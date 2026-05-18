Ce drone cargo de 8 mètres vole avec une aile gonflable (et il est français)

On en dit quoi ?



L'idée de Celeste est bonne, dans un secteur qui mise surtout sur la performance brute et les ailes en composite. Mais la grande inconnue c'est la fiabilité réelle en exploitation intensive, là où la pression interne devient un sujet à surveiller à chaque vol. Il faudra surveiller le ciel dans les années à venir pour voir si cette propositon est viable ou non.