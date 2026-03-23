Terafab, le dernier projet fou d'Elon Musk : une méga-usine de puces à 20 milliards !

Qu'en penser ?



Terafab s’inscrit dans une tendance bien marquée : les géants de la tech cherchent désormais à internaliser leur production de semi-conducteurs, face aux tensions géopolitiques et aux limites des fondeurs traditionnels.



Mais le projet soulève aussi des interrogations. Elon Musk est coutumier des annonces spectaculaires, parfois suivies de retards ou de résultats en deçà des attentes. On se souvient notamment du Hyperloop (resté largement théorique). Dans ce contexte, Terafab apparaît autant comme une nécessité industrielle que comme un pari à très haut risque.



Si le projet aboutit, Terafab pourrait profondément rebattre les cartes du secteur des semi-conducteurs, en faisant de Tesla et SpaceX des acteurs industriels à part entière, capables de rivaliser indirectement avec les plus grands fondeurs. Il ne reste plus qu'à Elon Musk de transformer cette vision titanesque en réalité — ou s’il s’agit d’une nouvelle promesse trop ambitieuse pour être tenue.