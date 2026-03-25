Revolut dépasse les 2 milliards d'euros de bénéfices et compte 7 millions de clients en France

On en dit quoi ?



Les chiffres sont quand même assez impressionnants. Passer de zéro à 68 millions de clients en moins de dix ans, avec 2 milliards de bénéfices, ça place Revolut dans une catégorie à part parmi les fintechs. En France, 7 millions d'utilisateurs, c'est déjà plus que pas mal de banques en ligne traditionnelles. On espère quand même que l'obtention d'une vraie licence bancaire française viendra rassurer ceux qui hésitent encore à en faire leur banque principale. Vous avez un compte Revolut vous ?