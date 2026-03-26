Après les étoiles, SpaceX prêt à entrer en Bourse ?

Une rumeur qui fait décoller les valeurs spatiales

Le "Saint Graal" des IPO tech

Un tournant pour toute l’industrie

New Space

Qu'en penser ?



Même sans confirmation officielle, la simple évocation d’une IPO de SpaceX suffit à secouer les marchés. Preuve que, plus de 20 ans après sa création, l’entreprise d’Elon Musk reste l’actif le plus convoité de l’économie spatiale. Si l’opération se concrétise, elle pourrait marquer un tournant historique — et ouvrir une nouvelle ère pour l’industrie… comme pour les investisseurs.

. Des sociétés comme Rocket Lab, AST SpaceMobile ou encore Firefly Aerospace ont vu leurs titres bondir, portées par l’espoir d’un afflux massif de capitaux dans l’industrie.Ce phénomène illustre une réalité simple :Une entrée en Bourse offrirait enfin aux investisseurs — particuliers comme institutionnels — un accès direct à une entreprise longtemps restée hors de portée.Selon les premières estimations, l’opération pourrait lever plus de 75 milliards de dollars et, ce qui en ferait l’une des plus grosses IPO de l’histoire.Fondée par Elon Musk, SpaceX s’est imposée comme un acteur incontournable grâce à ses lanceurs, son programmeet surtout, son réseau de satellites internet. Pendant longtemps, le milliardaire a refusé une introduction en Bourse, préférant éviter la pression des marchés et se concentrer sur ses ambitions à long terme, notamment laMais la maturité de Starlink — désormais rentable et en forte croissance — pourrait changer la donne. Une IPO permettrait aussi de: infrastructures spatiales, IA, voire bases lunaires.Au-delà du seul cas de SpaceX, c’est bien toute l’industrie spatiale qui pourrait bénéficier de cette opération. Après l’échec du boom des SPAC en 2022 ou encore une période de forte volatilité, le secteur attendUne introduction réussie pourrait, redonner de la crédibilité aux acteurs duou encore repositionner l’espace comme un marché stratégique. Même sipour le moment des modalités d'une telle opération, à commencer par son prix.