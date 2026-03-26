Après les étoiles, SpaceX prêt à entrer en Bourse ?
Par Laurence - Publié le
Le marché spatial s’emballe. Selon plusieurs médias, SpaceX pourrait déposer dès cette semaine son dossier d’introduction en Bourse. Une simple rumeur… qui a suffi à provoquer une flambée immédiate des actions liées au secteur.
L’annonce potentielle d’une IPO a déclenché une vague d’achats sur les marchés. Des sociétés comme Rocket Lab, AST SpaceMobile ou encore Firefly Aerospace ont vu leurs titres bondir, portées par l’espoir d’un afflux massif de capitaux dans l’industrie.
Ce phénomène illustre une réalité simple : SpaceX reste la pièce maîtresse du secteur spatial commercial. Une entrée en Bourse offrirait enfin aux investisseurs — particuliers comme institutionnels — un accès direct à une entreprise longtemps restée hors de portée.
Selon les premières estimations, l’opération pourrait lever plus de 75 milliards de dollars et valoriser SpaceX jusqu’à 1 500 à 1 750 milliards de dollars, ce qui en ferait l’une des plus grosses IPO de l’histoire.
Fondée par Elon Musk, SpaceX s’est imposée comme un acteur incontournable grâce à ses lanceurs Falcon, son programme Starship et surtout Starlink, son réseau de satellites internet. Pendant longtemps, le milliardaire a refusé une introduction en Bourse, préférant éviter la pression des marchés et se concentrer sur ses ambitions à long terme, notamment la colonisation de Mars.
Mais la maturité de Starlink — désormais rentable et en forte croissance — pourrait changer la donne. Une IPO permettrait aussi de financer des projets colossaux : infrastructures spatiales, IA, voire bases lunaires.
Au-delà du seul cas de SpaceX, c’est bien toute l’industrie spatiale qui pourrait bénéficier de cette opération. Après l’échec du boom des SPAC en 2022 ou encore une période de forte volatilité, le secteur attend le vecteur pour attirer à nouveau les investisseurs.
Une introduction réussie pourrait relancer l’intérêt des fonds institutionnels, redonner de la crédibilité aux acteurs du
Même sans confirmation officielle, la simple évocation d’une IPO de SpaceX suffit à secouer les marchés. Preuve que, plus de 20 ans après sa création, l’entreprise d’Elon Musk reste l’actif le plus convoité de l’économie spatiale. Si l’opération se concrétise, elle pourrait marquer un tournant historique — et ouvrir une nouvelle ère pour l’industrie… comme pour les investisseurs.
Une rumeur qui fait décoller les valeurs spatiales
L’annonce potentielle d’une IPO a déclenché une vague d’achats sur les marchés. Des sociétés comme Rocket Lab, AST SpaceMobile ou encore Firefly Aerospace ont vu leurs titres bondir, portées par l’espoir d’un afflux massif de capitaux dans l’industrie.
Ce phénomène illustre une réalité simple : SpaceX reste la pièce maîtresse du secteur spatial commercial. Une entrée en Bourse offrirait enfin aux investisseurs — particuliers comme institutionnels — un accès direct à une entreprise longtemps restée hors de portée.
Selon les premières estimations, l’opération pourrait lever plus de 75 milliards de dollars et valoriser SpaceX jusqu’à 1 500 à 1 750 milliards de dollars, ce qui en ferait l’une des plus grosses IPO de l’histoire.
Le "Saint Graal" des IPO tech
Fondée par Elon Musk, SpaceX s’est imposée comme un acteur incontournable grâce à ses lanceurs Falcon, son programme Starship et surtout Starlink, son réseau de satellites internet. Pendant longtemps, le milliardaire a refusé une introduction en Bourse, préférant éviter la pression des marchés et se concentrer sur ses ambitions à long terme, notamment la colonisation de Mars.
Mais la maturité de Starlink — désormais rentable et en forte croissance — pourrait changer la donne. Une IPO permettrait aussi de financer des projets colossaux : infrastructures spatiales, IA, voire bases lunaires.
Un tournant pour toute l’industrie
Au-delà du seul cas de SpaceX, c’est bien toute l’industrie spatiale qui pourrait bénéficier de cette opération. Après l’échec du boom des SPAC en 2022 ou encore une période de forte volatilité, le secteur attend le vecteur pour attirer à nouveau les investisseurs.
Une introduction réussie pourrait relancer l’intérêt des fonds institutionnels, redonner de la crédibilité aux acteurs du
New Spaceou encore repositionner l’espace comme un marché stratégique. Même si on ignore tout pour le moment des modalités d'une telle opération, à commencer par son prix.
Qu'en penser ?
Même sans confirmation officielle, la simple évocation d’une IPO de SpaceX suffit à secouer les marchés. Preuve que, plus de 20 ans après sa création, l’entreprise d’Elon Musk reste l’actif le plus convoité de l’économie spatiale. Si l’opération se concrétise, elle pourrait marquer un tournant historique — et ouvrir une nouvelle ère pour l’industrie… comme pour les investisseurs.