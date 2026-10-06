MacBook Ultra, HomePad, iPad mini : Apple prépare un mois d’octobre très chargé
Par Laurence - Publié le
Le mois d’octobre s’annonce particulièrement chargé chez Apple. Alors qu’un premier événement serait prévu le 13 octobre autour du HomePad, du HomePod mini et de l’Apple TV, une seconde vague de produits serait désormais programmée pour la dernière semaine du mois. Et cette fois, les Mac devraient être à l’honneur.
Le calendrier d’Apple commence sérieusement à se remplir. Mark Gurman indiquait récemment que la firme prévoyait un événement le mardi 13 octobre, probablement consacré à ses nouveaux produits pour la maison. Apple devrait notamment y dévoiler un écran connecté, un nouveau HomePod mini et une nouvelle Apple TV 4K. Mais cette présentation ne constituerait visiblement que la première partie du programme.
Selon MacRumors, la firme préparerait une salve d’annonces pour la dernière semaine d’octobre. Aucune date précise n’est encore avancée et, surtout, la nature exacte des produits concernés reste inconnue. Mais plusieurs produits se détachent assez nettement.
Le plus attendu est évidemment le MacBook Ultra, un modèle haut de gamme, dont les rumeurs se multiplient depuis plusieurs mois. Apple préparerait une refonte particulièrement importante avec un écran tandem OLED tactile, un design plus fin et sensiblement plus léger ainsi qu’une Dynamic Island remplaçant l’encoche actuelle.
Le calendrier serait en tout cas cohérent. Ces derniers jours, la bêta de macOS Golden Gate 27.2 a justement révélé de nouvelles références à des interactions tactiles dans Safari, Photos, Notes et Coup d’œil. Elles peuvent certes être destinées à Sidecar, mais elles arrivent à point nommé alors qu’Apple s’apprêterait à lancer son premier MacBook tactile. Ce nouveau modèle pourrait conserver les puces M5 Pro et M5 Max, Apple ayant revu son calendrier pour accélérer ensuite le passage à la génération M7.
Le MacBook Ultra ne devrait toutefois pas être le seul Mac susceptible d’être annoncé durant cette seconde vague. Apple préparerait également un nouveau MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme équipé de la puce M6. Contrairement aux modèles haut de gamme, celui-ci conserverait pour l’instant le design actuel et son écran mini-LED. Un nouvel iMac avec puce M6 figure également parmi les candidats. Là encore, il s’agirait essentiellement d’une mise à jour interne plutôt que d’une refonte complète du tout-en-un.
Un autre lancement est en revanche déjà confirmé par Apple. La firme a annoncé qu’une nouvelle configuration très haut de gamme du Mac Studio, équipée de la puce M5 Ultra et pouvant recevoir jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée, serait disponible
Il reste un quatrième produit dont la place dans le calendrier est beaucoup plus difficile à déterminer : le nouvel iPad mini. Apple préparerait une évolution particulièrement importante de sa petite tablette, avec pour la première fois un écran OLED. L’appareil devrait également recevoir la puce A20 Pro, une caméra frontale repositionnée sur la longueur ainsi qu’un système de haut-parleurs revu.
De précédentes rumeurs évoquent également des bordures d’écran plus fines, ce qui permettrait à Apple de moderniser sensiblement la façade de l’appareil sans sacrifier son format compact.
En revanche, personne ne semble encore savoir quand Apple compte le présenter. L’iPad mini pourrait accompagner le HomePad et les autres produits domestiques le 13 octobre, rejoindre les Mac durant la dernière semaine du mois, ou bénéficier d’une annonce séparée.
Et comme si ce programme n’était pas déjà suffisamment chargé, Apple doit également commercialiser son iPhone Duo le vendredi 23 octobre. Le premier iPhone pliable de la marque viendra donc s’intercaler entre les deux vagues d’annonces attendues. Ses précommandes doivent ouvrir le 16 octobre, trois jours seulement après le supposé événement consacré au HomePad.
Si les différentes informations se confirment, le calendrier pourrait donc s’organiser autour de trois temps forts : les produits pour la maison autour du 13 octobre, l’iPhone Duo le 23 octobre, puis une nouvelle série de Mac durant la dernière semaine du mois. En revanche, on ne sait ps quelle forme Apple compte effectuer ces dernières annonces. Rien n’indique pour l’instant qu’un second événement soit prévu. La firme pourrait tout aussi bien opter pour des communiqués de presse et des vidéos, comme elle l’a déjà fait pour plusieurs lancements de Mac.
Après un mois de septembre déjà particulièrement chargé, Apple ne semble pas vouloir ralentir. Le 13 octobre devrait permettre de découvrir sa nouvelle stratégie pour la maison, avant l’arrivée de l’iPhone Duo puis, vraisemblablement, une importante vague de Mac. Le MacBook Ultra OLED et tactile sera évidemment le produit à surveiller, mais le nouvel iPad mini pourrait également réserver quelques surprises. Octobre pourrait finalement être encore plus chargé que septembre.
Deux vagues de nouveautés en octobre
Le calendrier d’Apple commence sérieusement à se remplir. Mark Gurman indiquait récemment que la firme prévoyait un événement le mardi 13 octobre, probablement consacré à ses nouveaux produits pour la maison. Apple devrait notamment y dévoiler un écran connecté, un nouveau HomePod mini et une nouvelle Apple TV 4K. Mais cette présentation ne constituerait visiblement que la première partie du programme.
Selon MacRumors, la firme préparerait une salve d’annonces pour la dernière semaine d’octobre. Aucune date précise n’est encore avancée et, surtout, la nature exacte des produits concernés reste inconnue. Mais plusieurs produits se détachent assez nettement.
Le MacBook Ultra pourrait enfin arriver
Le plus attendu est évidemment le MacBook Ultra, un modèle haut de gamme, dont les rumeurs se multiplient depuis plusieurs mois. Apple préparerait une refonte particulièrement importante avec un écran tandem OLED tactile, un design plus fin et sensiblement plus léger ainsi qu’une Dynamic Island remplaçant l’encoche actuelle.
Le calendrier serait en tout cas cohérent. Ces derniers jours, la bêta de macOS Golden Gate 27.2 a justement révélé de nouvelles références à des interactions tactiles dans Safari, Photos, Notes et Coup d’œil. Elles peuvent certes être destinées à Sidecar, mais elles arrivent à point nommé alors qu’Apple s’apprêterait à lancer son premier MacBook tactile. Ce nouveau modèle pourrait conserver les puces M5 Pro et M5 Max, Apple ayant revu son calendrier pour accélérer ensuite le passage à la génération M7.
D’autres Mac dans les cartons
Le MacBook Ultra ne devrait toutefois pas être le seul Mac susceptible d’être annoncé durant cette seconde vague. Apple préparerait également un nouveau MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme équipé de la puce M6. Contrairement aux modèles haut de gamme, celui-ci conserverait pour l’instant le design actuel et son écran mini-LED. Un nouvel iMac avec puce M6 figure également parmi les candidats. Là encore, il s’agirait essentiellement d’une mise à jour interne plutôt que d’une refonte complète du tout-en-un.
Un autre lancement est en revanche déjà confirmé par Apple. La firme a annoncé qu’une nouvelle configuration très haut de gamme du Mac Studio, équipée de la puce M5 Ultra et pouvant recevoir jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée, serait disponible
fin octobre. Sa commercialisation pourrait donc logiquement intervenir au même moment.
Et le nouvel iPad mini OLED ?
Il reste un quatrième produit dont la place dans le calendrier est beaucoup plus difficile à déterminer : le nouvel iPad mini. Apple préparerait une évolution particulièrement importante de sa petite tablette, avec pour la première fois un écran OLED. L’appareil devrait également recevoir la puce A20 Pro, une caméra frontale repositionnée sur la longueur ainsi qu’un système de haut-parleurs revu.
De précédentes rumeurs évoquent également des bordures d’écran plus fines, ce qui permettrait à Apple de moderniser sensiblement la façade de l’appareil sans sacrifier son format compact.
En revanche, personne ne semble encore savoir quand Apple compte le présenter. L’iPad mini pourrait accompagner le HomePad et les autres produits domestiques le 13 octobre, rejoindre les Mac durant la dernière semaine du mois, ou bénéficier d’une annonce séparée.
Sans oublier l’iPhone Duo le 23 octobre
Et comme si ce programme n’était pas déjà suffisamment chargé, Apple doit également commercialiser son iPhone Duo le vendredi 23 octobre. Le premier iPhone pliable de la marque viendra donc s’intercaler entre les deux vagues d’annonces attendues. Ses précommandes doivent ouvrir le 16 octobre, trois jours seulement après le supposé événement consacré au HomePad.
Si les différentes informations se confirment, le calendrier pourrait donc s’organiser autour de trois temps forts : les produits pour la maison autour du 13 octobre, l’iPhone Duo le 23 octobre, puis une nouvelle série de Mac durant la dernière semaine du mois. En revanche, on ne sait ps quelle forme Apple compte effectuer ces dernières annonces. Rien n’indique pour l’instant qu’un second événement soit prévu. La firme pourrait tout aussi bien opter pour des communiqués de presse et des vidéos, comme elle l’a déjà fait pour plusieurs lancements de Mac.
QU’EN PENSER ?
Après un mois de septembre déjà particulièrement chargé, Apple ne semble pas vouloir ralentir. Le 13 octobre devrait permettre de découvrir sa nouvelle stratégie pour la maison, avant l’arrivée de l’iPhone Duo puis, vraisemblablement, une importante vague de Mac. Le MacBook Ultra OLED et tactile sera évidemment le produit à surveiller, mais le nouvel iPad mini pourrait également réserver quelques surprises. Octobre pourrait finalement être encore plus chargé que septembre.