2e bêta pour iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5, watchOS 26.5 (et les autres)
Par Laurence - Publié le
Après deux semaines de pause, Apple lance la 2e bêta de ses systèmes en version 26.5 : iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS ! Pour les obtenir, il faudra faire preuve d'un peu de patience, les serveurs de Cupertino pouvant se montrer parfois capricieux !
Rappelons que ces versions bêta sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple. Cela concerne également ceux qui disposent d’un compte gratuit, à la seule condition d’avoir activé son profil développeur sur un appareil compatible. À partir de là, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la section Mise à jour logicielle de l'application Réglages sur iOS et iPadOS, via l'application Réglages Système sur macOS etc
Avant toute installation, on n'oubliera pas de procéder à la petite sauvegarde d'usage. Ne vous pensez pas à l'abri d'un accident, en particulier si l’appareil est utilisé au quotidien — ce qui reste déconseillé pour ce type de versions. Même sans incident apparent, le risque zéro n’existe pas — surtout sur un appareil utilisé au quotidien, ce qui est d’ailleurs peu recommandé avec ce type de version.
Comme toujours avec des logiciels en développement, la vigilance reste essentielle : ces bêtas peuvent manquer de stabilité, affecter l’autonomie ou provoquer divers dysfonctionnements, qu’ils soient passagers ou plus durables, sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac.
Pour rappel, la première bêta d’iOS 26.5 s’est montrée relativement discrète en matière de nouveautés. Elle avait néanmoins introduit quelques évolutions notables, comme la prise en charge du RCS chiffré de bout en bout dans l’app Messages, ainsi qu’une nouvelle fonction de lieux suggérés dans Apple Plans. À cela s’ajoutent plusieurs ajustements mineurs.
En revanche, les très attendues améliorations liées à l’IA de Siri brillent par leur absence dans cette première version, laissant penser qu’Apple pourrait encore peaufiner ces fonctionnalités avant de les dévoiler plus largement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
Comment installer les bêtas ?
Rappelons que ces versions bêta sont réservées aux développeurs inscrits au programme Apple. Cela concerne également ceux qui disposent d’un compte gratuit, à la seule condition d’avoir activé son profil développeur sur un appareil compatible. À partir de là, les mises à jour peuvent être installées directement depuis la section Mise à jour logicielle de l'application Réglages sur iOS et iPadOS, via l'application Réglages Système sur macOS etc
Avant toute installation, on n'oubliera pas de procéder à la petite sauvegarde d'usage. Ne vous pensez pas à l'abri d'un accident, en particulier si l’appareil est utilisé au quotidien — ce qui reste déconseillé pour ce type de versions. Même sans incident apparent, le risque zéro n’existe pas — surtout sur un appareil utilisé au quotidien, ce qui est d’ailleurs peu recommandé avec ce type de version.
Comme toujours avec des logiciels en développement, la vigilance reste essentielle : ces bêtas peuvent manquer de stabilité, affecter l’autonomie ou provoquer divers dysfonctionnements, qu’ils soient passagers ou plus durables, sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch ou le Mac.
Pour rappel, la première bêta d’iOS 26.5 s’est montrée relativement discrète en matière de nouveautés. Elle avait néanmoins introduit quelques évolutions notables, comme la prise en charge du RCS chiffré de bout en bout dans l’app Messages, ainsi qu’une nouvelle fonction de lieux suggérés dans Apple Plans. À cela s’ajoutent plusieurs ajustements mineurs.
En revanche, les très attendues améliorations liées à l’IA de Siri brillent par leur absence dans cette première version, laissant penser qu’Apple pourrait encore peaufiner ces fonctionnalités avant de les dévoiler plus largement.
Le temps de l'installer et la décortiquer, et on vous dit tout !
Toutes les nouveautés d'iOS 26.4
Toutes les nouveautés d'iOS 26.3
Toutes les nouveautés d'iOS 26.2