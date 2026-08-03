DuckDuckGo lance les lunettes "complètement normales" pour se moquer des Meta Ray-Ban
Par Laurence - Publié le
Alors que Meta, Google (ou Apple) investissent des milliards dans les lunettes connectées, DuckDuckGo prend le contre-pied avec un produit pour le moins original. Le spécialiste de la confidentialité commercialise une paire de lunettes de soleil totalement dépourvue d’électronique, présentée comme la meilleure protection contre la surveillance numérique. Une opération marketing qui ne manque pas d’humour.
Le message est clair dès le slogan :
Pas de caméra. Pas de microphone. Pas d’intelligence artificielle. Pas de batterie. Pas de connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Aucun composant électronique. En résumé, une bonne vieille paire de lunettes dont la seule fonction consiste à protéger les yeux du soleil. On notera tout de même une certaine similitude au design des modèles vendus par Meta ^^
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas d’une simple publicité. Les lunettes existent réellement et sont commercialisées en série limitée. Leur finition reste volontairement sobre, avec une monture noire mate et un discret logo DuckDuckGo.
L’objectif n’est évidemment pas de concurrencer Apple ou Meta sur le terrain technologique, mais plutôt de profiter de l’engouement actuel autour des lunettes intelligentes pour rappeler le positionnement historique de la société : défendre la vie privée des utilisateurs.
Derrière cette initiative se cache une critique assumée de la multiplication des objets connectés. DuckDuckGo met en avant —et non sans rire— une autonomie
La campagne intervient alors que les lunettes connectées connaissent un regain d’intérêt. Meta poursuit le développement de ses Ray-Ban équipées de caméras et d’assistants IA, tandis qu’Apple travaillerait toujours sur plusieurs modèles.
Les dernières rumeurs évoquent notamment des lunettes capables d’exploiter Apple Intelligence, voire d’intégrer à terme des fonctions liées au sport et à la santé. Dans ce contexte, DuckDuckGo rappelle que chaque nouveau capteur soulève aussi des questions en matière de confidentialité.
Cette campagne fonctionne précisément parce qu’elle arrive au bon moment. Jamais les projets de lunettes connectées n’ont été aussi nombreux, et jamais les débats sur la collecte des données n’ont été aussi présents. Entre les Meta Ray-Ban, les futures Apple Glass et les nombreux projets en développement, les caméras et les microphones risquent de devenir des compagnons permanents du quotidien.
DuckDuckGo joue ici la carte de la provocation avec beaucoup d’autodérision. Derrière la plaisanterie se cache néanmoins une question de fond : jusqu’où sommes-nous prêts à accepter que des objets aussi banals qu’une paire de lunettes deviennent des appareils capables d’observer, d’écouter et d’analyser notre environnement ? À mesure que l’IA s’invite dans tous les objets connectés, cet équilibre entre innovation et vie privée promet de devenir l’un des grands débats technologiques des prochaines années.
DES LUNETTES QUI SONT JUSTE... DES LUNETTES
Le message est clair dès le slogan :
Normal F***ing Sunglasses. DuckDuckGo, connu pour son moteur de recherche centré sur la protection de la vie privée, s’est associé au fabricant Knockaround pour lancer une paire de lunettes de soleil qui revendique exactement l’inverse des produits actuellement développés par les géants de la tech.
Pas de caméra. Pas de microphone. Pas d’intelligence artificielle. Pas de batterie. Pas de connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Aucun composant électronique. En résumé, une bonne vieille paire de lunettes dont la seule fonction consiste à protéger les yeux du soleil. On notera tout de même une certaine similitude au design des modèles vendus par Meta ^^
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas d’une simple publicité. Les lunettes existent réellement et sont commercialisées en série limitée. Leur finition reste volontairement sobre, avec une monture noire mate et un discret logo DuckDuckGo.
L’objectif n’est évidemment pas de concurrencer Apple ou Meta sur le terrain technologique, mais plutôt de profiter de l’engouement actuel autour des lunettes intelligentes pour rappeler le positionnement historique de la société : défendre la vie privée des utilisateurs.
UNE PIQUE AUX META RAY-BAN
Derrière cette initiative se cache une critique assumée de la multiplication des objets connectés. DuckDuckGo met en avant —et non sans rire— une autonomie
infinie, l’absence garantie de notifications et un
mode hors ligne parfaitement intégré. Ces arguments évidemment ironiques entendent tourner en dérision les promesses marketing habituellement associées aux produits high-tech.
La campagne intervient alors que les lunettes connectées connaissent un regain d’intérêt. Meta poursuit le développement de ses Ray-Ban équipées de caméras et d’assistants IA, tandis qu’Apple travaillerait toujours sur plusieurs modèles.
Les dernières rumeurs évoquent notamment des lunettes capables d’exploiter Apple Intelligence, voire d’intégrer à terme des fonctions liées au sport et à la santé. Dans ce contexte, DuckDuckGo rappelle que chaque nouveau capteur soulève aussi des questions en matière de confidentialité.
Qu’en penser ?
Cette campagne fonctionne précisément parce qu’elle arrive au bon moment. Jamais les projets de lunettes connectées n’ont été aussi nombreux, et jamais les débats sur la collecte des données n’ont été aussi présents. Entre les Meta Ray-Ban, les futures Apple Glass et les nombreux projets en développement, les caméras et les microphones risquent de devenir des compagnons permanents du quotidien.
DuckDuckGo joue ici la carte de la provocation avec beaucoup d’autodérision. Derrière la plaisanterie se cache néanmoins une question de fond : jusqu’où sommes-nous prêts à accepter que des objets aussi banals qu’une paire de lunettes deviennent des appareils capables d’observer, d’écouter et d’analyser notre environnement ? À mesure que l’IA s’invite dans tous les objets connectés, cet équilibre entre innovation et vie privée promet de devenir l’un des grands débats technologiques des prochaines années.