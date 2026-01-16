L'Iran coupe Internet depuis plus d'une semaine et brouille désormais Starlink

On en dit quoi ?



C'est quand même un signal assez violet pour le reste du monde. L'Iran vient de démontrer qu'un État peut non seulement couper Internet, mais aussi neutraliser les solutions satellites qui devaient servir de filet de sécurité. Starlink a beau être présenté comme l'outil ultime pour contourner la censure, les brouilleurs militaires changent la donne. Le vide informationnel profite aussi aux comptes pro-régime et aux faux contenus générés par IA, qui s'engouffrent dans la brèche. Reste à voir si SpaceX parviendra à adapter sa technologie assez vite.