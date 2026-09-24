Google Maps prévient des feux et des stops avant le virage, CarPlay attendra

On en dit quoi ?



C'est le genre de petit changement qui ne fera pas l'ouverture d'une keynote et qui améliore pourtant la conduite de tous les jours, surtout dans une ville inconnue, quand un stop se cache derrière une camionnette de livraison. On regrettera quand même que Google ait mis six ans à comprendre qu'une icône noyée sous le tracé bleu ne servait pas à grand-chose. Les utilisateurs de CarPlay attendront leur tour, comme d'habitude, mais pour une fois l'attente devrait être courte.