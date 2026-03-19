L’abonnement AppleCare One bientôt en Europe

Qu’en penser ?



AppleCare One s’inscrit dans une tendance plus large : le développement des revenus liés aux services. Après Apple Music, iCloud+, Apple TV+ ou encore Apple Fitness+, Apple continue de diversifier ses abonnements, fidéliser ses utilisateurs et renforcer la valeur de son écosystème. Si son lancement en Europe se confirme, AppleCare One pourrait séduire les utilisateurs équipés de plusieurs appareils Apple en simplifiant la gestion de leurs garanties. Il ne reste plus qu’à attendre et voir si le positionnement tarifaire sera adapté aux marchés européens — un point clé pour transformer cette initiative en succès.