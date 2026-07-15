L'État veut réunir impôts, carte grise et procuration dans une seule appli, baptisée AMI

On en dit quoi ?



Ne plus se perdre entre quinze sites administratifs, franchement, on signe des deux mains, et garder les données sur le téléphone prouve qu'on n'a pas expédié la question de la sécurité. Reste à trouver la confiance nécessaire pour remettre toute sa vie administrative entre les mains d'une seule appli d'État, et c'est bien sur ce terrain que la partie va se gagner ou se perdre.