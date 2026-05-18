Siri va-t-il enfin devenir intelligent avec iOS 27 : réponse dans 3 semaines
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs années de retard et de promesses floues autour d’Apple Intelligence, Apple préparerait enfin une transformation majeure de Siri pour la WWDC 2026. D'après Mark Gurman, elle dévoilerait le mois prochain une toute nouvelle version de son assistant beaucoup plus proche de ChatGPT, avec une application dédiée, un historique de conversations et de nombreuses fonctions IA avancées. Le tout sans faillir à la confidentialité.
Jusqu’à présent, Siri fonctionnait essentiellement comme un assistant intégré au système. Avec iOS 27, Apple préparerait cette fois une application autonome dédiée aux conversations IA.
Cette nouvelle interface permettrait notamment d’afficher un historique des échanges, de démarrer de nouvelles conversations textuelles ou vocales, d’envoyer des fichiers et documents à Siri, ou encore de reprendre d’anciennes discussions.
L’interface se rapprocherait fortement des chatbots modernes comme ChatGPT, avec un mode conversation beaucoup plus naturel. Selon Bloomberg, Apple proposerait même deux modes d’affichage une vue conversationnelle classique type chatbot, ou une interface inspirée de Messages avec une liste de discussions.
L’un des points clés de cette nouvelle génération de Siri serait la gestion des données personnelles. Même si Apple utiliserait des modèles Gemini de Google pour alimenter certaines fonctions IA, les traitements passeraient par les serveurs
L’objectif est bien sûr d'éviter que les conversations Siri soient utilisées pour entraîner les modèles IA de Google. Cupertino préparerait également une fonction de suppression automatique des conversations, similaire à celle déjà présente dans Messages.
Les utilisateurs pourraient choisir, soit de conserver les échanges indéfiniment, soit de les supprimer automatiquement après 30 jours ou un an. De cette manière, la firme californienne pourrait continuer à se différencier de ses concurrents sur le terrain de la vie privée.
Même après son lancement public prévu cet automne avec iOS 27, le nouveau Siri pourrait continuer à afficher une mention
Apple aurait donc encore une certaine prudence autour de cette nouvelle génération de Siri, malgré près de deux ans de retard sur le calendrier initial. La version modernisée de l’assistant devait initialement arriver dès 2024.
Cette approche prudente rappelle le lancement d’Apple Intelligence avec iOS 18, déjà accompagné d’un label bêta malgré une sortie publique. Elle semble vouloir éviter de reproduire les critiques sur les fonctions incomplètes, les hallucinations IA, ou les performances décevantes. Car cette fois, elle joue particulièrement gros, aussi bien face à la concurrence avec le retard particulièrement conséquent de Siri.
Si ces informations se confirment, la WWDC 2026 pourrait marquer le plus grand tournant de l’histoire de Siri depuis son lancement en 2011. Apple préparerait enfin un assistant IA moderne, capable de comprendre le contexte, gérer de véritables conversations, analyser des documents et interagir intelligemment avec l’ensemble de l’écosystème iPhone. Mais après plusieurs années de retard face à ChatGPT, Gemini ou Claude, Cupertino n’aura plus vraiment droit à l’erreur. Car au-delà des promesses, Apple devra surtout prouver que Siri peut enfin devenir un véritable concurrent crédible dans la nouvelle guerre mondiale de l’intelligence artificielle.
Une application Siri avec iOS 27
Jusqu’à présent, Siri fonctionnait essentiellement comme un assistant intégré au système. Avec iOS 27, Apple préparerait cette fois une application autonome dédiée aux conversations IA.
Cette nouvelle interface permettrait notamment d’afficher un historique des échanges, de démarrer de nouvelles conversations textuelles ou vocales, d’envoyer des fichiers et documents à Siri, ou encore de reprendre d’anciennes discussions.
L’interface se rapprocherait fortement des chatbots modernes comme ChatGPT, avec un mode conversation beaucoup plus naturel. Selon Bloomberg, Apple proposerait même deux modes d’affichage une vue conversationnelle classique type chatbot, ou une interface inspirée de Messages avec une liste de discussions.
Apple confidential
L’un des points clés de cette nouvelle génération de Siri serait la gestion des données personnelles. Même si Apple utiliserait des modèles Gemini de Google pour alimenter certaines fonctions IA, les traitements passeraient par les serveurs
Private Cloud Computede la Pomme plutôt que directement par l’infrastructure de Google.
L’objectif est bien sûr d'éviter que les conversations Siri soient utilisées pour entraîner les modèles IA de Google. Cupertino préparerait également une fonction de suppression automatique des conversations, similaire à celle déjà présente dans Messages.
Les utilisateurs pourraient choisir, soit de conserver les échanges indéfiniment, soit de les supprimer automatiquement après 30 jours ou un an. De cette manière, la firme californienne pourrait continuer à se différencier de ses concurrents sur le terrain de la vie privée.
Siri resterait officiellement en bêta !?
Même après son lancement public prévu cet automne avec iOS 27, le nouveau Siri pourrait continuer à afficher une mention
bêta. Selon Bloomberg, les versions internes d’iOS 27 incluent déjà un label bêta pour Siri, ainsi qu’un bouton permettant de désactiver cette nouvelle expérience.
Apple aurait donc encore une certaine prudence autour de cette nouvelle génération de Siri, malgré près de deux ans de retard sur le calendrier initial. La version modernisée de l’assistant devait initialement arriver dès 2024.
Cette approche prudente rappelle le lancement d’Apple Intelligence avec iOS 18, déjà accompagné d’un label bêta malgré une sortie publique. Elle semble vouloir éviter de reproduire les critiques sur les fonctions incomplètes, les hallucinations IA, ou les performances décevantes. Car cette fois, elle joue particulièrement gros, aussi bien face à la concurrence avec le retard particulièrement conséquent de Siri.
Qu'en penser ?
Si ces informations se confirment, la WWDC 2026 pourrait marquer le plus grand tournant de l’histoire de Siri depuis son lancement en 2011. Apple préparerait enfin un assistant IA moderne, capable de comprendre le contexte, gérer de véritables conversations, analyser des documents et interagir intelligemment avec l’ensemble de l’écosystème iPhone. Mais après plusieurs années de retard face à ChatGPT, Gemini ou Claude, Cupertino n’aura plus vraiment droit à l’erreur. Car au-delà des promesses, Apple devra surtout prouver que Siri peut enfin devenir un véritable concurrent crédible dans la nouvelle guerre mondiale de l’intelligence artificielle.