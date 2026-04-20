iOS 27 : Apple vient-elle de dévoiler le nouveau design de Siri ?

Qu'en penser ?



Ce redesign serait le deuxième en quelques années, après l’introduction de l’interface lumineuse dans iOS 18. Mais cette fois, l’enjeu est plus large : repositionner Siri face à une concurrence devenue très agressive. Apple semble avoir revu sa copie après des retards sur certaines fonctionnalités promises, pour proposer une version plus cohérente et mieux intégrée.



Avec ce nouveau Siri, Apple joue une carte essentielle de son écosystème logiciel. Plus visuel, plus conversationnel et mieux intégré, l’assistant pourrait enfin combler son retard face aux autres IA. Si les promesses se confirment lors de la WWDC, Siri pourrait passer d’un outil secondaire à un véritable centre de contrôle intelligent sur iPhone.