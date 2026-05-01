Énorme carton pour l’iPhone 17 : faut-il craindre une pénurie ?

Qu'en penser ?



Autre fait intéressant : le Mac continue de surprendre positivement. Apple ne détaille pas les performances par machine, mais difficile de ne pas voir dans ces résultats l’effet du MacBook Neo.



Avec ce nouveau portable plus accessible, Apple tente clairement d’élargir sa base installée et d’attirer davantage d’utilisateurs Windows vers macOS. Un pari stratégique particulièrement important à un moment où le marché du PC reste fragile.



Finalement Apple boucle donc un trimestre record avec 111 milliards de dollars de revenus et 29,58 milliards de bénéfice net. Et ce, alors même que la firme affirme ne pas avoir été capable de produire suffisamment d’iPhone. Un problème que beaucoup d’industriels rêveraient d’avoir.