Revolut sort une carte physique pour payer en cryptos, même en France

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Le design est rigolo, et l'idée d'une carte qui clignote à chaque paiement a son petit côté ludique. Mais une fois passé l'effet vitrine, on se demande qui va vraiment l'utiliser au quotidien. Payer sa baguette en Dogecoin oblige à tenir un mini livre de compte fiscal, et le taux de conversion de Revolut reste relativement opaque. Sur les forums d'utilisateurs, beaucoup grincent des dents : la banque sort des cartes qui s'allument pendant que son application accumule les bugs, et ça finit par se voir. Pour 25 livres, vous repartez avec un beau morceau de plastique, et de quoi vous la péter en soirée, mais aussi une déclaration fiscale en plus dans l'année. À vous de voir si ça vaut le coup.