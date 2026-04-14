72 satellites, six lancements, zéro échec

L'orbite terrestre basse (LEO pour Low Earth Orbit) désigne une orbite située entre environ 200 et 2 000 km d'altitude au-dessus de la Terre. L'intérêt par rapport aux satellites géostationnaires (qui eux sont à 36 000 km d'altitude) vient de la latence beaucoup plus faible et du coût de mise en orbite réduit. Le compromis, c'est qu'un satellite en LEO couvre une zone beaucoup plus petite et se déplace vite par rapport au sol. D'où la nécessité d'en envoyer des dizaines, voire des milliers, pour assurer une couverture permanente. C'est exactement le principe de Starlink. C'est aussi l'orbite où se trouve la Station spatiale internationale (~400 km).

Une usine à satellites, comme on fabrique des voitures

Ce qu’on en pense



Après Starlink, voici Geesatcom. Les solutions de communication par satellite sont en train de se multiplier sont en train de se multiplier. Pour notre plus grand bonheur ? Possible.



D’ailleurs, depuis l'iPhone 14, Apple mise sur la connectivité satellite pour ses fonctions d'urgence, via un partenariat avec Globalstar. Mais imaginons que cela serve également à la communication standard. Cela permettrait à Apple de proposer sa propre solution de télécommunication. Un doux rêve de la firme qui contrôlerait alors 100 % de la chaîne d’utilisation de son produit : hardware, applications et télécommunications.



Ce rêve est en train de devenir réalité, bien qu'il soit peut probable de voir Apple passer par un prestataire chinois.



Mais l’usage direct auquel nous pensons, c’est la conduite autonome de niveau 5. Geely pourrait exercer un contrôle par satellite de ses véhicules autonomes et les faire interagir ensemble ou par flottes. Un pas de plus vers un futur qui arrive de plus en plus vite.

On connaissait Geely pour. Mais le groupe de Li Shufu a manifestement décidé que dominer le plancher des vaches ne suffisait plus., une constellation de satellites IoT en orbite terrestre basse (LEO), avec pour résultat(seuls les pôles y échappent encore). Ce n’est donc pas demain que les manchots materont Netflix ou Apple TV.Les satellites tournent à environ(par satellite donc) pour l'Internet des objets. Concrètement, ça va des véhicules connectés aux engins de chantier, en passant par la pêche, la logistique, les communications d'urgence, la gestion de l'énergie ou encore l'agriculture.Comme d’habitude avec les constructeurs chinois, tout prend des proportions énormes dès qu’on parle d’industrialisation., capable de cracher jusqu'à. Les méthodes de production automobile (cadences, contrôle qualité, intégration verticale) sont appliquées à la fabrication de satellites. Une sorte de fordisme spatial.