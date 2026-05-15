Meta dévoile Instants, l'app Instagram de photos éphémères qui copie Snapchat
Par Vincent Lautier - Publié le
Meta vient de lancer Instants, une nouvelle application séparée d'Instagram qui mise sur les photos éphémères, sans filtre ni retouche. Réservée à un cercle restreint d'amis ou d'abonnés mutuels, elle cherche à concurrencer Snapchat, BeReal et Locket. L'app est pour l'instant en test en Espagne et en Italie, mais pas encore en France.
Contrairement aux Stories ou aux messages privés, Instants n'est pas une option cachée dans Instagram, mais bien une application à part, à télécharger sur iOS ou Android. Elle reste reliée à votre compte Instagram, et les photos prises peuvent apparaître soit dans Instants, soit aussi sur Instagram. Pour l'instant, Meta limite le test à l'Espagne et à l'Italie, sans date confirmée pour la France. C'est la nouvelle tentative du groupe de revenir sur le terrain du contenu spontané, là où Snapchat et BeReal continuent de séduire les plus jeunes utilisateurs.
L'idée d'Instants tient en quelques règles simples. L'app s'ouvre directement sur l'appareil photo, sans galerie ni filtre. Vous pouvez ajouter un texte de légende, et c'est tout. Pas de stickers, pas de musique, aucune retouche possible. Les photos restent visibles pendant 24 heures, et chaque destinataire peut les voir une seule fois. Adam Mosseri, patron d'Instagram, explique que
La vraie différence avec les Stories habituelles, c'est l'audience. Sur Instants, vous choisissez d'envoyer vos photos soit à vos amis proches (la liste Close Friends), soit aux abonnés que vous suivez en retour. Pas question de diffuser à tout le monde, pas question d'optimiser pour le grand public. Meta s'inspire visiblement de Snapchat, qui propose ce type d'usage depuis 2011, et de BeReal, qui a remis le format à la mode en 2022. Instagram garde quand même un argument de poids avec ses deux milliards d'utilisateurs, ce qui peut largement compenser son retard à l'allumage.
C'est loin d'être la première fois qu'Instagram copie Snapchat. La fonction Stories elle-même était déjà une reprise directe à l'époque. Cette fois, Meta passe par une app séparée, et c'est un risque, parce que multiplier les applications pour une seule plateforme est franchement pénible. On attendra quand même la sortie officielle pour vraiment juger.
Une appli séparée d'Instagram
Contrairement aux Stories ou aux messages privés, Instants n'est pas une option cachée dans Instagram, mais bien une application à part, à télécharger sur iOS ou Android. Elle reste reliée à votre compte Instagram, et les photos prises peuvent apparaître soit dans Instants, soit aussi sur Instagram. Pour l'instant, Meta limite le test à l'Espagne et à l'Italie, sans date confirmée pour la France. C'est la nouvelle tentative du groupe de revenir sur le terrain du contenu spontané, là où Snapchat et BeReal continuent de séduire les plus jeunes utilisateurs.
Comment ça fonctionne ?
L'idée d'Instants tient en quelques règles simples. L'app s'ouvre directement sur l'appareil photo, sans galerie ni filtre. Vous pouvez ajouter un texte de légende, et c'est tout. Pas de stickers, pas de musique, aucune retouche possible. Les photos restent visibles pendant 24 heures, et chaque destinataire peut les voir une seule fois. Adam Mosseri, patron d'Instagram, explique que
les gens ont tendance à utiliser Instants pour partager des moments beaucoup plus spontanés et beaucoup plus authentiques de leur journée. Les captures d'écran sont bloquées, et les réactions arrivent en messages privés plutôt que publiquement. Les photos sont archivées un an dans votre espace personnel, et peuvent être republiées en Story.
Un public restreint, copie revendiquée de Snapchat
La vraie différence avec les Stories habituelles, c'est l'audience. Sur Instants, vous choisissez d'envoyer vos photos soit à vos amis proches (la liste Close Friends), soit aux abonnés que vous suivez en retour. Pas question de diffuser à tout le monde, pas question d'optimiser pour le grand public. Meta s'inspire visiblement de Snapchat, qui propose ce type d'usage depuis 2011, et de BeReal, qui a remis le format à la mode en 2022. Instagram garde quand même un argument de poids avec ses deux milliards d'utilisateurs, ce qui peut largement compenser son retard à l'allumage.
On en dit quoi ?
C'est loin d'être la première fois qu'Instagram copie Snapchat. La fonction Stories elle-même était déjà une reprise directe à l'époque. Cette fois, Meta passe par une app séparée, et c'est un risque, parce que multiplier les applications pour une seule plateforme est franchement pénible. On attendra quand même la sortie officielle pour vraiment juger.