DuckDuckGo lance les lunettes "complètement normales" pour se moquer des Meta Ray-Ban

Qu’en penser ?



Cette campagne fonctionne précisément parce qu’elle arrive au bon moment. Jamais les projets de lunettes connectées n’ont été aussi nombreux, et jamais les débats sur la collecte des données n’ont été aussi présents. Entre les Meta Ray-Ban, les futures Apple Glass et les nombreux projets en développement, les caméras et les microphones risquent de devenir des compagnons permanents du quotidien.



DuckDuckGo joue ici la carte de la provocation avec beaucoup d’autodérision. Derrière la plaisanterie se cache néanmoins une question de fond : jusqu’où sommes-nous prêts à accepter que des objets aussi banals qu’une paire de lunettes deviennent des appareils capables d’observer, d’écouter et d’analyser notre environnement ? À mesure que l’IA s’invite dans tous les objets connectés, cet équilibre entre innovation et vie privée promet de devenir l’un des grands débats technologiques des prochaines années.