Elon Musk préparerait un mystérieux appareil IA, plus fin qu’un iPhone

Qu’en penser ?



Pour l’instant, ce mystérieux appareil signé SpaceX reste entouré de nombreuses inconnues. Mais son existence confirme une tendance de fond : après la course aux modèles d’IA, les géants de la technologie cherchent désormais à inventer le terminal qui pourrait succéder, ou au moins compléter, le smartphone. Apple, OpenAI et désormais SpaceX semblent convaincus que l’avenir de l’intelligence artificielle passera aussi par de nouveaux objets du quotidien.