Vous utilisez Wero ? Attention à cette arnaque redoutable

On en dit quoi ?



Ces arnaques épousent chaque nouveau moyen de paiement à la mode, hier les cartes PCS, aujourd'hui Wero, et le procédé reste désespérément le même. Le signal qui ne trompe pas, c'est cette idée absurde qu'il faudrait cliquer sur un lien et donner sa carte pour encaisser de l'argent, alors qu'un vrai virement tombe tout seul sur le compte. La vraie parade n'est pas technique, elle tient en un réflexe, se rappeler qu'on ne paie jamais pour être payé. Et vous, vous arrivez encore à vendre tranquillement entre particuliers, ou la moindre proposition d'achat vous met désormais sur vos gardes ? Perso je ne fais plus confiance en personne sur les plateformes.