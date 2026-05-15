Meta dévoile Instants, l'app Instagram de photos éphémères qui copie Snapchat

On en dit quoi ?



C'est loin d'être la première fois qu'Instagram copie Snapchat. La fonction Stories elle-même était déjà une reprise directe à l'époque. Cette fois, Meta passe par une app séparée, et c'est un risque, parce que multiplier les applications pour une seule plateforme est franchement pénible. On attendra quand même la sortie officielle pour vraiment juger.