L’abonnement AppleCare One bientôt en Europe
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait bientôt étendre l’un de ses services les plus récents au Vieux Continent. La firme a en effet déposé la marque AppleCare One auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, une étape souvent révélatrice d’un lancement imminent.
Lancé aux États-Unis à l’été 2025, AppleCare One propose une approche simplifiée de la garantie étendue.
Contrairement à AppleCare+ — qui s’applique à un appareil unique — cette nouvelle formule permet de couvrir plusieurs produits Apple avec un seul abonnement, centraliser la gestion des garanties et ajuster la couverture en fonction de son parc d’appareils.
Aux États-Unis, l’offre est facturée 19,99 dollars par mois pour trois appareils, avec la possibilité d’ajouter des produits supplémentaires moyennant un supplément. Il est possible que ce service soit facturé une vingtaine d’euros en Europe.
Le dépôt de marque auprès de l’EUIPO ne garantit pas un lancement immédiat, mais il constitue généralement un indicateur fiable des intentions d’Apple.
Dans la majorité des cas, ce type de démarche précède une expansion géographique et s’inscrit dans une stratégie de déploiement globale. Parfois elle accompagne même l’arrivée de nouveaux services. À noter toutefois que cette procédure ne couvre pas le Royaume-Uni, même si Apple lance habituellement ses services en parallèle sur ce marché.
Avec AppleCare One, Apple pousse encore un peu plus loin sa logique d’écosystème. Il s’agit de proposer une couverture globale adaptée aux utilisateurs multi-appareils
Une stratégie cohérente alors que de plus en plus d’utilisateurs possèdent un iPhone, un iPad, un Mac et une Apple Watch. Plutôt que de multiplier les contrats, Apple cherche à simplifier l’ensemble.
AppleCare One s’inscrit dans une tendance plus large : le développement des revenus liés aux services. Après Apple Music, iCloud+, Apple TV+ ou encore Apple Fitness+, Apple continue de diversifier ses abonnements, fidéliser ses utilisateurs et renforcer la valeur de son écosystème. Si son lancement en Europe se confirme, AppleCare One pourrait séduire les utilisateurs équipés de plusieurs appareils Apple en simplifiant la gestion de leurs garanties. Il ne reste plus qu’à attendre et voir si le positionnement tarifaire sera adapté aux marchés européens — un point clé pour transformer cette initiative en succès.
Une formule unique pour couvrir plusieurs appareils
Lancé aux États-Unis à l’été 2025, AppleCare One propose une approche simplifiée de la garantie étendue.
Contrairement à AppleCare+ — qui s’applique à un appareil unique — cette nouvelle formule permet de couvrir plusieurs produits Apple avec un seul abonnement, centraliser la gestion des garanties et ajuster la couverture en fonction de son parc d’appareils.
Aux États-Unis, l’offre est facturée 19,99 dollars par mois pour trois appareils, avec la possibilité d’ajouter des produits supplémentaires moyennant un supplément. Il est possible que ce service soit facturé une vingtaine d’euros en Europe.
Une arrivée probable en Europe
Le dépôt de marque auprès de l’EUIPO ne garantit pas un lancement immédiat, mais il constitue généralement un indicateur fiable des intentions d’Apple.
Dans la majorité des cas, ce type de démarche précède une expansion géographique et s’inscrit dans une stratégie de déploiement globale. Parfois elle accompagne même l’arrivée de nouveaux services. À noter toutefois que cette procédure ne couvre pas le Royaume-Uni, même si Apple lance habituellement ses services en parallèle sur ce marché.
Un service pensé pour l’écosystème Apple
Avec AppleCare One, Apple pousse encore un peu plus loin sa logique d’écosystème. Il s’agit de proposer une couverture globale adaptée aux utilisateurs multi-appareils
Une stratégie cohérente alors que de plus en plus d’utilisateurs possèdent un iPhone, un iPad, un Mac et une Apple Watch. Plutôt que de multiplier les contrats, Apple cherche à simplifier l’ensemble.
Qu’en penser ?
AppleCare One s’inscrit dans une tendance plus large : le développement des revenus liés aux services. Après Apple Music, iCloud+, Apple TV+ ou encore Apple Fitness+, Apple continue de diversifier ses abonnements, fidéliser ses utilisateurs et renforcer la valeur de son écosystème. Si son lancement en Europe se confirme, AppleCare One pourrait séduire les utilisateurs équipés de plusieurs appareils Apple en simplifiant la gestion de leurs garanties. Il ne reste plus qu’à attendre et voir si le positionnement tarifaire sera adapté aux marchés européens — un point clé pour transformer cette initiative en succès.