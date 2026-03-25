Revolut dépasse les 2 milliards d'euros de bénéfices et compte 7 millions de clients en France
Par Vincent Lautier - Publié le
La néobanque britannique Revolut vient de publier ses résultats pour 2025 : 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 milliards de bénéfices avant impôts et 68 millions de clients dans le monde. En France, elle revendique 7 millions d'utilisateurs, en hausse de 55 % sur un an. Et ça continue d'accélérer.
Revolut affiche un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros en 2025, contre 3,7 milliards l'année précédente. Le bénéfice avant impôts atteint 2 milliards d'euros, en hausse de 57 %. Le bénéfice net est de 1,5 milliard d'euros, en progression de 65 %. C'est la cinquième année consécutive de rentabilité pour la néobanque, avec une marge avant impôts de 38 %.
La croissance vient de partout : les abonnements ont progressé de 67 %, les paiements par carte de 45 %, les revenus de change de 43 %, et le portefeuille de crédit a plus que doublé. Revolut compte désormais 11 lignes de produits qui génèrent chacune plus de 135 millions de dollars par an. Les dépôts clients atteignent 57,5 milliards d'euros, en hausse de 66 %.
La France est un des marchés les plus dynamiques de Revolut. La néobanque y revendique 7 millions de clients, soit 55 % de plus qu'un an plus tôt. Le siège européen est installé à Paris, et Revolut a annoncé un investissement d'un milliard d'euros sur trois ans en France, avec 200 emplois à la clé. L'objectif est d'atteindre 10 millions de clients dans le pays d'ici 2027.
Au niveau mondial, un adulte en âge de travailler sur cinq utilise Revolut en Europe. La base de clients professionnels atteint 767 000, en hausse de 33 %.
Revolut a obtenu sa licence bancaire au Royaume-Uni en mars 2026, après des années d'attente. Une demande a aussi été déposée aux États-Unis, et la néobanque cherche à obtenir une licence en France. L'objectif affiché est d'atteindre 100 millions de clients dans le monde d'ici mi-2027, avec un plan d'investissement de 13 milliards de dollars sur cinq ans et 1 000 embauches au siège londonien.
Les chiffres sont quand même assez impressionnants. Passer de zéro à 68 millions de clients en moins de dix ans, avec 2 milliards de bénéfices, ça place Revolut dans une catégorie à part parmi les fintechs. En France, 7 millions d'utilisateurs, c'est déjà plus que pas mal de banques en ligne traditionnelles. On espère quand même que l'obtention d'une vraie licence bancaire française viendra rassurer ceux qui hésitent encore à en faire leur banque principale. Vous avez un compte Revolut vous ?
Des chiffres records
Revolut affiche un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros en 2025, contre 3,7 milliards l'année précédente. Le bénéfice avant impôts atteint 2 milliards d'euros, en hausse de 57 %. Le bénéfice net est de 1,5 milliard d'euros, en progression de 65 %. C'est la cinquième année consécutive de rentabilité pour la néobanque, avec une marge avant impôts de 38 %.
La croissance vient de partout : les abonnements ont progressé de 67 %, les paiements par carte de 45 %, les revenus de change de 43 %, et le portefeuille de crédit a plus que doublé. Revolut compte désormais 11 lignes de produits qui génèrent chacune plus de 135 millions de dollars par an. Les dépôts clients atteignent 57,5 milliards d'euros, en hausse de 66 %.
7 millions de clients en France
La France est un des marchés les plus dynamiques de Revolut. La néobanque y revendique 7 millions de clients, soit 55 % de plus qu'un an plus tôt. Le siège européen est installé à Paris, et Revolut a annoncé un investissement d'un milliard d'euros sur trois ans en France, avec 200 emplois à la clé. L'objectif est d'atteindre 10 millions de clients dans le pays d'ici 2027.
Au niveau mondial, un adulte en âge de travailler sur cinq utilise Revolut en Europe. La base de clients professionnels atteint 767 000, en hausse de 33 %.
Licence bancaire et ambitions
Revolut a obtenu sa licence bancaire au Royaume-Uni en mars 2026, après des années d'attente. Une demande a aussi été déposée aux États-Unis, et la néobanque cherche à obtenir une licence en France. L'objectif affiché est d'atteindre 100 millions de clients dans le monde d'ici mi-2027, avec un plan d'investissement de 13 milliards de dollars sur cinq ans et 1 000 embauches au siège londonien.
On en dit quoi ?
Les chiffres sont quand même assez impressionnants. Passer de zéro à 68 millions de clients en moins de dix ans, avec 2 milliards de bénéfices, ça place Revolut dans une catégorie à part parmi les fintechs. En France, 7 millions d'utilisateurs, c'est déjà plus que pas mal de banques en ligne traditionnelles. On espère quand même que l'obtention d'une vraie licence bancaire française viendra rassurer ceux qui hésitent encore à en faire leur banque principale. Vous avez un compte Revolut vous ?