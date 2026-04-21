Instagram : un bug transforme des photos en noir et blanc
Par Vincent Lautier - Publié le
Un bug sur Instagram a transformé des photos couleur en noir et blanc pour une partie des utilisateurs. Le problème touche les photos HDR et traine depuis le 18 avril. Instagram a confirmé le bug et annonce l'avoir corrigé, avec un retour automatique des couleurs sur les publications concernées.
Les signalements ont commencé à apparaitre le 18 avril, quand des utilisateurs ont remarqué que certaines de leurs photos publiées sur Instagram avaient perdu leurs couleurs. Pas un filtre, pas une option activée par erreur : les images apparaissaient en noir et blanc sans raison. Le problème ne touche en fait que les photos prises en HDR, un format qui gère une plage de luminosité plus large et qui est activé par défaut sur la plupart des iPhone et smartphones Android récents. Les photos classiques, elles, n'ont pas été affectées.
Instagram a réagi le 21 avril en confirmant le problème.
Côté utilisateurs, le bug a visiblement touché plus de monde que ce qu'Instagram laisse entendre avec son
On imagine bien que voir ses photos passer en noir et blanc sans prévenir, c'est un peu agaçant, surtout pour les créateurs qui dépendent de leur feed Instagram pour leur image. Par contre, le fait que le bug ait trainé trois jours avant qu'Instagram ne communique pose quand même question. Les photos HDR sont la norme depuis des années, et ce genre de régression sur un format aussi courant n'aurait probablement pas du passer inaperçu aussi longtemps en interne.
Un bug lié aux photos HDR
Les signalements ont commencé à apparaitre le 18 avril, quand des utilisateurs ont remarqué que certaines de leurs photos publiées sur Instagram avaient perdu leurs couleurs. Pas un filtre, pas une option activée par erreur : les images apparaissaient en noir et blanc sans raison. Le problème ne touche en fait que les photos prises en HDR, un format qui gère une plage de luminosité plus large et qui est activé par défaut sur la plupart des iPhone et smartphones Android récents. Les photos classiques, elles, n'ont pas été affectées.
Instagram confirme et corrige
Instagram a réagi le 21 avril en confirmant le problème.
Un problème technique a causé l'affichage incorrect de certaines photos HDR en noir et blanc pour une partie des comptes, a indiqué la plateforme. Le correctif est en cours de déploiement et les photos concernées doivent retrouver automatiquement leurs couleurs d'origine en quelques heures, sans intervention de la part des utilisateurs. Instagram s'est excusé pour la gêne occasionnée.
Des plaintes plus larges que prévu
Côté utilisateurs, le bug a visiblement touché plus de monde que ce qu'Instagram laisse entendre avec son
une partie des comptes. Les signalements se sont multipliés sur les réseaux sociaux entre le 18 et le 21 avril, et certains photographes ou créateurs de contenu ont vu des publications importantes perdre toute leur colorimétrie pendant plusieurs jours. Le fait que le HDR soit activé par défaut sur la plupart des smartphones récents explique probablement pourquoi autant de monde a été touché.
On en dit quoi ?
On imagine bien que voir ses photos passer en noir et blanc sans prévenir, c'est un peu agaçant, surtout pour les créateurs qui dépendent de leur feed Instagram pour leur image. Par contre, le fait que le bug ait trainé trois jours avant qu'Instagram ne communique pose quand même question. Les photos HDR sont la norme depuis des années, et ce genre de régression sur un format aussi courant n'aurait probablement pas du passer inaperçu aussi longtemps en interne.