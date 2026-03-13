Elon Musk veut jouer les banquiers avec X Money

Un système de paiement intégré à X

Le projet d’une « application universelle »

Qu'en penser ?



Avec X Money, Elon Musk franchit une nouvelle étape dans sa stratégie visant à transformer X en une véritable plateforme multifonction. En intégrant les paiements directement dans l’application, le réseau social pourrait évoluer vers un modèle où communication, contenu et transactions financières cohabitent au sein d’un même écosystème.



Pour le moment, la question est de savoir si les utilisateurs adopteront réellement ces nouveaux services. Si le projet réussit, X pourrait se rapprocher du modèle des super-apps asiatiques, capables de concentrer de nombreux usages dans une seule application. Mais le succès de cette transformation dépendra autant de la confiance des utilisateurs que de la capacité de la plateforme à convaincre partenaires et régulateurs.

Cette nouvelle étape marque une avancée importante dans la stratégie de Musk visant à élargir les fonctionnalités de X, en y i. Avec X Money, l’objectif est de permettre aux utilisateurs d’effectuer des paiements numériques directement depuis la plateforme, sans passer par des services tiers.Le projet s’inscrit dans un contexte où les transactions financières intégrées aux applications connaissent une forte croissance. Elon Musk espère ainsi. Pour soutenir ce développement, la plateforme a conclu l’an dernier un partenariat avec Visa, afin de proposer des services de paiement direct aux utilisateurs de l’application.Depuis son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022, Elon Musk évoque régulièrement son ambition de, inspirée notamment du modèle de WeChat en Chine.Cette application multifonction doit à terme regrouper: messagerie, partage de vidéos et d’images, streaming, contenus sociaux, paiements et services financiers. L’intégration de X Money représente donc un, en ajoutant une dimension économique directe à l’écosystème de la plateforme.permettra à X de tester le fonctionnement du service auprès d’un premier groupe d’utilisateurs. Si l’expérimentation s’avère concluante,, en rapprochant les interactions sociales et les transactions financières au sein d’une même application.