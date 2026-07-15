L'État veut réunir impôts, carte grise et procuration dans une seule appli, baptisée AMI
Par Vincent Lautier - Publié le
Bientôt une seule appli pour toute votre paperasse. C'est en tout cas le projet de l'État français, qui prépare sa propre super-application administrative baptisée AMI, pour Application mobile interministérielle, avec un déploiement grand public visé pour octobre 2026. L'idée a autant de quoi séduire que de quoi faire tiquer.
Le pari d'AMI, c'est d'en finir avec la dizaine de sites entre lesquels on jongle aujourd'hui pour la moindre démarche, puisque vos impôts, votre carte grise ou une procuration se retrouveraient réunis dans une seule appli, avec un tableau de bord qui suit vos dossiers en temps réel et vous prévient dès que l'un d'eux avance d'un cran. Sur le plan technique, l'État n'a pourtant rien inventé, l'appli se contentant de se brancher sur les démarches déjà présentes sur Service-public.fr et de s'appuyer sur FranceConnect, ce système qui vous identifie une bonne fois pour toutes en réutilisant un compte que vous possédez déjà. Porté par la direction interministérielle du numérique et l'équipe de beta.gouv.fr, le projet tourne en interne depuis janvier et devrait atterrir dans vos mains pour l'automne.
Mais l'appli ne s'arrête pas aux formulaires. Elle préremplit vos champs grâce au principe du « dites-le-nous une fois », vous souffle des suggestions selon l'endroit où vous êtes, et un assistant capable de discuter mijote déjà dans les coulisses. Difficile de ne pas songer à WeChat, le mastodonte chinois qui règle votre vie du paiement aux papiers officiels. La grosse nuance, c'est qu'ici l'État tient lui-même le volant, et sur des données aussi intimes, ça pèse.
Voilà le vrai souci. Mettre vos impôts, votre voiture et votre identité dans une même appli publique, ça pose une sacrée question de vie privée, pile au moment où la CNIL serre la vis face aux traceurs qui vous pistent sans rien vous demander. Les équipes ont tout de même une réponse assez futée, les données les plus sensibles restant stockées sur votre téléphone et non sur un serveur de l'État, de quoi limiter les dégâts le jour où ça se fera pirater.
Ne plus se perdre entre quinze sites administratifs, franchement, on signe des deux mains, et garder les données sur le téléphone prouve qu'on n'a pas expédié la question de la sécurité. Reste à trouver la confiance nécessaire pour remettre toute sa vie administrative entre les mains d'une seule appli d'État, et c'est bien sur ce terrain que la partie va se gagner ou se perdre.
Tout regrouper au même endroit
Le pari d'AMI, c'est d'en finir avec la dizaine de sites entre lesquels on jongle aujourd'hui pour la moindre démarche, puisque vos impôts, votre carte grise ou une procuration se retrouveraient réunis dans une seule appli, avec un tableau de bord qui suit vos dossiers en temps réel et vous prévient dès que l'un d'eux avance d'un cran. Sur le plan technique, l'État n'a pourtant rien inventé, l'appli se contentant de se brancher sur les démarches déjà présentes sur Service-public.fr et de s'appuyer sur FranceConnect, ce système qui vous identifie une bonne fois pour toutes en réutilisant un compte que vous possédez déjà. Porté par la direction interministérielle du numérique et l'équipe de beta.gouv.fr, le projet tourne en interne depuis janvier et devrait atterrir dans vos mains pour l'automne.
Un petit air de super-app à la chinoise
Mais l'appli ne s'arrête pas aux formulaires. Elle préremplit vos champs grâce au principe du « dites-le-nous une fois », vous souffle des suggestions selon l'endroit où vous êtes, et un assistant capable de discuter mijote déjà dans les coulisses. Difficile de ne pas songer à WeChat, le mastodonte chinois qui règle votre vie du paiement aux papiers officiels. La grosse nuance, c'est qu'ici l'État tient lui-même le volant, et sur des données aussi intimes, ça pèse.
Le confort d'un côté, le contrôle de l'autre
Voilà le vrai souci. Mettre vos impôts, votre voiture et votre identité dans une même appli publique, ça pose une sacrée question de vie privée, pile au moment où la CNIL serre la vis face aux traceurs qui vous pistent sans rien vous demander. Les équipes ont tout de même une réponse assez futée, les données les plus sensibles restant stockées sur votre téléphone et non sur un serveur de l'État, de quoi limiter les dégâts le jour où ça se fera pirater.
On en dit quoi ?
Ne plus se perdre entre quinze sites administratifs, franchement, on signe des deux mains, et garder les données sur le téléphone prouve qu'on n'a pas expédié la question de la sécurité. Reste à trouver la confiance nécessaire pour remettre toute sa vie administrative entre les mains d'une seule appli d'État, et c'est bien sur ce terrain que la partie va se gagner ou se perdre.