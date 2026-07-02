Elon Musk préparerait un mystérieux appareil IA, plus fin qu’un iPhone
Par Laurence - Publié le
La course aux appareils dopés à l’intelligence artificielle semble accueillir un nouveau participant et ne se limite plus à Apple, OpenAI ou Google. D'après le Wall Street Journal, SpaceX travaillerait lui aussi sur un appareil dédié à l’IA. Un premier prototype aurait déjà été présenté à des investisseurs et se distinguerait par un design particulièrement fin, plus mince encore qu’un iPhone.
Pour l’heure, peu d’informations ont filtré, mais le projet témoigne déjà des ambitions grandissantes d’Elon Musk dans le domaine de l’intelligence artificielle. D’après le Wall Street Journal, plusieurs investisseurs auraient pu découvrir ce mystérieux appareil avant l’introduction en Bourse de SpaceX.
Le prototype adopterait un design très épuré et afficherait une épaisseur inférieure à celle d’un iPhone. L’appareil fonctionnerait avec un système d’exploitation propriétaire et embarquerait une puce Snapdragon de Qualcomm.
Aucune image n’a encore été dévoilée et les usages précis du produit restent inconnus. Le quotidien américain précise d’ailleurs que ce prototype pourrait très bien ne jamais être commercialisé.
Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large autour de l’intelligence artificielle. Ces derniers mois, Elon Musk a réorganisé plusieurs de ses entreprises afin de renforcer leur collaboration.
La société xAI, à l’origine du chatbot Grok, fait désormais partie de l’écosystème de SpaceX. Plus récemment, l’entreprise à l’origine de Cursor, l’un des assistants de développement les plus populaires du moment, a également rejoint le groupe. L’objectif semble clair : bâtir un écosystème mêlant intelligence artificielle, logiciels et, désormais, matériel.
SpaceX n’est pas la seule entreprise à explorer cette nouvelle catégorie de produits. Apple travaillerait sur plusieurs appareils intégrant largement l’intelligence artificielle, notamment des accessoires portables qui pourraient compléter l’iPhone dans les prochaines années.
De son côté, OpenAI poursuit également le développement de son propre matériel dédié à l’IA avec l’aide de Jony Ive, l’ancien chef du design d’Apple. La prochaine bataille de l’intelligence artificielle pourrait donc se jouer autant sur le matériel que sur les modèles eux-mêmes.
Pour l’instant, ce mystérieux appareil signé SpaceX reste entouré de nombreuses inconnues. Mais son existence confirme une tendance de fond : après la course aux modèles d’IA, les géants de la technologie cherchent désormais à inventer le terminal qui pourrait succéder, ou au moins compléter, le smartphone. Apple, OpenAI et désormais SpaceX semblent convaincus que l’avenir de l’intelligence artificielle passera aussi par de nouveaux objets du quotidien.
Un prototype déjà présenté
Pour l’heure, peu d’informations ont filtré, mais le projet témoigne déjà des ambitions grandissantes d’Elon Musk dans le domaine de l’intelligence artificielle. D’après le Wall Street Journal, plusieurs investisseurs auraient pu découvrir ce mystérieux appareil avant l’introduction en Bourse de SpaceX.
Le prototype adopterait un design très épuré et afficherait une épaisseur inférieure à celle d’un iPhone. L’appareil fonctionnerait avec un système d’exploitation propriétaire et embarquerait une puce Snapdragon de Qualcomm.
Aucune image n’a encore été dévoilée et les usages précis du produit restent inconnus. Le quotidien américain précise d’ailleurs que ce prototype pourrait très bien ne jamais être commercialisé.
L’IA au cœur de la stratégie
Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large autour de l’intelligence artificielle. Ces derniers mois, Elon Musk a réorganisé plusieurs de ses entreprises afin de renforcer leur collaboration.
La société xAI, à l’origine du chatbot Grok, fait désormais partie de l’écosystème de SpaceX. Plus récemment, l’entreprise à l’origine de Cursor, l’un des assistants de développement les plus populaires du moment, a également rejoint le groupe. L’objectif semble clair : bâtir un écosystème mêlant intelligence artificielle, logiciels et, désormais, matériel.
Apple, OpenAI… tout le monde prépare son appareil IA
SpaceX n’est pas la seule entreprise à explorer cette nouvelle catégorie de produits. Apple travaillerait sur plusieurs appareils intégrant largement l’intelligence artificielle, notamment des accessoires portables qui pourraient compléter l’iPhone dans les prochaines années.
De son côté, OpenAI poursuit également le développement de son propre matériel dédié à l’IA avec l’aide de Jony Ive, l’ancien chef du design d’Apple. La prochaine bataille de l’intelligence artificielle pourrait donc se jouer autant sur le matériel que sur les modèles eux-mêmes.
Qu’en penser ?
Pour l’instant, ce mystérieux appareil signé SpaceX reste entouré de nombreuses inconnues. Mais son existence confirme une tendance de fond : après la course aux modèles d’IA, les géants de la technologie cherchent désormais à inventer le terminal qui pourrait succéder, ou au moins compléter, le smartphone. Apple, OpenAI et désormais SpaceX semblent convaincus que l’avenir de l’intelligence artificielle passera aussi par de nouveaux objets du quotidien.