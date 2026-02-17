Satisfaction client : Orange et Free en tête, SFR ferme la marche
Par Vincent Lautier - Publié le
L'ARCEP vient de publier son Observatoire 2026 de la satisfaction des usagers télécoms en France. Les Français n'ont jamais été aussi satisfaits de leur opérateur mobile, avec une note moyenne record de 8/10. Orange et Free partagent la première place du classement, SFR ferme la marche au global. Et si la résolution des problèmes s'améliore, les appels frauduleux sont désormais le problème numéro un des utilisateurs.
L'enquête, menée par l'institut CSA pour le compte de l'ARCEP, porte sur l'ensemble des opérateurs fixes et mobiles en France. Et les résultats sont plutôt bons : la satisfaction globale en téléphonie mobile atteint 8/10, un niveau jamais enregistré jusqu'à présent. Orange et Free arrivent tous les deux à 8,1/10, Bouygues Telecom à 7,8/10 et SFR à 7,9/10. Si vous regardez le combiné fixe + mobile, le classement bouge un peu : Orange reste premier avec 8,1, Free suit à 8,0, Bouygues à 7,8 et SFR ferme la marche à 7,7.
Côté fidélité, Free domine. 82 % de ses clients mobiles sont restés plus de deux ans chez l'opérateur, contre 79 % chez Orange, 76 % chez SFR et 70 % chez Bouygues Telecom. Sur cinq ans et plus, Free et Orange sont au coude-à-coude à 63 %. Le service client obtient une note moyenne de 7/10, et le taux de résolution des problèmes atteint 86 %, contre 74 % en 2020. 72 % des soucis sont réglés dès le premier contact.
43 % des abonnés déclarent quand même avoir rencontré au moins un souci dans l'année (c'était 47 % en 2024, donc ça baisse un peu). Mais le gros point noir, ce sont les appels indésirables : entre 24 et 26 % des usagers disent en recevoir régulièrement. Et l'usurpation de numéro explose, avec des signalements en hausse de 113 % entre 2024 et 2025, c'est vertigineux. 43 % des sondés disent avoir été victimes de spoofing au cours des trois derniers mois.
C'est plutôt encourageant de voir la satisfaction monter, et la guerre des prix entre opérateurs n'y est sans doute pas pour rien. En revanche, le sujet des appels frauduleux est un point franchement inquiétant, et visiblement aucune mesure ne semble fonctionner. Typiquement, moi je reçois deux ou trois appels bidons par jour, souvent des IA qui viennent me vendre de la soupe ou des arnaques. Et je confirme que c'est infernal.
8/10 en mobile, du jamais vu
Free en tête sur la fidélité
Les appels frauduleux toujours en hausse
On en dit quoi ?
