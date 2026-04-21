Wero arrive dans le paiement en ligne en France pour contrer Visa et Apple Pay

On en dit quoi ?



Alors certes, l'idée d'un système de paiement européen qui court-circuite Visa et Mastercard est séduisante, et Wero a les moyens de ses ambitions avec les banques derrière. Mais pour que ça fonctionne, il faudra convaincre les marchands (la liste est encore maigre) et surtout les utilisateurs, qui n'ont a priori aucun problème avec leur carte bancaire. Le vrai test, ce sera le NFC en magasin cet automne. Si Wero arrive à se glisser dans le portefeuille numérique des Français à côté d'Apple Pay, sans friction et sans frais supplémentaires, ça peut marcher. Mais c'est un gros "si". Et une pensée pour les clients Boursorama comme moi, qui n'ont toujours pas accès à Wero.