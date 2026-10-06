MacBook Ultra, HomePad, iPad mini : Apple prépare un mois d’octobre très chargé

QU’EN PENSER ?



Après un mois de septembre déjà particulièrement chargé, Apple ne semble pas vouloir ralentir. Le 13 octobre devrait permettre de découvrir sa nouvelle stratégie pour la maison, avant l’arrivée de l’iPhone Duo puis, vraisemblablement, une importante vague de Mac. Le MacBook Ultra OLED et tactile sera évidemment le produit à surveiller, mais le nouvel iPad mini pourrait également réserver quelques surprises. Octobre pourrait finalement être encore plus chargé que septembre.