Starlink : Musk montre deux antennes plus fines, dont une Mini avec batterie intégrée
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk a fait défiler deux nouvelles antennes Starlink dans une vidéo postée sur X, plus plates et plus légères que les Mini et Standard actuelles, et les fichiers firmware épluchés par le réparateur Oleg Kutkov pointent une Mini améliorée avec batterie intégrée et port USB-C, plus un successeur de l'antenne standard. Aucun prix, aucune date pour le moment.
Le teaser dure quelques secondes, pas plus. Face caméra, Musk présente les deux terminaux et lâche une phrase qui dit tout de l'intention,
Le plus bavard, c'est le firmware. En épluchant le code de la dernière mise à jour, le réparateur ukrainien Oleg Kutkov a déniché une référence baptisée MINI1_RUGGED_PROD1, accompagnée de trois modes d'alimentation on ne peut plus parlants, PowerSource_USBC, PowerSource_BATTERY et PowerSource_USBC_AND_BATTERY, de quoi dessiner une Mini qui tournerait sur batterie intégrée et se rechargerait avec un simple câble USB-C, sans le gros bloc d'alimentation habituel. La Mini actuelle pèse 1,1 kg, tient dans un format de feuille A4 et avale 30 à 35 W, là où la Standard grimpe à 80 ou 90 W. Le second modèle ressemble, lui, à un successeur de l'antenne standard, avec une carte interne revue. Du nomade, donc.
Cette histoire de "bien plus grand volume" n'a rien d'anodin. Starlink revendique plus de 12 millions de clients actifs, dont 10,3 millions d'abonnements payants au premier trimestre, et pourtant le revenu moyen par utilisateur a glissé vers 66 dollars par mois, ce qui veut dire en clair que SpaceX doit écouler beaucoup plus d'antennes pour compenser des marges par client qui fondent au rythme où la base d'abonnés s'élargit. Le timing non plus ne doit rien au hasard. L'entrée en Bourse se prépare. On parle d'une levée autour de 75 milliards de dollars. Or une antenne plus fine coûte moins cher à fabriquer et à expédier.
Une Mini qui embarque enfin sa propre batterie, voilà sans doute la pièce qui manquait au puzzle du voyage, parce que se connecter au milieu de nulle part sans devoir empiler une batterie externe et trois câbles dans le sac, ça change vraiment la donne en bivouac comme au fond d'un van aménagé. Sauf que voilà. Une vidéo, deux silhouettes et des bouts de code. Difficile de s'emballer tant qu'aucune vraie fiche technique n'a fuité. Reste cette question un peu idiote : à force de raboter l'épaisseur, à quel moment Musk finit par nous vendre un téléphone directement compatible ?
Deux antennes montrées vite fait, zéro fiche technique
Le teaser dure quelques secondes, pas plus. Face caméra, Musk présente les deux terminaux et lâche une phrase qui dit tout de l'intention,
ce sont les nouveaux terminaux Starlink, que nous avons produits en bien plus grand volume que les terminaux actuels, puis enchaîne sur autre chose sans la moindre fiche technique, sans tarif et sans date de sortie, comme s'il avait simplement voulu planter un drapeau avant tout le monde. Les deux boîtiers semblent plus minces que la Mini et la Standard du catalogue. C'est tout. Rien sur Starlink.com.
Une Mini avec batterie et USB-C
Le plus bavard, c'est le firmware. En épluchant le code de la dernière mise à jour, le réparateur ukrainien Oleg Kutkov a déniché une référence baptisée MINI1_RUGGED_PROD1, accompagnée de trois modes d'alimentation on ne peut plus parlants, PowerSource_USBC, PowerSource_BATTERY et PowerSource_USBC_AND_BATTERY, de quoi dessiner une Mini qui tournerait sur batterie intégrée et se rechargerait avec un simple câble USB-C, sans le gros bloc d'alimentation habituel. La Mini actuelle pèse 1,1 kg, tient dans un format de feuille A4 et avale 30 à 35 W, là où la Standard grimpe à 80 ou 90 W. Le second modèle ressemble, lui, à un successeur de l'antenne standard, avec une carte interne revue. Du nomade, donc.
Le vrai sujet, produire en masse avant l'entrée en Bourse
Cette histoire de "bien plus grand volume" n'a rien d'anodin. Starlink revendique plus de 12 millions de clients actifs, dont 10,3 millions d'abonnements payants au premier trimestre, et pourtant le revenu moyen par utilisateur a glissé vers 66 dollars par mois, ce qui veut dire en clair que SpaceX doit écouler beaucoup plus d'antennes pour compenser des marges par client qui fondent au rythme où la base d'abonnés s'élargit. Le timing non plus ne doit rien au hasard. L'entrée en Bourse se prépare. On parle d'une levée autour de 75 milliards de dollars. Or une antenne plus fine coûte moins cher à fabriquer et à expédier.
On en dit quoi ?
Une Mini qui embarque enfin sa propre batterie, voilà sans doute la pièce qui manquait au puzzle du voyage, parce que se connecter au milieu de nulle part sans devoir empiler une batterie externe et trois câbles dans le sac, ça change vraiment la donne en bivouac comme au fond d'un van aménagé. Sauf que voilà. Une vidéo, deux silhouettes et des bouts de code. Difficile de s'emballer tant qu'aucune vraie fiche technique n'a fuité. Reste cette question un peu idiote : à force de raboter l'épaisseur, à quel moment Musk finit par nous vendre un téléphone directement compatible ?