuvent être installées directement depuis les réglages système, via le menu
Contrairement aux mises à jour majeures, ces nouvelles versions ne visent pas à introduire des fonctionnalités inédites. Apple indique qu’elles se concentrent essentiellement sur des correctifs de sécurité importants, destinés à combler des vulnérabilités et à protéger les utilisateurs contre d’éventuelles failles. Pour cette raison, la firme recommande leur installation à tous les utilisateurs concernés, même en l’absence de nouvelles fonctions visibles.
Cette publication s’inscrit dans la stratégie habituelle d’Apple, qui consiste à maintenir pendant plusieurs années la sécurité de ses anciens systèmes. La semaine précédente déjà, la société avait déployé des correctifs similaires pour des versions encore plus anciennes de ses logiciels.
En continuant à mettre à jour ses plateformes historiques, Apple cherche à limiter les risques de sécurité tout en offrant une certaine flexibilité aux utilisateurs qui ne souhaitent pas migrer immédiatement vers les dernières versions de ses systèmes d’exploitation.
L’objectif est bien sûr de renforcer la sécurité des appareils qui ne peuvent pas — ou ne souhaitent pas — passer aux dernières générations de systèmes. Surtout que la firme dispose de 2,5 milliards d'appareils actifs, une information qu'elle a bien mis en avant lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels. La nouvelle devrait ravir les opposants à l'obsolescence programmée.
Apple met aussi à jour les anciens systèmes
Une stratégie de support élargi
