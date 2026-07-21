X relance son appli Android reconstruite de zéro, après un an de chantier

On en dit quoi ?

Voir X qualifier cette refonte d'un de ses plus gros chantiers d'ingénierie en dit surtout long sur l'état dans lequel était l'appli Android. Reconstruire proprement un logiciel utilisé par des centaines de millions de personnes est une bonne décision, même tardive, d'autant qu'. Reste que sortir une version amputée de plusieurs fonctions, c'est reconnaître qu'on a préféré publier vite plutôt que complet.