Très critiqué à son lancement, l'effet Liquid Glass d’iOS 26 remporte un prix prestigieux
Par Laurence - Publié le
Même s'il a subi certaines critiques à son lancement, le design Liquid Glass d’iOS 26 vient pourtant de recevoir une reconnaissance particulièrement prestigieuse dans le monde du design numérique. Apple a en effet remporté plusieurs distinctions lors des ADC Annual Awards 2026, l’un des concours de design les plus anciens et les plus réputés au monde.
Les récompenses s'accumulent ! Le redesign Liquid Glass d’iOS 26 a reçu le très convoité Gold Cube dans la catégorie
Avec iOS 26, Apple avait profondément revu l’apparence de l’iPhone avec des effets de transparence très marquée et dynamique, des animations plus fluides, et une profondeur accrue. Cette nouvelle identité visuelle avait immédiatement rappelé certaines inspirations de visionOS et du spatial computing.
Mais dès les premières bêtas, les critiques avaient aussi été nombreuses. Effets de transparence parfois excessifs, contrastes insuffisants, lisibilité compliquée dans certaines fenêtres ou barres latérales : de nombreux utilisateurs ont reproché à Apple d’avoir privilégié l’esthétique au détriment du confort d’utilisation. La firme avait d’ailleurs progressivement ajusté plusieurs éléments au fil des mises à jour d’iOS 26.
Selon plusieurs informations récentes, Apple ne compte pas abandonner cette direction esthétique avec iOS 27 ou macOS 27, même si elle devrait apporter plusieurs ajustements avec une amélioration des contrastes, une meilleure lisibilité, des animations plus cohérentes, et une optimisation de certains effets de transparence. Mais l’identité Liquid Glass resterait au cœur du design d’iOS.
Cette récompense montre surtout qu’Apple continue de considérer le design logiciel comme un élément stratégique majeur de son écosystème. À l’heure où l’intelligence artificielle devient omniprésente, les fonctions logicielles se ressemblent de plus en plus, et les smartphones évoluent moins vite matériellement, l’interface utilisateur redevient un véritable facteur différenciant. Et même si Liquid Glass continue de diviser certains utilisateurs, Apple semble clairement convaincue que cette nouvelle direction visuelle représente l’avenir de l’expérience iPhone.
Un Gold Cube pour l’interface d’iOS 26
Les récompenses s'accumulent ! Le redesign Liquid Glass d’iOS 26 a reçu le très convoité Gold Cube dans la catégorie
Interactive / UX / UI, mais aussi un
Silver Cubepour le design numérique ainsi que deux
Bronze Cubepour l’innovation et à l’expérience utilisateur. Soit une belle reconnaissance professionnelle pour une interface qui avait pourtant beaucoup divisé les utilisateurs au moment de son lancement.
Les ADC Awards ne sont pas de simples trophées marketing. Créé en 1921 par l’Art Directors Club, l’événement récompense depuis plus d’un siècle le design numérique, l’architecture, la publicité, l’illustration, la photographie,
ou encore le design produit. C’est aujourd’hui l’un des prix les plus respectés dans l’univers créatif et du design interactif.
ou encore le design produit. C’est aujourd’hui l’un des prix les plus respectés dans l’univers créatif et du design interactif.
Liquid Glass : le plus gros redesign d’iOS depuis des années
Avec iOS 26, Apple avait profondément revu l’apparence de l’iPhone avec des effets de transparence très marquée et dynamique, des animations plus fluides, et une profondeur accrue. Cette nouvelle identité visuelle avait immédiatement rappelé certaines inspirations de visionOS et du spatial computing.
Mais dès les premières bêtas, les critiques avaient aussi été nombreuses. Effets de transparence parfois excessifs, contrastes insuffisants, lisibilité compliquée dans certaines fenêtres ou barres latérales : de nombreux utilisateurs ont reproché à Apple d’avoir privilégié l’esthétique au détriment du confort d’utilisation. La firme avait d’ailleurs progressivement ajusté plusieurs éléments au fil des mises à jour d’iOS 26.
Selon plusieurs informations récentes, Apple ne compte pas abandonner cette direction esthétique avec iOS 27 ou macOS 27, même si elle devrait apporter plusieurs ajustements avec une amélioration des contrastes, une meilleure lisibilité, des animations plus cohérentes, et une optimisation de certains effets de transparence. Mais l’identité Liquid Glass resterait au cœur du design d’iOS.
Qu'en penser ?
Cette récompense montre surtout qu’Apple continue de considérer le design logiciel comme un élément stratégique majeur de son écosystème. À l’heure où l’intelligence artificielle devient omniprésente, les fonctions logicielles se ressemblent de plus en plus, et les smartphones évoluent moins vite matériellement, l’interface utilisateur redevient un véritable facteur différenciant. Et même si Liquid Glass continue de diviser certains utilisateurs, Apple semble clairement convaincue que cette nouvelle direction visuelle représente l’avenir de l’expérience iPhone.