Très critiqué à son lancement, l'effet Liquid Glass d’iOS 26 remporte un prix prestigieux

Un Gold Cube pour l’interface d’iOS 26

Interactive / UX / UI

Silver Cube

Bronze Cube

Les ADC Awards ne sont pas de simples trophées marketing. Créé en 1921 par l’Art Directors Club, l’événement récompense depuis plus d’un siècle le design numérique, l’architecture, la publicité, l’illustration, la photographie,

ou encore le design produit. C’est aujourd’hui l’un des prix les plus respectés dans l’univers créatif et du design interactif.

Liquid Glass : le plus gros redesign d’iOS depuis des années

Qu'en penser ?



Cette récompense montre surtout qu’Apple continue de considérer le design logiciel comme un élément stratégique majeur de son écosystème. À l’heure où l’intelligence artificielle devient omniprésente, les fonctions logicielles se ressemblent de plus en plus, et les smartphones évoluent moins vite matériellement, l’interface utilisateur redevient un véritable facteur différenciant. Et même si Liquid Glass continue de diviser certains utilisateurs, Apple semble clairement convaincue que cette nouvelle direction visuelle représente l’avenir de l’expérience iPhone.

Les récompenses s'accumulent ! Le redesign Liquid Glass d’iOS 26 a reçu le très convoité, mais aussi unpour le design numérique ainsi que deuxpour l’innovation et à l’expérience utilisateur. Soitpour une interface qui avait pourtant beaucoup divisé les utilisateurs au moment de son lancement.Avec iOS 26, Apple avait profondémentavec des, des animations plus fluides, et une profondeur accrue. Cette nouvelle identité visuelle avait immédiatement rappelé certaines inspirations de visionOS et du spatial computing.Mais dès les premières bêtas,. Effets de transparence parfois excessifs, contrastes insuffisants, lisibilité compliquée dans certaines fenêtres ou barres latérales : de nombreux utilisateurs ont reproché à Apple d’avoir privilégié l’esthétique au détriment du confort d’utilisation. La firme avait d’ailleursau fil des mises à jour d’iOS 26.Selon plusieurs informations récentes,, même si elle devrait apporter plusieurs ajustements avec une amélioration des contrastes, une meilleure lisibilité, des animations plus cohérentes, et une optimisation de certains effets de transparence. Mais l’identité Liquid Glass resterait au cœur du design d’iOS.