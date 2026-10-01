Le Samsung SmartTag 3 s'ouvre à l'iPhone, mais oublie le réseau Localiser d'Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung a présenté le Galaxy SmartTag 3, un traceur redessiné en petit galet, 35 % plus compact que le précédent, avec une autonomie qui grimpe à 790 jours et, pour la première fois, une compatibilité iPhone. Une ouverture bienvenue mais limitée, puisque le réseau Localiser d'Apple reste complètement à la porte. Comptez 29,99 dollars outre-Atlantique.
Fini le carré à trou des deux premières générations, le SmartTag 3 adopte une forme de galet arrondi, 33 % plus léger que le SmartTag 2. L'anneau intégré disparaît au passage, et il faudra du coup acheter des étuis ou des boucles vendus à part pour l'accrocher à vos clés. Dommage. La pile CR2032 se remplace toujours et tient 550 jours en usage normal, et même 790 jours en mode économie d'énergie. Le boîtier est certifié IP67, et le passage au Bluetooth 6.0 associé à l'ultra wideband permet une recherche directionnelle jusqu'à une soixantaine de mètres en champ libre, soit trois fois plus loin qu'avant.
C'est la grande nouveauté : un traceur Samsung fonctionne avec un iPhone, via l'application SmartThings. Vous pourrez localiser le tag sur une carte, le chercher à proximité et partager sa position, et c'est à peu près tout. La vue boussole pour la recherche de précision, les alertes d'oubli et la sonnerie du téléphone restent réservées aux smartphones Galaxy. Le SmartTag 3 ne rejoint pas non plus le réseau Localiser d'Apple, puisqu'il compte sur les quelque 900 millions de Galaxy en circulation pour remonter sa position, et uniquement sur eux. Votre valise égarée au milieu de mille iPhone restera donc introuvable s'il n'y a aucun Galaxy dans le coin.
Autre surprise, le SmartTag 3 se prend pour un bracelet connecté pour chien. Une fois accroché au collier, il note ses déplacements, son temps actif et même son temps de sommeil, et SmartThings range tout ça dans un onglet dédié, avec des alertes dès que l'animal s'éloigne du jardin. Les Américains paieront 29,99 dollars le tag, ou 99,99 dollars le lot de quatre, dès le début du mois de novembre, juste après la Corée du Sud qui sera servie le 7 octobre. L'Europe, elle, se contente hélas d'un vague courant 2027 sans le moindre prix en euros, même si les 39,90 euros du SmartTag 2 donnent une idée de l'addition.
Samsung coche enfin la case iPhone, mais on a vu plus généreux comme ouverture. L'AirTag coûte pareil. Et lui profite de tous les iPhone de la planète pour retrouver vos affaires, pas d'un parc limité aux Galaxy, alors autant dire que pour un lecteur de Mac4ever la question ne se pose même pas. Ce tag parlera plutôt aux familles équipées moitié Samsung moitié Apple, celles qui se refilent les clés de la maison. On retiendra quand même le suivi du chien, bien vu, et cette pile qui tient plus de deux ans. Nous, on garde l'AirTag, forcément.
Un petit galet sans anneau
Fini le carré à trou des deux premières générations, le SmartTag 3 adopte une forme de galet arrondi, 33 % plus léger que le SmartTag 2. L'anneau intégré disparaît au passage, et il faudra du coup acheter des étuis ou des boucles vendus à part pour l'accrocher à vos clés. Dommage. La pile CR2032 se remplace toujours et tient 550 jours en usage normal, et même 790 jours en mode économie d'énergie. Le boîtier est certifié IP67, et le passage au Bluetooth 6.0 associé à l'ultra wideband permet une recherche directionnelle jusqu'à une soixantaine de mètres en champ libre, soit trois fois plus loin qu'avant.
Mais que peut faire un iPhone ?
C'est la grande nouveauté : un traceur Samsung fonctionne avec un iPhone, via l'application SmartThings. Vous pourrez localiser le tag sur une carte, le chercher à proximité et partager sa position, et c'est à peu près tout. La vue boussole pour la recherche de précision, les alertes d'oubli et la sonnerie du téléphone restent réservées aux smartphones Galaxy. Le SmartTag 3 ne rejoint pas non plus le réseau Localiser d'Apple, puisqu'il compte sur les quelque 900 millions de Galaxy en circulation pour remonter sa position, et uniquement sur eux. Votre valise égarée au milieu de mille iPhone restera donc introuvable s'il n'y a aucun Galaxy dans le coin.
Et le chien dans tout ça ?
Autre surprise, le SmartTag 3 se prend pour un bracelet connecté pour chien. Une fois accroché au collier, il note ses déplacements, son temps actif et même son temps de sommeil, et SmartThings range tout ça dans un onglet dédié, avec des alertes dès que l'animal s'éloigne du jardin. Les Américains paieront 29,99 dollars le tag, ou 99,99 dollars le lot de quatre, dès le début du mois de novembre, juste après la Corée du Sud qui sera servie le 7 octobre. L'Europe, elle, se contente hélas d'un vague courant 2027 sans le moindre prix en euros, même si les 39,90 euros du SmartTag 2 donnent une idée de l'addition.
On en dit quoi ?
Samsung coche enfin la case iPhone, mais on a vu plus généreux comme ouverture. L'AirTag coûte pareil. Et lui profite de tous les iPhone de la planète pour retrouver vos affaires, pas d'un parc limité aux Galaxy, alors autant dire que pour un lecteur de Mac4ever la question ne se pose même pas. Ce tag parlera plutôt aux familles équipées moitié Samsung moitié Apple, celles qui se refilent les clés de la maison. On retiendra quand même le suivi du chien, bien vu, et cette pile qui tient plus de deux ans. Nous, on garde l'AirTag, forcément.