Six failles dans AirDrop et Quick Share exposent plus de cinq milliards d'appareils Apple et Android

On en dit quoi ?



C'est le genre d'alerte qui calme un peu tout le monde. On adore AirDrop (quand ça fonctionne) et Quick Share, parce que ce sont des outils simples, et c'est précisément ce confort qui crée la faille. Le fait qu'un inconnu puisse vous pourrir la vie depuis un banc à trente mètres, sans jamais interagir avec vous, c'est franchement pénible. On reste quand même loin de la catastrophe absolue, puisque la majorité des failles se limite à des plantages, pas à un vol de données massif, et qu'Apple comme Google ont réagi.