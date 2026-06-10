Starlink : Musk montre deux antennes plus fines, dont une Mini avec batterie intégrée

On en dit quoi ?



Une Mini qui embarque enfin sa propre batterie, voilà sans doute la pièce qui manquait au puzzle du voyage, parce que se connecter au milieu de nulle part sans devoir empiler une batterie externe et trois câbles dans le sac, ça change vraiment la donne en bivouac comme au fond d'un van aménagé. Sauf que voilà. Une vidéo, deux silhouettes et des bouts de code. Difficile de s'emballer tant qu'aucune vraie fiche technique n'a fuité. Reste cette question un peu idiote : à force de raboter l'épaisseur, à quel moment Musk finit par nous vendre un téléphone directement compatible ?