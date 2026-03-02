Guerre en Iran : un data center AWS touché par des "objets" aux Emirats arabes unis

On en dit quoi ?



C'est la première fois qu'un conflit armé touche aussi directement l'infrastructure cloud d'un géant comme Amazon. Le fait qu'AWS utilise le mot "objets" sans jamais prononcer les termes "missile" ou "drone" en dit long sur la communication de crise : l'idée est de ne pas faire de ses centres de données des cibles politiques prioritaires. On ne va pas se mentir, cela pose une vraie question sur la résilience des data centers dans les zones géopolitiquement instables et sur la dépendance de milliers d'entreprises à une poignée de régions cloud. Les clients qui avaient prévu une redondance multi-zones s'en sont sortis ; les autres ont passé leur dimanche à prier.