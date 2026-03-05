Speedtest et Downdetector changent de main pour 1,2 milliard de dollars
Par Vincent Lautier - Publié le
Accenture rachète Ookla, la maison mère de Speedtest et Downdetector, à Ziff Davis pour 1,2 milliard de dollars en cash. Les deux outils que des millions de personnes utilisent dès que la connexion rame passent dans le giron d'un géant du conseil, et Ziff Davis en profite pour alléger sérieusement sa dette.
Ookla, c'est la société derrière Speedtest, Downdetector, mais aussi Ekahau (analyse des réseaux Wi-Fi) et RootMetrics (tests de couverture mobile). Ziff Davis avait racheté Ookla en 2014, et la branche pesait depuis 231 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, soit 16 % des revenus du groupe. L'acquisition par Accenture est entièrement en cash, et l'action Ziff Davis a bondi de 81 % à l'annonce.
Sur les 1,2 milliard, 872 millions iront directement au remboursement de la dette du groupe. Ziff Davis conserve de son côté IGN, Mashable, Everyday Health et le reste de ses activités médias.
Si vous avez déjà lancé un test de débit pour vérifier que votre box ne vous mentait pas, vous avez probablement utilisé Speedtest. L'outil revendique plus de 250 millions de tests chaque mois, et Downdetector suit de son côté les pannes de plus de 12 000 services en temps réel. Ookla emploie environ 430 personnes qui vont rejoindre les rangs d'Accenture et ses 799 000 employés. La société avait été fondée en 2006 à Seattle, et avait racheté Downdetector en 2018, un outil créé à l'origine en 2012 aux Pays-Bas.
Accenture a acquis Faculty, une entreprise britannique d'IA, en janvier, puis Verum Partners en février. Avec Ookla, le cabinet met la main sur des outils utilisés aussi bien par les particuliers que par les opérateurs télécom et les régulateurs. Accenture justifie d'ailleurs l'opération en assurant que
Franchement, 1,2 milliard pour un site de test de débit et un détecteur de pannes, c'est faramineux. Quand un outil gratuit atteint ce prix-là, on comprend vite que le vrai produit, ce sont les données réseau que des millions de personnes génèrent chaque mois sans trop y penser. Pour les utilisateurs, rien ne devrait changer dans l'immédiat, Speedtest et Downdetector resteront accessibles comme avant. Mais Accenture ne lâche pas cette somme juste pour le fun, et on peut parier que tout ça va servir à alimenter du conseil réseau pour ses gros clients.
1,2 milliard de dollars en cash
Ookla, c'est la société derrière Speedtest, Downdetector, mais aussi Ekahau (analyse des réseaux Wi-Fi) et RootMetrics (tests de couverture mobile). Ziff Davis avait racheté Ookla en 2014, et la branche pesait depuis 231 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, soit 16 % des revenus du groupe. L'acquisition par Accenture est entièrement en cash, et l'action Ziff Davis a bondi de 81 % à l'annonce.
Sur les 1,2 milliard, 872 millions iront directement au remboursement de la dette du groupe. Ziff Davis conserve de son côté IGN, Mashable, Everyday Health et le reste de ses activités médias.
Plus de 250 millions de tests par mois
Si vous avez déjà lancé un test de débit pour vérifier que votre box ne vous mentait pas, vous avez probablement utilisé Speedtest. L'outil revendique plus de 250 millions de tests chaque mois, et Downdetector suit de son côté les pannes de plus de 12 000 services en temps réel. Ookla emploie environ 430 personnes qui vont rejoindre les rangs d'Accenture et ses 799 000 employés. La société avait été fondée en 2006 à Seattle, et avait racheté Downdetector en 2018, un outil créé à l'origine en 2012 aux Pays-Bas.
Accenture enchaîne les rachats
Accenture a acquis Faculty, une entreprise britannique d'IA, en janvier, puis Verum Partners en février. Avec Ookla, le cabinet met la main sur des outils utilisés aussi bien par les particuliers que par les opérateurs télécom et les régulateurs. Accenture justifie d'ailleurs l'opération en assurant que
les réseaux modernes sont devenus des plateformes critiques pour les entreprises. L'idée, c'est d'utiliser les données de Speedtest et Downdetector pour enrichir ses offres de conseil réseau auprès de ses clients.
On en dit quoi ?
Franchement, 1,2 milliard pour un site de test de débit et un détecteur de pannes, c'est faramineux. Quand un outil gratuit atteint ce prix-là, on comprend vite que le vrai produit, ce sont les données réseau que des millions de personnes génèrent chaque mois sans trop y penser. Pour les utilisateurs, rien ne devrait changer dans l'immédiat, Speedtest et Downdetector resteront accessibles comme avant. Mais Accenture ne lâche pas cette somme juste pour le fun, et on peut parier que tout ça va servir à alimenter du conseil réseau pour ses gros clients.