Spirit Airlines met la clé sous la porte : 17 000 emplois supprimés

On en dit quoi ?



C'est une page qui se tourne pour le voyage à bas prix aux États-Unis. Spirit, c'était l'archétype du low-cost américain : sièges sans inclinaison, suppléments sur tout, et un coût souvent ridicule pour traverser le pays.



Côté voyageurs, l'effet domino sur les prix risque d'arriver vite : moins de capacité sur les routes intérieures américaines, c'est mécaniquement des billets plus chers. Si vous aviez prévu un road trip US cet été avec des vols, prévoyez aussi un budget un peu plus large.