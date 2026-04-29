iOS 27 va-t-il (enfin) proposer des outils de retouche photo IA crédibles ?
Par Laurence - Publié le
Pas trop tôt ! Mais il semblerait qu'Apple accélère sur l’intelligence artificielle. D’après Bloomberg, iOS 27 introduira plusieurs outils avancés d’édition photo dopés à l’IA, capables de transformer une image en quelques secondes directement depuis l’app Photos. On verra si la firme arrive à rattraper son retard par rapport à Android sur ce point.
Avec iOS 27, Apple préparerait une refonte de l’interface d’édition de l’application Photos. Une nouvelle section baptisée
La fonction
L'outil
Enfin, pensé notamment pour les photos spatiales,
Tout n’est pas encore prêt chez Apple. Selon Bloomberg, les outils Extend et Reframe souffrent encore de problèmes de fiabilité lors des tests internes. Résultat : la firme pourrait retarder leur lancement ou en limiter les capacités si les modèles d’IA ne progressent pas suffisamment d’ici la sortie.
Ce n’est pas totalement surprenant : l’outil actuel (et peu efficace) Clean Up — qui permet de supprimer des objets d’une photo — est très perfectible, notamment face aux solutions concurrentes proposées par Google ou Samsung.
Ces nouveautés ne seraient pas limitées à l’iPhone. Apple prévoit de les intégrer également à iPadOS 27 et macOS 27. Le tout reposera sur Apple Intelligence, avec un traitement majoritairement en local (on-device) pour préserver la confidentialité.
Au-delà de l’effet démo, Apple joue ici une carte stratégique : intégrer des outils d’édition avancés directement dans Photos, sans dépendre d’apps tierces. Sur le papier, Extend et Reframe pourraient rapprocher l’iPhone des meilleurs outils de génération d’image du marché — un terrain déjà bien occupé par Google ou Samsung.
Mais ces modèles sont-ils prêts ? Si la firme californienne insiste sur le traitement local et la confidentialité, cela impose aussi des contraintes techniques. Et au vu des premiers retours internes, tout ne semble pas encore parfaitement calé.
Comme souvent avec Cupertino, il faudra donc attendre la WWDC 2026 et les premières bêtas. Entre ambition IA et réalité produit, iOS 27 pourrait marquer une étape importante ou simplement poser les bases pour la suite.
Une nouvelle section “Apple Intelligence Tools” dans Photos
Avec iOS 27, Apple préparerait une refonte de l’interface d’édition de l’application Photos. Une nouvelle section baptisée
Apple Intelligence Toolsferait son apparition, regroupant trois fonctions principales.
La fonction
Extendpermettrait de générer du contenu au-delà du cadre original d’une photo. Concrètement, un utilisateur pourrait élargir un cliché trop serré — par exemple un monument — en recréant automatiquement le décor autour. L’extension se ferait simplement en tirant les bords de l’image avec les doigts.
L'outil
Enhanceviendrait optimiser automatiquement la qualité d’une image : couleurs, luminosité, contraste… Une évolution logique de l’auto-correction actuelle, mais boostée par les modèles d’Apple Intelligence pour des résultats plus fins et contextuels.
Enfin, pensé notamment pour les photos spatiales,
Reframeoffrirait la possibilité de modifier la perspective après la prise de vue, en ajustant le point de vue ou la composition.
Des fonctionnalités encore instables en interne
Tout n’est pas encore prêt chez Apple. Selon Bloomberg, les outils Extend et Reframe souffrent encore de problèmes de fiabilité lors des tests internes. Résultat : la firme pourrait retarder leur lancement ou en limiter les capacités si les modèles d’IA ne progressent pas suffisamment d’ici la sortie.
Ce n’est pas totalement surprenant : l’outil actuel (et peu efficace) Clean Up — qui permet de supprimer des objets d’une photo — est très perfectible, notamment face aux solutions concurrentes proposées par Google ou Samsung.
Ces nouveautés ne seraient pas limitées à l’iPhone. Apple prévoit de les intégrer également à iPadOS 27 et macOS 27. Le tout reposera sur Apple Intelligence, avec un traitement majoritairement en local (on-device) pour préserver la confidentialité.
Qu'en penser ?
Au-delà de l’effet démo, Apple joue ici une carte stratégique : intégrer des outils d’édition avancés directement dans Photos, sans dépendre d’apps tierces. Sur le papier, Extend et Reframe pourraient rapprocher l’iPhone des meilleurs outils de génération d’image du marché — un terrain déjà bien occupé par Google ou Samsung.
Mais ces modèles sont-ils prêts ? Si la firme californienne insiste sur le traitement local et la confidentialité, cela impose aussi des contraintes techniques. Et au vu des premiers retours internes, tout ne semble pas encore parfaitement calé.
Comme souvent avec Cupertino, il faudra donc attendre la WWDC 2026 et les premières bêtas. Entre ambition IA et réalité produit, iOS 27 pourrait marquer une étape importante ou simplement poser les bases pour la suite.