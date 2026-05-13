Simplification des échanges entre Android et iPhone : un nouveau système de partage
Par Laurence - Publié le
Google continue d'oeuvrer pour rapprocher Android et iPhone avec plusieurs évolutions autour de Quick Share, son système de partage de fichiers, et ce, afin de simplifier les échanges avec les appareils Apple. Ce qui permettra de réduire davantage les frictions entre les deux écosystèmes — un sujet devenu particulièrement sensible depuis les nouvelles règles imposées par l’Union européenne via le Digital Markets Act.
Aujourd’hui, certains smartphones Android peuvent déjà communiquer avec AirDrop dans des cas précis, comme les Galaxy S26 ou les Pixel 9 et 10. Mais Google veut aller beaucoup plus loin. À partir de cette année, la compatibilité de Quick Share avec les appareils Apple sera étendue à plusieurs grands fabricants Android (Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi, et HONOR).
Google n’a pas détaillé exactement comment cette compatibilité fonctionnera techniquement, mais l’objectif semble être de rendre le partage de fichiers beaucoup plus transparent entre Android et iPhone.
Pour les appareils qui ne prennent pas directement en charge AirDrop, Google déploie dès aujourd’hui une nouvelle solution basée sur des QR codes. Concrètement, un utilisateur Android pourra générer un QR code permettant à un iPhone de récupérer instantanément des photos, des vidéos, des documents, ou autres fichiers via le cloud.
Google indique que cette fonction commence son déploiement immédiatement et sera disponible sur tous les appareils Android compatibles dans les prochaines semaines. L’entreprise prévoit également d’intégrer Quick Share directement dans certaines applications comme WhatsApp à l’avenir.
L’autre nouveauté importante concerne la migration complète entre iPhone et Android. Google explique avoir travaillé directement avec Apple afin de simplifier le transfert de données entre les deux plateformes, là encore dans le cadre du Digital Markets Act européen.
Apple avait déjà commencé à intégrer certains outils dans iOS 26.3, mais Google confirme désormais l’arrivée d’une solution plus complète sur les Google Pixel, et les Samsung Galaxy en 2026.
Le nouveau système permettra de migrer automatiquement et sans fil : les eSIM, les mots de passe, les photos, les messages, les contacts, certaines applications, et même l’organisation de l’écran d’accueil. Google précise également travailler dans l’autre sens afin de faciliter le passage d’Android vers l’iPhone.
Ces annonces illustrent surtout les conséquences très concrètes du Digital Markets Act européen. Pendant des années, Apple et Google ont construit des systèmes relativement fermés destinés à retenir les utilisateurs dans leurs écosystèmes respectifs. Mais les nouvelles règles européennes poussent désormais les géants de la tech à améliorer l’interopérabilité, faciliter les transferts, et limiter certains verrouillages logiciels.
Après l’arrivée du chiffrement RCS entre iPhone et Android, le partage de fichiers devient à son tour un nouveau terrain de rapprochement entre les deux plateformes. Même si AirDrop reste pour l’instant largement associé à l’écosystème Apple, Google semble désormais déterminé à rendre Quick Share beaucoup plus universel.
Au-delà du simple partage de fichiers, cette évolution montre surtout que Google et Apple sont progressivement contraints d’ouvrir davantage leurs écosystèmes. Pendant longtemps, AirDrop et les outils de migration sont restés des arguments forts pour verrouiller les utilisateurs dans un univers fermé. Mais avec les nouvelles réglementations européennes et la montée des usages multiplateformes, les frontières entre Android et iPhone commencent lentement à s’effacer. Reste désormais à voir jusqu’où ira cette interopérabilité… et si Apple acceptera un jour une compatibilité AirDrop réellement universelle.
Une meilleure compatibilité avec l’iPhone
Aujourd’hui, certains smartphones Android peuvent déjà communiquer avec AirDrop dans des cas précis, comme les Galaxy S26 ou les Pixel 9 et 10. Mais Google veut aller beaucoup plus loin. À partir de cette année, la compatibilité de Quick Share avec les appareils Apple sera étendue à plusieurs grands fabricants Android (Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, Xiaomi, et HONOR).
Google n’a pas détaillé exactement comment cette compatibilité fonctionnera techniquement, mais l’objectif semble être de rendre le partage de fichiers beaucoup plus transparent entre Android et iPhone.
Le QR code, la solution universelle
Pour les appareils qui ne prennent pas directement en charge AirDrop, Google déploie dès aujourd’hui une nouvelle solution basée sur des QR codes. Concrètement, un utilisateur Android pourra générer un QR code permettant à un iPhone de récupérer instantanément des photos, des vidéos, des documents, ou autres fichiers via le cloud.
Google indique que cette fonction commence son déploiement immédiatement et sera disponible sur tous les appareils Android compatibles dans les prochaines semaines. L’entreprise prévoit également d’intégrer Quick Share directement dans certaines applications comme WhatsApp à l’avenir.
Google et Apple travaillent aussi sur le changement d’écosystème
L’autre nouveauté importante concerne la migration complète entre iPhone et Android. Google explique avoir travaillé directement avec Apple afin de simplifier le transfert de données entre les deux plateformes, là encore dans le cadre du Digital Markets Act européen.
Apple avait déjà commencé à intégrer certains outils dans iOS 26.3, mais Google confirme désormais l’arrivée d’une solution plus complète sur les Google Pixel, et les Samsung Galaxy en 2026.
Le nouveau système permettra de migrer automatiquement et sans fil : les eSIM, les mots de passe, les photos, les messages, les contacts, certaines applications, et même l’organisation de l’écran d’accueil. Google précise également travailler dans l’autre sens afin de faciliter le passage d’Android vers l’iPhone.
L’Europe force progressivement l’ouverture des écosystèmes
Ces annonces illustrent surtout les conséquences très concrètes du Digital Markets Act européen. Pendant des années, Apple et Google ont construit des systèmes relativement fermés destinés à retenir les utilisateurs dans leurs écosystèmes respectifs. Mais les nouvelles règles européennes poussent désormais les géants de la tech à améliorer l’interopérabilité, faciliter les transferts, et limiter certains verrouillages logiciels.
Après l’arrivée du chiffrement RCS entre iPhone et Android, le partage de fichiers devient à son tour un nouveau terrain de rapprochement entre les deux plateformes. Même si AirDrop reste pour l’instant largement associé à l’écosystème Apple, Google semble désormais déterminé à rendre Quick Share beaucoup plus universel.
Toutes les nouveautés d'iOS 26.5 (chiffrement RCS, fonds d'écran, UE...)
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Au-delà du simple partage de fichiers, cette évolution montre surtout que Google et Apple sont progressivement contraints d’ouvrir davantage leurs écosystèmes. Pendant longtemps, AirDrop et les outils de migration sont restés des arguments forts pour verrouiller les utilisateurs dans un univers fermé. Mais avec les nouvelles réglementations européennes et la montée des usages multiplateformes, les frontières entre Android et iPhone commencent lentement à s’effacer. Reste désormais à voir jusqu’où ira cette interopérabilité… et si Apple acceptera un jour une compatibilité AirDrop réellement universelle.