iOS 27 : Apple vient-elle de dévoiler le nouveau design de Siri ?
Par Laurence - Publié le
Grande adepte des easter eggs, Apple aurait déjà donné un aperçu du nouveau Siri. Selon Mark Gurman, le visuel de la WWDC 2026 cacherait en réalité les premiers indices du redesign majeur de Siri attendu avec iOS 27.
Le changement le plus visible concernerait l’interface. Siri abandonnerait progressivement son effet lumineux classique pour adopter un design plus intégré au système.
Selon les informations de Bloomberg, l’assistant apparaîtrait directement dans la Dynamic Island de l’iPhone. Lorsqu’il est activé, celle-ci s’agrandirait pour afficher une interface avec un champ
Au-delà du design, c’est toute l’expérience Siri qui évoluerait ENFIN. Apple chercherait enfin à transformer son assistant en véritable interface conversationnelle, capable de rivaliser avec les standards actuels.
Les utilisateurs pourraient enchaîner plusieurs requêtes, maintenir une conversation continue et interagir de manière plus naturelle. Siri intégrerait également une meilleure compréhension du contexte personnel et de ce qui s’affiche à l’écran. Bref tout ce qui a été annoncé depuis deux keynotes (les limites de la première version d’Apple Intelligence lancée avec iOS 18) et que l'on attend toujours !
Parmi les autres nouveautés : Siri ne serait plus juste intégré aux applications de la Pomme mais bénéficierait d'une application autonome dédiée, permettant de retrouver l’historique des conversations.
Dans le même temps, les fonctions de recherche de Siri et de Spotlight devraient être rapprochées, voire fusionnées, pour offrir une expérience plus cohérente. Derrière ces évolutions, Apple s’appuierait sur de nouveaux modèles d’IA, notamment issus d’un partenariat avec Google autour de Gemini.
Ce redesign serait le deuxième en quelques années, après l’introduction de l’interface lumineuse dans iOS 18. Mais cette fois, l’enjeu est plus large : repositionner Siri face à une concurrence devenue très agressive. Apple semble avoir revu sa copie après des retards sur certaines fonctionnalités promises, pour proposer une version plus cohérente et mieux intégrée.
Avec ce nouveau Siri, Apple joue une carte essentielle de son écosystème logiciel. Plus visuel, plus conversationnel et mieux intégré, l’assistant pourrait enfin combler son retard face aux autres IA. Si les promesses se confirment lors de la WWDC, Siri pourrait passer d’un outil secondaire à un véritable centre de contrôle intelligent sur iPhone.
Que cache le teaser de la WWDC ?
Le changement le plus visible concernerait l’interface. Siri abandonnerait progressivement son effet lumineux classique pour adopter un design plus intégré au système.
Selon les informations de Bloomberg, l’assistant apparaîtrait directement dans la Dynamic Island de l’iPhone. Lorsqu’il est activé, celle-ci s’agrandirait pour afficher une interface avec un champ
Search or Ask, accompagné d’un effet lumineux similaire à celui aperçu dans les visuels de la WWDC. Apple aurait volontairement utilisé un fond sombre dans son teaser pour mettre en valeur ces animations, particulièrement visibles en mode sombre.
Une expérience plus proche des chatbots modernes
Au-delà du design, c’est toute l’expérience Siri qui évoluerait ENFIN. Apple chercherait enfin à transformer son assistant en véritable interface conversationnelle, capable de rivaliser avec les standards actuels.
Les utilisateurs pourraient enchaîner plusieurs requêtes, maintenir une conversation continue et interagir de manière plus naturelle. Siri intégrerait également une meilleure compréhension du contexte personnel et de ce qui s’affiche à l’écran. Bref tout ce qui a été annoncé depuis deux keynotes (les limites de la première version d’Apple Intelligence lancée avec iOS 18) et que l'on attend toujours !
Une app dédiée et une recherche unifiée
Parmi les autres nouveautés : Siri ne serait plus juste intégré aux applications de la Pomme mais bénéficierait d'une application autonome dédiée, permettant de retrouver l’historique des conversations.
Dans le même temps, les fonctions de recherche de Siri et de Spotlight devraient être rapprochées, voire fusionnées, pour offrir une expérience plus cohérente. Derrière ces évolutions, Apple s’appuierait sur de nouveaux modèles d’IA, notamment issus d’un partenariat avec Google autour de Gemini.
Qu'en penser ?
Ce redesign serait le deuxième en quelques années, après l’introduction de l’interface lumineuse dans iOS 18. Mais cette fois, l’enjeu est plus large : repositionner Siri face à une concurrence devenue très agressive. Apple semble avoir revu sa copie après des retards sur certaines fonctionnalités promises, pour proposer une version plus cohérente et mieux intégrée.
Avec ce nouveau Siri, Apple joue une carte essentielle de son écosystème logiciel. Plus visuel, plus conversationnel et mieux intégré, l’assistant pourrait enfin combler son retard face aux autres IA. Si les promesses se confirment lors de la WWDC, Siri pourrait passer d’un outil secondaire à un véritable centre de contrôle intelligent sur iPhone.