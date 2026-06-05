Vous utilisez Wero ? Attention à cette arnaque redoutable
Par Vincent Lautier - Publié le
Une arnaque qui détourne Wero, l'application de paiement lancée par les banques européennes, explose en 2026 chez les particuliers qui vendent sur Leboncoin ou Vinted. Le scénario est bien rodé, un faux acheteur propose de payer à l'avance, réclame votre prénom et votre numéro, puis un SMS piégé fait le reste. Au bout du lien, ce sont vos coordonnées bancaires qui partent.
Tout commence par un message d'un acheteur aimable et pressé, prêt à régler tout de suite pour sécuriser la vente. Pour lancer le virement, il vous demande simplement votre prénom et votre numéro de téléphone, rien de plus. Quelques minutes plus tard arrive un SMS qui annonce un paiement Wero en attente, avec un lien à suivre pour le récupérer. Sauf que ce lien ne mène pas à votre argent mais à un site de phishing taillé pour ressembler à Wero, qui vous invite à saisir vos identifiants et votre carte bancaire. À partir de là, le pirate a tout ce qu'il lui faut pour se servir sur votre compte.
Le choix de Wero n'a rien d'un hasard. Le service, héritier de Paylib et porté par un consortium de grandes banques, gagne du terrain pour les virements instantanés entre particuliers, et il utilise justement le numéro de téléphone comme identifiant. La demande de votre numéro paraît donc parfaitement légitime, c'est tout le sel de l'arnaque. En jouant sur une marque bancaire crédible et sur l'urgence d'une vente qu'on ne veut pas rater, les fraudeurs désamorcent la méfiance que déclencherait un lien douteux dans d'autres circonstances.
Il y a pourtant une règle imparable, que Wero martèle sur son site, le service n'envoie jamais de SMS ni d'e-mail contenant un lien pour recevoir un paiement. Recevoir de l'argent ne demande, par définition, ni de cliquer sur quoi que ce soit, ni de saisir le numéro de votre carte. Si on vous réclame de valider un encaissement via un lien, c'est une arnaque, sans la moindre exception. Au moindre doute, ne cliquez pas, contactez directement votre banque pour faire opposition, et déposez plainte pour alimenter les enquêtes en cours.
Ces arnaques épousent chaque nouveau moyen de paiement à la mode, hier les cartes PCS, aujourd'hui Wero, et le procédé reste désespérément le même. Le signal qui ne trompe pas, c'est cette idée absurde qu'il faudrait cliquer sur un lien et donner sa carte pour encaisser de l'argent, alors qu'un vrai virement tombe tout seul sur le compte. La vraie parade n'est pas technique, elle tient en un réflexe, se rappeler qu'on ne paie jamais pour être payé. Et vous, vous arrivez encore à vendre tranquillement entre particuliers, ou la moindre proposition d'achat vous met désormais sur vos gardes ? Perso je ne fais plus confiance en personne sur les plateformes.
Comment le piège se referme
Tout commence par un message d'un acheteur aimable et pressé, prêt à régler tout de suite pour sécuriser la vente. Pour lancer le virement, il vous demande simplement votre prénom et votre numéro de téléphone, rien de plus. Quelques minutes plus tard arrive un SMS qui annonce un paiement Wero en attente, avec un lien à suivre pour le récupérer. Sauf que ce lien ne mène pas à votre argent mais à un site de phishing taillé pour ressembler à Wero, qui vous invite à saisir vos identifiants et votre carte bancaire. À partir de là, le pirate a tout ce qu'il lui faut pour se servir sur votre compte.
Pourquoi Wero, et pourquoi ça marche si bien
Le choix de Wero n'a rien d'un hasard. Le service, héritier de Paylib et porté par un consortium de grandes banques, gagne du terrain pour les virements instantanés entre particuliers, et il utilise justement le numéro de téléphone comme identifiant. La demande de votre numéro paraît donc parfaitement légitime, c'est tout le sel de l'arnaque. En jouant sur une marque bancaire crédible et sur l'urgence d'une vente qu'on ne veut pas rater, les fraudeurs désamorcent la méfiance que déclencherait un lien douteux dans d'autres circonstances.
Le réflexe simple qui désamorce tout
Il y a pourtant une règle imparable, que Wero martèle sur son site, le service n'envoie jamais de SMS ni d'e-mail contenant un lien pour recevoir un paiement. Recevoir de l'argent ne demande, par définition, ni de cliquer sur quoi que ce soit, ni de saisir le numéro de votre carte. Si on vous réclame de valider un encaissement via un lien, c'est une arnaque, sans la moindre exception. Au moindre doute, ne cliquez pas, contactez directement votre banque pour faire opposition, et déposez plainte pour alimenter les enquêtes en cours.
On en dit quoi ?
Ces arnaques épousent chaque nouveau moyen de paiement à la mode, hier les cartes PCS, aujourd'hui Wero, et le procédé reste désespérément le même. Le signal qui ne trompe pas, c'est cette idée absurde qu'il faudrait cliquer sur un lien et donner sa carte pour encaisser de l'argent, alors qu'un vrai virement tombe tout seul sur le compte. La vraie parade n'est pas technique, elle tient en un réflexe, se rappeler qu'on ne paie jamais pour être payé. Et vous, vous arrivez encore à vendre tranquillement entre particuliers, ou la moindre proposition d'achat vous met désormais sur vos gardes ? Perso je ne fais plus confiance en personne sur les plateformes.