Geely envoie des satellites dans l'espace
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Le géant chinois Geely ne s'arrête pas à la production de voitures et opère désormais sa propre constellation de satellites. Oui, comme SpaceX. Coïncidence ?
On connaissait Geely pour Volvo, pour Polestar, pour Lotus, pour Zeekr, et pour à peu près la moitié de l'industrie automobile électrique mondiale. Mais le groupe de Li Shufu a manifestement décidé que dominer le plancher des vaches ne suffisait plus. Direction l'orbite basse. Une idée qui rappelle SpaceX, exactement !
Via sa filiale Geespace, Geely a bouclé entre 2022 et 2025 six lancements consécutifs sans accroc pour déployer GEESATCOM, une constellation de satellites IoT en orbite terrestre basse (LEO), avec pour résultat une couverture en temps réel de 90 % de la surface du globe (seuls les pôles y échappent encore). Ce n’est donc pas demain que les manchots materont Netflix ou Apple TV.
Les satellites tournent à environ 600 km d'altitude et fournissent des services de communication (par satellite donc) pour l'Internet des objets. Concrètement, ça va des véhicules connectés aux engins de chantier, en passant par la pêche, la logistique, les communications d'urgence, la gestion de l'énergie ou encore l'agriculture. Bref, tout ce qui a besoin de causer avec un serveur sans dépendre d'une antenne-relais au milieu de nulle part.
C’est également ce qui permet d’avoir internet à haut débit dans un avion lancé à 800 km/h.
Comme d’habitude avec les constructeurs chinois, tout prend des proportions énormes dès qu’on parle d’industrialisation.
Geespace exploite ce qu'elle présente comme la première méga-usine de production de satellites en série au monde, capable de cracher jusqu'à 500 satellites par an.
Le groupe a fait exactement ce qu'il sait faire de mieux : industrialiser. Les méthodes de production automobile (cadences, contrôle qualité, intégration verticale) sont appliquées à la fabrication de satellites. Une sorte de fordisme spatial.
Après Starlink, voici Geesatcom. Les solutions de communication par satellite sont en train de se multiplier sont en train de se multiplier. Pour notre plus grand bonheur ? Possible.
D’ailleurs, depuis l'iPhone 14, Apple mise sur la connectivité satellite pour ses fonctions d'urgence, via un partenariat avec Globalstar. Mais imaginons que cela serve également à la communication standard. Cela permettrait à Apple de proposer sa propre solution de télécommunication. Un doux rêve de la firme qui contrôlerait alors 100 % de la chaîne d’utilisation de son produit : hardware, applications et télécommunications.
Ce rêve est en train de devenir réalité, bien qu'il soit peut probable de voir Apple passer par un prestataire chinois.
Mais l’usage direct auquel nous pensons, c’est la conduite autonome de niveau 5. Geely pourrait exercer un contrôle par satellite de ses véhicules autonomes et les faire interagir ensemble ou par flottes. Un pas de plus vers un futur qui arrive de plus en plus vite.
On connaissait Geely pour Volvo, pour Polestar, pour Lotus, pour Zeekr, et pour à peu près la moitié de l'industrie automobile électrique mondiale. Mais le groupe de Li Shufu a manifestement décidé que dominer le plancher des vaches ne suffisait plus. Direction l'orbite basse. Une idée qui rappelle SpaceX, exactement !
72 satellites, six lancements, zéro échec
Via sa filiale Geespace, Geely a bouclé entre 2022 et 2025 six lancements consécutifs sans accroc pour déployer GEESATCOM, une constellation de satellites IoT en orbite terrestre basse (LEO), avec pour résultat une couverture en temps réel de 90 % de la surface du globe (seuls les pôles y échappent encore). Ce n’est donc pas demain que les manchots materont Netflix ou Apple TV.
L'orbite terrestre basse (LEO pour Low Earth Orbit) désigne une orbite située entre environ 200 et 2 000 km d'altitude au-dessus de la Terre. L'intérêt par rapport aux satellites géostationnaires (qui eux sont à 36 000 km d'altitude) vient de la latence beaucoup plus faible et du coût de mise en orbite réduit. Le compromis, c'est qu'un satellite en LEO couvre une zone beaucoup plus petite et se déplace vite par rapport au sol. D'où la nécessité d'en envoyer des dizaines, voire des milliers, pour assurer une couverture permanente. C'est exactement le principe de Starlink. C'est aussi l'orbite où se trouve la Station spatiale internationale (~400 km).
Les satellites tournent à environ 600 km d'altitude et fournissent des services de communication (par satellite donc) pour l'Internet des objets. Concrètement, ça va des véhicules connectés aux engins de chantier, en passant par la pêche, la logistique, les communications d'urgence, la gestion de l'énergie ou encore l'agriculture. Bref, tout ce qui a besoin de causer avec un serveur sans dépendre d'une antenne-relais au milieu de nulle part.
C’est également ce qui permet d’avoir internet à haut débit dans un avion lancé à 800 km/h.
Une usine à satellites, comme on fabrique des voitures
Comme d’habitude avec les constructeurs chinois, tout prend des proportions énormes dès qu’on parle d’industrialisation.
Geespace exploite ce qu'elle présente comme la première méga-usine de production de satellites en série au monde, capable de cracher jusqu'à 500 satellites par an.
Le groupe a fait exactement ce qu'il sait faire de mieux : industrialiser. Les méthodes de production automobile (cadences, contrôle qualité, intégration verticale) sont appliquées à la fabrication de satellites. Une sorte de fordisme spatial.
Ce qu’on en pense
Après Starlink, voici Geesatcom. Les solutions de communication par satellite sont en train de se multiplier sont en train de se multiplier. Pour notre plus grand bonheur ? Possible.
D’ailleurs, depuis l'iPhone 14, Apple mise sur la connectivité satellite pour ses fonctions d'urgence, via un partenariat avec Globalstar. Mais imaginons que cela serve également à la communication standard. Cela permettrait à Apple de proposer sa propre solution de télécommunication. Un doux rêve de la firme qui contrôlerait alors 100 % de la chaîne d’utilisation de son produit : hardware, applications et télécommunications.
Ce rêve est en train de devenir réalité, bien qu'il soit peut probable de voir Apple passer par un prestataire chinois.
Mais l’usage direct auquel nous pensons, c’est la conduite autonome de niveau 5. Geely pourrait exercer un contrôle par satellite de ses véhicules autonomes et les faire interagir ensemble ou par flottes. Un pas de plus vers un futur qui arrive de plus en plus vite.