L'Europe a trouvé comment limiter Starlink

On en dit quoi ?



L'Europe joue la carte de la souveraineté, et c'est en fait plutôt sain de voir Bruxelles refuser d'abandonner ce terrain à Elon Musk. Un tiers du spectre, c'est quand même une part qui n'a rien de symbolique pour Starlink, qui pourra continuer à opérer sans être totalement écarté bien sûr Le vrai test sera 2030 : si IRIS2 tient son calendrier, le pari sera gagné, sinon les arguments en faveur d'une ouverture plus large aux américains reviendront vite sur la table.