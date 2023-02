Mark Zuckerberg suit Elon Musk avec un abonnement payant sur Facebook !

Une nécessaire monétisation des réseaux sociaux ?

Meta Verified

un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte avec une pièce d'identité gouvernementale, d'obtenir un badge bleu, d'obtenir une protection supplémentaire contre l'usurpation d'identité contre les comptes prétendant être vous et d'obtenir un accès direct au support client

au niveau de l'authenticité et de la sécurité

12 dollars le prix d'attaque ?

En effet, le CEO a dévoilé hier matin,Cet abonnement permettra ainsi à d'autres utilisateurs de confirmer leur identité sur Facebook et Instagram mais proposera d'autres fonctions.D'après le post du dirigeant il seracommeElle sera aussi un moyen de répondre à de nombreuses critiques de ses dernières années, à savoir les manquements de la plateformedans les services de Meta.Grâce à ce dernier, il est possible d’obtenir le fameux badge bleu et de bénéficier d’une meilleure exposition des tweets -ces derniers apparaitront en haut des réponses, des mentions et des résultats de recherche.A priori,Enfin, ils pourront aussi publier des vidéos plus longues et en full HD. Il faut pour cela payer 11 euros par mois sur l’application (iPhone / Android), une somme qui passe à 8 euros si on se contente de passer par le site internet du réseau social.