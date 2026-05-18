Siri va-t-il enfin devenir intelligent avec iOS 27 : réponse dans 3 semaines

Qu'en penser ?



Si ces informations se confirment, la WWDC 2026 pourrait marquer le plus grand tournant de l’histoire de Siri depuis son lancement en 2011. Apple préparerait enfin un assistant IA moderne, capable de comprendre le contexte, gérer de véritables conversations, analyser des documents et interagir intelligemment avec l’ensemble de l’écosystème iPhone. Mais après plusieurs années de retard face à ChatGPT, Gemini ou Claude, Cupertino n’aura plus vraiment droit à l’erreur. Car au-delà des promesses, Apple devra surtout prouver que Siri peut enfin devenir un véritable concurrent crédible dans la nouvelle guerre mondiale de l’intelligence artificielle.