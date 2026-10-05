HomePad, HomePod mini, Apple TV : une keynote le 13 octobre (ou pas) ?
Par Laurence - Publié le
Le calendrier d’Apple commence sérieusement à se préciser. Après avoir évoqué la présentation du HomePad, d’un nouveau HomePod mini et d’une Apple TV 4K le 13 octobre, Mark Gurman apporte aujourd’hui une précision importante : Apple prévoirait bien un véritable événement ce jour-là.
La semaine dernière, Mark Gurman donnait une date au fameux écran connecté d’Apple. Selon lui, le HomePad serait présenté le mardi 13 octobre, en compagnie d’un nouveau HomePod mini et d’une nouvelle Apple TV 4K. Mais un détail restait encore à éclaircir : Apple allait-elle se contenter de quelques communiqués de presse, comme elle le fait régulièrement pour certaines nouveautés, ou organiser un véritable événement ?
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman est désormais beaucoup plus précis :
La vedette de cette présentation devrait logiquement être l'écran connecté d’Apple. D'après les rumeurs, l’appareil disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces et serait proposé sous deux formes : une version destinée à être posée sur un meuble et une autre pouvant être fixée au mur.
Le modèle de table devrait adopter un design assez original avec une base ronde intégrant les haut-parleurs et les microphones, surmontée d’un écran relié par un bras métallique. Un ensemble qui rappellerait, au moins dans son principe, le fameux iMac G4 de 2002. Des indices découverts dans macOS évoquent également quatre finitions possibles : argent, gris sidéral, lumière stellaire et rose.
Surtout, ce HomePad devrait servir de nouvelle porte d’entrée à Siri AI dans la maison. Il permettrait de contrôler les accessoires HomeKit et Matter, d’afficher des widgets, des photos ou un calendrier, de passer des appels FaceTime et bien évidemment d’écouter de la musique.
Apple profiterait également de l’événement pour renouveler deux appareils qui commencent sérieusement à prendre de l’âge et, ainsi, dessiner une nouvelle stratégie beaucoup plus cohérente pour la maison connectée, avec Siri AI comme point commun.
Le HomePod mini, dont le modèle actuel remonte tout de même à 2020, devrait bénéficier d’une nouvelle puce et de composants réseau plus récents afin notamment de prendre en charge les nouvelles fonctions de Siri AI. De nouveaux coloris seraient également prévus.
Même traitement pour l’Apple TV 4K, qui n’a plus été renouvelée depuis 2022. Son design ne devrait pas nécessairement évoluer, mais Apple miserait sur une puce plus performante et une meilleure intégration de Siri AI.
Mais quid des caisses mystérieuses portant la mention
Et le mois d'octobre sera loin d’être terminé. Comme nous l’avons détaillé récemment, l’iPhone Duo ouvrira ses précommandes le 16 octobre avant une commercialisation le 23 octobre, tandis que plusieurs autres nouveautés matérielles et logicielles sont attendues au cours des prochaines semaines.
Le 13 octobre semblait jusqu’ici être simplement la date de lancement de plusieurs nouveaux produits. La mention explicite d’un
Un Apple Event le 13 octobre ?
La semaine dernière, Mark Gurman donnait une date au fameux écran connecté d’Apple. Selon lui, le HomePad serait présenté le mardi 13 octobre, en compagnie d’un nouveau HomePod mini et d’une nouvelle Apple TV 4K. Mais un détail restait encore à éclaircir : Apple allait-elle se contenter de quelques communiqués de presse, comme elle le fait régulièrement pour certaines nouveautés, ou organiser un véritable événement ?
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman est désormais beaucoup plus précis :
Apple prévoit d’organiser un événementle 13 octobre. Mais un special event ne dit pas forcément keynote ! En effet, le journaliste ne précise pas s’il s’agira d’une keynote diffusée en ligne, d’une présentation préenregistrée ou d’un événement destiné principalement à la presse et aux créateurs de contenus. Mais le choix d’une présentation dédiée montrerait en tout cas qu’Apple entend accorder une certaine importance à ses nouveautés pour la maison.
Le HomePad devrait être la star
La vedette de cette présentation devrait logiquement être l'écran connecté d’Apple. D'après les rumeurs, l’appareil disposerait d’un écran carré d’environ 6 pouces et serait proposé sous deux formes : une version destinée à être posée sur un meuble et une autre pouvant être fixée au mur.
Le modèle de table devrait adopter un design assez original avec une base ronde intégrant les haut-parleurs et les microphones, surmontée d’un écran relié par un bras métallique. Un ensemble qui rappellerait, au moins dans son principe, le fameux iMac G4 de 2002. Des indices découverts dans macOS évoquent également quatre finitions possibles : argent, gris sidéral, lumière stellaire et rose.
Surtout, ce HomePad devrait servir de nouvelle porte d’entrée à Siri AI dans la maison. Il permettrait de contrôler les accessoires HomeKit et Matter, d’afficher des widgets, des photos ou un calendrier, de passer des appels FaceTime et bien évidemment d’écouter de la musique.
HomePod mini 2 et nouvelle Apple TV 4K au programme
Apple profiterait également de l’événement pour renouveler deux appareils qui commencent sérieusement à prendre de l’âge et, ainsi, dessiner une nouvelle stratégie beaucoup plus cohérente pour la maison connectée, avec Siri AI comme point commun.
Le HomePod mini, dont le modèle actuel remonte tout de même à 2020, devrait bénéficier d’une nouvelle puce et de composants réseau plus récents afin notamment de prendre en charge les nouvelles fonctions de Siri AI. De nouveaux coloris seraient également prévus.
Même traitement pour l’Apple TV 4K, qui n’a plus été renouvelée depuis 2022. Son design ne devrait pas nécessairement évoluer, mais Apple miserait sur une puce plus performante et une meilleure intégration de Siri AI.
Et le 8 octobre ?
Mais quid des caisses mystérieuses portant la mention
Do Not Open Until October 8? Les boutiques devraient également modifier certaines de leurs présentations à cette date. À première vue, ces caisses contiendraient surtout du matériel de merchandising et non de nouveaux produits. Mais la proximité entre le 8 octobre et cet événement désormais attendu le 13 octobre soulève forcément quelques questions.
Et le mois d'octobre sera loin d’être terminé. Comme nous l’avons détaillé récemment, l’iPhone Duo ouvrira ses précommandes le 16 octobre avant une commercialisation le 23 octobre, tandis que plusieurs autres nouveautés matérielles et logicielles sont attendues au cours des prochaines semaines.
QU’EN PENSER ?
Le 13 octobre semblait jusqu’ici être simplement la date de lancement de plusieurs nouveaux produits. La mention explicite d’un
événementchange un peu la donne et laisse penser qu’Apple veut véritablement mettre en scène son offensive dans la maison connectée. Ce serait assez logique : contrairement à un simple renouvellement de l’Apple TV ou du HomePod mini, le HomePad ouvre une nouvelle catégorie de produits et pourrait devenir la vitrine de Siri AI dans la maison. La réponse dans quelques jours...