HomePad, HomePod mini, Apple TV : une keynote le 13 octobre (ou pas) ?

QU’EN PENSER ?



Le 13 octobre semblait jusqu’ici être simplement la date de lancement de plusieurs nouveaux produits. La mention explicite d’un événement change un peu la donne et laisse penser qu’Apple veut véritablement mettre en scène son offensive dans la maison connectée. Ce serait assez logique : contrairement à un simple renouvellement de l’Apple TV ou du HomePod mini, le HomePad ouvre une nouvelle catégorie de produits et pourrait devenir la vitrine de Siri AI dans la maison. La réponse dans quelques jours...