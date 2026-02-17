Satisfaction client : Orange et Free en tête, SFR ferme la marche

On en dit quoi ?



C'est plutôt encourageant de voir la satisfaction monter, et la guerre des prix entre opérateurs n'y est sans doute pas pour rien. En revanche, le sujet des appels frauduleux est un point franchement inquiétant, et visiblement aucune mesure ne semble fonctionner. Typiquement, moi je reçois deux ou trois appels bidons par jour, souvent des IA qui viennent me vendre de la soupe ou des arnaques. Et je confirme que c'est infernal.