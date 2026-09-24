Google Maps prévient des feux et des stops avant le virage, CarPlay attendra
Par Vincent Lautier - Publié le
Les feux tricolores et les panneaux stop figurent depuis six ans sur la carte de Google Maps, sous forme de petites icônes fixes que personne ne regarde vraiment en conduisant. L'application les fait maintenant remonter dans l'alerte du prochain virage, juste à côté du nom de la rue à emprunter. De quoi éviter le freinage brusque, le refus de priorité et l'amende qui va parfois avec.
Jusqu'ici, ces repères restaient posés sur le fond de carte, et ils avaient le chic pour disparaître au pire moment, masqués par le tracé bleu de l'itinéraire ou par le curseur de navigation pile à l'approche du croisement. Google a donc revu sa copie : le feu ou le stop s'invite dans le bandeau flottant qui annonce le prochain changement de direction, celui qui affiche déjà le nom de la rue à prendre. Un coup d'oeil suffit pour savoir ce qui vous attend au bout du virage, et vous gardez les yeux sur la route. C'est tout bête, et on se demande du coup pourquoi il a fallu attendre septembre 2026 pour y penser.
La nouveauté a été repérée cette semaine par 9to5Google sur Android Auto, et elle commence aussi à apparaître sur les smartphones. Rien d'officiel pour CarPlay pour le moment, mais cette arrivée simultanée sur téléphone laisse penser que les conducteurs sous iPhone y auront droit dans la foulée. Comme souvent chez Google, le déploiement se fait côté serveur, sans mise à jour à installer, et il s'étalera sur une période allant de quelques jours à quelques semaines. Inutile donc de chercher un réglage dans l'application si rien ne s'affiche encore chez vous, il n'y en a pas.
Ce petit ajustement arrive alors que Google muscle sa navigation en voiture. Depuis la mi-septembre, Android Auto affiche la vitesse et les limitations même sans itinéraire actif, une demande de longue date. Sauf que tout ne roule pas parfaitement : des conducteurs voient leur compteur basculer tout seul des km/h aux miles par heure, de quoi se retrouver largement au-dessus de la limite sans s'en rendre compte, et l'affichage des limitations disparaît encore chez certains. Google corrige au fil de l'eau, mais le chantier n'est visiblement pas terminé.
C'est le genre de petit changement qui ne fera pas l'ouverture d'une keynote et qui améliore pourtant la conduite de tous les jours, surtout dans une ville inconnue, quand un stop se cache derrière une camionnette de livraison. On regrettera quand même que Google ait mis six ans à comprendre qu'une icône noyée sous le tracé bleu ne servait pas à grand-chose. Les utilisateurs de CarPlay attendront leur tour, comme d'habitude, mais pour une fois l'attente devrait être courte.
Mais qu'est-ce qui change en vrai ?
Jusqu'ici, ces repères restaient posés sur le fond de carte, et ils avaient le chic pour disparaître au pire moment, masqués par le tracé bleu de l'itinéraire ou par le curseur de navigation pile à l'approche du croisement. Google a donc revu sa copie : le feu ou le stop s'invite dans le bandeau flottant qui annonce le prochain changement de direction, celui qui affiche déjà le nom de la rue à prendre. Un coup d'oeil suffit pour savoir ce qui vous attend au bout du virage, et vous gardez les yeux sur la route. C'est tout bête, et on se demande du coup pourquoi il a fallu attendre septembre 2026 pour y penser.
D'abord sur Android Auto
La nouveauté a été repérée cette semaine par 9to5Google sur Android Auto, et elle commence aussi à apparaître sur les smartphones. Rien d'officiel pour CarPlay pour le moment, mais cette arrivée simultanée sur téléphone laisse penser que les conducteurs sous iPhone y auront droit dans la foulée. Comme souvent chez Google, le déploiement se fait côté serveur, sans mise à jour à installer, et il s'étalera sur une période allant de quelques jours à quelques semaines. Inutile donc de chercher un réglage dans l'application si rien ne s'affiche encore chez vous, il n'y en a pas.
Le compteur de vitesse, lui, cafouille toujours
Ce petit ajustement arrive alors que Google muscle sa navigation en voiture. Depuis la mi-septembre, Android Auto affiche la vitesse et les limitations même sans itinéraire actif, une demande de longue date. Sauf que tout ne roule pas parfaitement : des conducteurs voient leur compteur basculer tout seul des km/h aux miles par heure, de quoi se retrouver largement au-dessus de la limite sans s'en rendre compte, et l'affichage des limitations disparaît encore chez certains. Google corrige au fil de l'eau, mais le chantier n'est visiblement pas terminé.
On en dit quoi ?
C'est le genre de petit changement qui ne fera pas l'ouverture d'une keynote et qui améliore pourtant la conduite de tous les jours, surtout dans une ville inconnue, quand un stop se cache derrière une camionnette de livraison. On regrettera quand même que Google ait mis six ans à comprendre qu'une icône noyée sous le tracé bleu ne servait pas à grand-chose. Les utilisateurs de CarPlay attendront leur tour, comme d'habitude, mais pour une fois l'attente devrait être courte.