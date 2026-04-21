Instagram : un bug transforme des photos en noir et blanc

On en dit quoi ?



On imagine bien que voir ses photos passer en noir et blanc sans prévenir, c'est un peu agaçant, surtout pour les créateurs qui dépendent de leur feed Instagram pour leur image. Par contre, le fait que le bug ait trainé trois jours avant qu'Instagram ne communique pose quand même question. Les photos HDR sont la norme depuis des années, et ce genre de régression sur un format aussi courant n'aurait probablement pas du passer inaperçu aussi longtemps en interne.