Apple dément avoir effacé les villages libanais de Plans
Par Vincent Lautier - Publié le
Une nouvelle polémique secoue Apple Maps depuis quelques heures. Des internautes accusent l'application de ne plus afficher les noms des villes et villages du Liban, au moment précis où des opérations militaires israéliennes touchent le sud du pays. Apple conteste toute suppression et évoque une mauvaise couverture de la région et un affichage dynamique lié au niveau de zoom.
Les premières captures ont été diffusées le 12 avril sur X. Elles montrent un Liban quasiment vierge sur Plans : seules Beyrouth, Tyr et Saïda restent visibles, le reste du pays est une grande tache beige sans étiquettes. La même vue sur Google Maps affiche par contre tous les villages habituels, Bint Jbeil, Aytaroun, Kfar Kila ou Marjeyoun. C'est un peu surprenant, surtout quand on sait que les frappes israéliennes se concentrent justement sur cette zone frontalière. Du coup, beaucoup y ont vu une une censure volontaire.
La firme a répondu par un communiqué relayé par AppleInsider et assure qu'aucun nom n'a été retiré. Plans fonctionne avec un système d'étiquettes dynamiques : selon le niveau de zoom, les villages apparaissent ou disparaissent pour éviter de surcharger l'écran. Chez Google, c'est moins le cas, et tout s'affiche plus rapidement. Chez Apple, non. L'entreprise précise aussi que ses données cartographiques proviennent de TomTom et d'OpenStreetMap, et que rien n'a été modifié côté sources. Des captures de 2020 retrouvées par des développeurs montrent d'ailleurs que le Liban a toujours été assez pauvre en étiquettes sur Plans, bien avant le conflit actuel.
Plusieurs utilisateurs sur Hacker News ont confirmé que la Syrie souffre exactement du même manque de libellés. Rien de nouveau donc, plutôt une carence de couverture dans les pays où Apple n'a jamais envoyé ses voitures de cartographie.
Reste que le timing est un peu foireux. Voir disparaître les noms de Kfar Kila ou Aïta ech-Chaab pendant que les bombes tombent sur les mêmes villages, ça génère forcément une polémique, même si rien n'est volontaire. Des collectifs militants parlent carrément de complicité avec une politique d'effacement, ce qu'Apple rejette fermement bien sûr. La firme n'a pas donné de calendrier pour une éventuelle amélioration de la base de données libanaise.
Techniquement, l'explication d'Apple tient la route. Plans a toujours privilégié le minimalisme, c'est un choix de design assumé depuis iOS 6. Sauf que voilà, quand votre zoom par défaut cache les noms des villages bombardés, le choix de design se transforme en problème politique. Apple aurait sans doute intérêt à revoir ses seuils d'affichage, histoire de couper court à ce genre d'accusations.
Une carte presque vide
Les premières captures ont été diffusées le 12 avril sur X. Elles montrent un Liban quasiment vierge sur Plans : seules Beyrouth, Tyr et Saïda restent visibles, le reste du pays est une grande tache beige sans étiquettes. La même vue sur Google Maps affiche par contre tous les villages habituels, Bint Jbeil, Aytaroun, Kfar Kila ou Marjeyoun. C'est un peu surprenant, surtout quand on sait que les frappes israéliennes se concentrent justement sur cette zone frontalière. Du coup, beaucoup y ont vu une une censure volontaire.
L'explication d'Apple
La firme a répondu par un communiqué relayé par AppleInsider et assure qu'aucun nom n'a été retiré. Plans fonctionne avec un système d'étiquettes dynamiques : selon le niveau de zoom, les villages apparaissent ou disparaissent pour éviter de surcharger l'écran. Chez Google, c'est moins le cas, et tout s'affiche plus rapidement. Chez Apple, non. L'entreprise précise aussi que ses données cartographiques proviennent de TomTom et d'OpenStreetMap, et que rien n'a été modifié côté sources. Des captures de 2020 retrouvées par des développeurs montrent d'ailleurs que le Liban a toujours été assez pauvre en étiquettes sur Plans, bien avant le conflit actuel.
Un problème qui dépasse le Liban
Plusieurs utilisateurs sur Hacker News ont confirmé que la Syrie souffre exactement du même manque de libellés. Rien de nouveau donc, plutôt une carence de couverture dans les pays où Apple n'a jamais envoyé ses voitures de cartographie.
Reste que le timing est un peu foireux. Voir disparaître les noms de Kfar Kila ou Aïta ech-Chaab pendant que les bombes tombent sur les mêmes villages, ça génère forcément une polémique, même si rien n'est volontaire. Des collectifs militants parlent carrément de complicité avec une politique d'effacement, ce qu'Apple rejette fermement bien sûr. La firme n'a pas donné de calendrier pour une éventuelle amélioration de la base de données libanaise.
On en dit quoi ?
Techniquement, l'explication d'Apple tient la route. Plans a toujours privilégié le minimalisme, c'est un choix de design assumé depuis iOS 6. Sauf que voilà, quand votre zoom par défaut cache les noms des villages bombardés, le choix de design se transforme en problème politique. Apple aurait sans doute intérêt à revoir ses seuils d'affichage, histoire de couper court à ce genre d'accusations.