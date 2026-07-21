X relance son appli Android reconstruite de zéro, après un an de chantier
Par Vincent Lautier - Publié le
Après plus d'un an de travail, X déploie une application Android entièrement reconstruite, présentée comme plus rapide, plus fluide et plus fiable. La firme d'Elon Musk reconnaît à demi-mot avoir laissé sa version Android à la traîne pendant des années, alors qu'elle vient de refaire tout le socle technique du logiciel. La mise à jour est disponible partout dans le monde.
Il faut dire que l'appli Android de X en avait bien besoin. Pendant longtemps, elle tournait nettement moins bien que son équivalent sur iPhone, au point qu'à un moment, elle n'arrivait même plus à charger correctement les posts quand on cliquait sur un lien. Pour une plateforme qui vit du temps réel et du fil qui défile, c'est le genre de défaut qui pousse vite à lâcher l'affaire. X a fini par monter une équipe dédiée à l'été 2025, avec pour seule mission de repartir de la feuille blanche plutôt que de rafistoler l'existant.
Concrètement, l'application a été réécrite sur Kotlin et Jetpack Compose, les outils maison de Google pour développer sous Android. En clair, X a jeté la vieille mécanique héritée de l'époque Twitter pour repartir sur une base moderne. Le bénéfice promis touche la vitesse de chargement, la fluidité du défilement et la rapidité des notifications, les trois points où l'appli coinçait le plus. Surtout, ce nouveau socle doit permettre à X de sortir de nouvelles fonctions beaucoup plus vite qu'avant, là où le vieux code ralentissait le moindre ajout.
Le revers, c'est que cette version repart un peu allégée. Plusieurs briques attendues ne sont pas encore là et arriveront dans les prochaines semaines, comme les Spaces, ces salons audio en direct, un nouvel éditeur vidéo, les réactions en vidéo, les cashtags pour suivre une action en Bourse ou encore les fils personnalisés. X admet qu'il reste des angles rugueux et dit travailler vite, en particulier sur les performances des téléphones plus anciens, qui restent le vrai juge de paix sur Android.
Voir X qualifier cette refonte d'un de ses plus gros chantiers d'ingénierie en dit surtout long sur l'état dans lequel était l'appli Android. Reconstruire proprement un logiciel utilisé par des centaines de millions de personnes est une bonne décision, même tardive, d'autant qu'Elon Musk sait qu'Android reste le système ultra-majoritaire dans le monde. Reste que sortir une version amputée de plusieurs fonctions, c'est reconnaître qu'on a préféré publier vite plutôt que complet.
Une version Android longtemps négligée
Il faut dire que l'appli Android de X en avait bien besoin. Pendant longtemps, elle tournait nettement moins bien que son équivalent sur iPhone, au point qu'à un moment, elle n'arrivait même plus à charger correctement les posts quand on cliquait sur un lien. Pour une plateforme qui vit du temps réel et du fil qui défile, c'est le genre de défaut qui pousse vite à lâcher l'affaire. X a fini par monter une équipe dédiée à l'été 2025, avec pour seule mission de repartir de la feuille blanche plutôt que de rafistoler l'existant.
Kotlin, Jetpack Compose et un socle tout neuf
Concrètement, l'application a été réécrite sur Kotlin et Jetpack Compose, les outils maison de Google pour développer sous Android. En clair, X a jeté la vieille mécanique héritée de l'époque Twitter pour repartir sur une base moderne. Le bénéfice promis touche la vitesse de chargement, la fluidité du défilement et la rapidité des notifications, les trois points où l'appli coinçait le plus. Surtout, ce nouveau socle doit permettre à X de sortir de nouvelles fonctions beaucoup plus vite qu'avant, là où le vieux code ralentissait le moindre ajout.
Des fonctions qui manquent encore à l'appel
Le revers, c'est que cette version repart un peu allégée. Plusieurs briques attendues ne sont pas encore là et arriveront dans les prochaines semaines, comme les Spaces, ces salons audio en direct, un nouvel éditeur vidéo, les réactions en vidéo, les cashtags pour suivre une action en Bourse ou encore les fils personnalisés. X admet qu'il reste des angles rugueux et dit travailler vite, en particulier sur les performances des téléphones plus anciens, qui restent le vrai juge de paix sur Android.
On en dit quoi ?
Voir X qualifier cette refonte d'un de ses plus gros chantiers d'ingénierie en dit surtout long sur l'état dans lequel était l'appli Android. Reconstruire proprement un logiciel utilisé par des centaines de millions de personnes est une bonne décision, même tardive, d'autant qu'Elon Musk sait qu'Android reste le système ultra-majoritaire dans le monde. Reste que sortir une version amputée de plusieurs fonctions, c'est reconnaître qu'on a préféré publier vite plutôt que complet.