Simplification des échanges entre Android et iPhone : un nouveau système de partage

Qu'en penser ?



Au-delà du simple partage de fichiers, cette évolution montre surtout que Google et Apple sont progressivement contraints d’ouvrir davantage leurs écosystèmes. Pendant longtemps, AirDrop et les outils de migration sont restés des arguments forts pour verrouiller les utilisateurs dans un univers fermé. Mais avec les nouvelles réglementations européennes et la montée des usages multiplateformes, les frontières entre Android et iPhone commencent lentement à s’effacer. Reste désormais à voir jusqu’où ira cette interopérabilité… et si Apple acceptera un jour une compatibilité AirDrop réellement universelle.