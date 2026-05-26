Revolut sort une carte physique pour payer en cryptos, même en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Revolut vient de sortir sa première carte de débit physique pour payer en cryptomonnaies. Au programme, un design Dogecoin assumé avec un shiba inu à lunettes de soleil, et une LED qui s'allume à chaque paiement sans contact. La carte est en cours de déploiement au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, à 24,99 livres outre-Manche. Côté France, le tarif n'est pas encore confirmé.
Revolut proposait déjà des cartes virtuelles pour payer en crypto, mais c'est la première fois que la banque sort une version physique. Le plastique reprend le mème du Dogecoin, créé en 2013, avec son fameux shiba inu à lunettes de soleil. La vraie nouveauté côté design, c'est une petite LED intégrée qui s'illumine à chaque paiement sans contact. La carte fonctionne sur les réseaux Visa et Mastercard, gère plus de 200 cryptos différentes, est compatible Apple Pay et Google Pay, et permet aussi les retraits aux distributeurs. Pour ce qui concerne le Dogecoin, c'est juste un design, pas une obligation d'en détenir.
Côté disponibilité, la carte arrive d'abord au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, à trois exceptions près : la Hongrie, la Suisse et le Portugal. La France fait partie de la zone. Revolut parle de stocks initiaux limités, ce qui laisse imaginer un déploiement progressif. Au Royaume-Uni, comptez 24,99 livres pour mettre la main sur la carte, soit environ 30 euros. Le prix français n'a pas encore été officialisé.
Sauf que le tableau a un revers fiscal. Quand vous payez avec cette carte, Revolut convertit votre crypto en euros au moment de la transaction. La banque assure qu'il n'y a pas de frais de change supplémentaire de son côté. Le problème, c'est qu'en France, chaque paiement de ce type est considéré comme une cession de crypto-actifs. Autrement dit, à chaque achat, vous pouvez générer une plus-value imposable, et il faut la déclarer. Revolut renvoie elle-même ses clients vers un conseil fiscal pour s'y retrouver. Et même sans frais affichés, le taux de conversion appliqué par la banque n'est pas forcément celui du marché.
Honnêtement ? Le design est rigolo, et l'idée d'une carte qui clignote à chaque paiement a son petit côté ludique. Mais une fois passé l'effet vitrine, on se demande qui va vraiment l'utiliser au quotidien. Payer sa baguette en Dogecoin oblige à tenir un mini livre de compte fiscal, et le taux de conversion de Revolut reste relativement opaque. Sur les forums d'utilisateurs, beaucoup grincent des dents : la banque sort des cartes qui s'allument pendant que son application accumule les bugs, et ça finit par se voir. Pour 25 livres, vous repartez avec un beau morceau de plastique, et de quoi vous la péter en soirée, mais aussi une déclaration fiscale en plus dans l'année. À vous de voir si ça vaut le coup.
Un shiba inu à lunettes et une LED qui clignote
Revolut proposait déjà des cartes virtuelles pour payer en crypto, mais c'est la première fois que la banque sort une version physique. Le plastique reprend le mème du Dogecoin, créé en 2013, avec son fameux shiba inu à lunettes de soleil. La vraie nouveauté côté design, c'est une petite LED intégrée qui s'illumine à chaque paiement sans contact. La carte fonctionne sur les réseaux Visa et Mastercard, gère plus de 200 cryptos différentes, est compatible Apple Pay et Google Pay, et permet aussi les retraits aux distributeurs. Pour ce qui concerne le Dogecoin, c'est juste un design, pas une obligation d'en détenir.
Un déploiement partiel en Europe
Côté disponibilité, la carte arrive d'abord au Royaume-Uni et ailleurs en Europe, à trois exceptions près : la Hongrie, la Suisse et le Portugal. La France fait partie de la zone. Revolut parle de stocks initiaux limités, ce qui laisse imaginer un déploiement progressif. Au Royaume-Uni, comptez 24,99 livres pour mettre la main sur la carte, soit environ 30 euros. Le prix français n'a pas encore été officialisé.
Un paiement, une cession, un impôt
Sauf que le tableau a un revers fiscal. Quand vous payez avec cette carte, Revolut convertit votre crypto en euros au moment de la transaction. La banque assure qu'il n'y a pas de frais de change supplémentaire de son côté. Le problème, c'est qu'en France, chaque paiement de ce type est considéré comme une cession de crypto-actifs. Autrement dit, à chaque achat, vous pouvez générer une plus-value imposable, et il faut la déclarer. Revolut renvoie elle-même ses clients vers un conseil fiscal pour s'y retrouver. Et même sans frais affichés, le taux de conversion appliqué par la banque n'est pas forcément celui du marché.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Le design est rigolo, et l'idée d'une carte qui clignote à chaque paiement a son petit côté ludique. Mais une fois passé l'effet vitrine, on se demande qui va vraiment l'utiliser au quotidien. Payer sa baguette en Dogecoin oblige à tenir un mini livre de compte fiscal, et le taux de conversion de Revolut reste relativement opaque. Sur les forums d'utilisateurs, beaucoup grincent des dents : la banque sort des cartes qui s'allument pendant que son application accumule les bugs, et ça finit par se voir. Pour 25 livres, vous repartez avec un beau morceau de plastique, et de quoi vous la péter en soirée, mais aussi une déclaration fiscale en plus dans l'année. À vous de voir si ça vaut le coup.