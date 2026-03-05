Speedtest et Downdetector changent de main pour 1,2 milliard de dollars

On en dit quoi ?



Franchement, 1,2 milliard pour un site de test de débit et un détecteur de pannes, c'est faramineux. Quand un outil gratuit atteint ce prix-là, on comprend vite que le vrai produit, ce sont les données réseau que des millions de personnes génèrent chaque mois sans trop y penser. Pour les utilisateurs, rien ne devrait changer dans l'immédiat, Speedtest et Downdetector resteront accessibles comme avant. Mais Accenture ne lâche pas cette somme juste pour le fun, et on peut parier que tout ça va servir à alimenter du conseil réseau pour ses gros clients.