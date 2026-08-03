Des millions en bitcoins volés pour une raison complètement stupide

On en dit quoi ?



Coinkite ne s'est pas défaussée : son patron Rodolfo Novak s'est dit désolé et dévasté, le correctif est arrivé en vingt-quatre heures sur toutes les branches, l'analyse technique complète est annoncée, et sur ce plan il n'y a pas grand-chose à reprocher à la maison.



Il n'empêche qu'une ligne de configuration aura tenu cinq ans dans le boîtier que tout le monde citait en exemple. Novak suggère que l'attaquant a peut-être trouvé le défaut avec une IA, sans le prouver, et en admettant que sa propre relecture assistée par IA n'avait rien vu. La leçon est ailleurs : un appareil coupé d'Internet ne vous protège de rien si son aléatoire est prévisible.