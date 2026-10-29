MacBook Pro OLED tactile, iPad mini, iMac M6… allez-vous craquer pour les nouveautés ?
Par Laurence - Publié le
Apple vient de conclure une semaine particulièrement chargée, avec quatre nouveaux produits dévoilés en seulement trois jours. Entre l’arrivée du premier MacBook Pro OLED tactile, le nouvel iPad mini, l’iMac M6 et le MacBook Pro 14 pouces M6, les nouveautés ne manquent pas. Mais ces évolutions, accompagnées de plusieurs hausses de prix, suffiront-elles à convaincre les utilisateurs de renouveler leur matériel ?
C’est incontestablement l’annonce la plus marquante de cette fin octobre, la plus onéreuse aussi. Après des années de refus, Apple propose enfin un MacBook Pro équipé d’un écran tactile. Disponibles en 14 et 16 pouces, ces nouveaux modèles adoptent une dalle PROLED XDR, qui promet des contrastes plus élevés, une meilleure luminosité et des couleurs plus riches.
Apple a également revu le design, avec un châssis légèrement plus fin et plus léger, des bordures réduites et l’arrivée de la Dynamic Island. Autre nouveauté inattendue : le retour du logo Apple lumineux au dos de l’écran, abandonné depuis une dizaine d’années.
Le système audio a également été amélioré, tandis que le stockage peut désormais atteindre 16 To. Sous le capot, on retrouve toutefois les puces M5 Pro et M5 Max, déjà présentées plus tôt cette année. Et toutes ces nouveautés ont un prix : les versions OLED tactiles coûtent beaucoup plus cher que les MacBook Pro mini-LED équivalents, qui restent au catalogue.
Autre annonce importante, l'iPad mini 8 adopte à son tour la technologie OLED, après l’iPad Pro. Son écran passe à 8,5 pouces, avec une meilleure qualité d’affichage, mais Apple conserve un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, sans ProMotion. La tablette embarque également une puce A20 Pro, un nouveau système audio baptisé Acoustic Display et une caméra frontale repositionnée sur la tranche horizontale.
Cette nouvelle conception permet notamment à l’iPad mini de devenir le premier iPad officiellement certifié IP67, avec une résistance à l’eau et à la poussière. Apple propose également une option d’écran nanotexturé sur certaines configurations. En revanche, le choix des coloris se limite désormais à deux finitions et les tarifs ont encore augmenté.
Les deux autres nouveautés de la semaine concernent le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme et l’iMac 24 pouces. Tous deux adoptent la nouvelle puce M6, avec des performances améliorées, notamment pour les tâches graphiques et les traitements liés à l’intelligence artificielle.
Le MacBook Pro 14 pouces M6 conserve son design actuel et son écran Liquid Retina XDR non tactile. Il constitue désormais l’entrée de gamme des MacBook Pro, tandis que les modèles OLED occupent le sommet du catalogue.
Même constat pour l’iMac M6, qui conserve son écran Retina 4,5K de 24 pouces et ses sept coloris. Les principales nouveautés concernent donc les performances et la connectivité, avec notamment l’arrivée du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.
Tous ces nouveaux produits sont désormais proposés en précommande, pour une disponibilité annoncée le vendredi 6 novembre. Apple a également profité de cette semaine pour renouveler plusieurs accessoires, notamment ses chargeurs MacBook et son kit de voyage international.
Avec quatre nouveaux appareils en quelques jours, le constructeur a donc largement renouvelé son catalogue avant les fêtes de fin d’année. Mais entre les nouveautés matérielles et les augmentations tarifaires, les choix pourraient être difficiles.
Cette semaine illustre deux approches différentes chez Apple. D’un côté, le MacBook Pro OLED tactile et l’iPad mini bénéficient d’évolutions importantes. De l’autre, l’iMac et le MacBook Pro M6 misent essentiellement sur une amélioration des performances. Le MacBook Pro OLED constitue sans doute le changement le plus spectaculaire, mais son positionnement tarifaire pourrait limiter son attrait. Et vous, parmi toutes ces annonces, laquelle pourrait vous faire craquer ?
MacBook Pro OLED tactile : la grande nouveauté de la semaine
C’est incontestablement l’annonce la plus marquante de cette fin octobre, la plus onéreuse aussi. Après des années de refus, Apple propose enfin un MacBook Pro équipé d’un écran tactile. Disponibles en 14 et 16 pouces, ces nouveaux modèles adoptent une dalle PROLED XDR, qui promet des contrastes plus élevés, une meilleure luminosité et des couleurs plus riches.
Apple a également revu le design, avec un châssis légèrement plus fin et plus léger, des bordures réduites et l’arrivée de la Dynamic Island. Autre nouveauté inattendue : le retour du logo Apple lumineux au dos de l’écran, abandonné depuis une dizaine d’années.
Le système audio a également été amélioré, tandis que le stockage peut désormais atteindre 16 To. Sous le capot, on retrouve toutefois les puces M5 Pro et M5 Max, déjà présentées plus tôt cette année. Et toutes ces nouveautés ont un prix : les versions OLED tactiles coûtent beaucoup plus cher que les MacBook Pro mini-LED équivalents, qui restent au catalogue.
iPad mini OLED : enfin un nouvel écran !
Autre annonce importante, l'iPad mini 8 adopte à son tour la technologie OLED, après l’iPad Pro. Son écran passe à 8,5 pouces, avec une meilleure qualité d’affichage, mais Apple conserve un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, sans ProMotion. La tablette embarque également une puce A20 Pro, un nouveau système audio baptisé Acoustic Display et une caméra frontale repositionnée sur la tranche horizontale.
Cette nouvelle conception permet notamment à l’iPad mini de devenir le premier iPad officiellement certifié IP67, avec une résistance à l’eau et à la poussière. Apple propose également une option d’écran nanotexturé sur certaines configurations. En revanche, le choix des coloris se limite désormais à deux finitions et les tarifs ont encore augmenté.
MacBook Pro M6 et iMac M6 : des évolutions plus classiques
Les deux autres nouveautés de la semaine concernent le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme et l’iMac 24 pouces. Tous deux adoptent la nouvelle puce M6, avec des performances améliorées, notamment pour les tâches graphiques et les traitements liés à l’intelligence artificielle.
Le MacBook Pro 14 pouces M6 conserve son design actuel et son écran Liquid Retina XDR non tactile. Il constitue désormais l’entrée de gamme des MacBook Pro, tandis que les modèles OLED occupent le sommet du catalogue.
Même constat pour l’iMac M6, qui conserve son écran Retina 4,5K de 24 pouces et ses sept coloris. Les principales nouveautés concernent donc les performances et la connectivité, avec notamment l’arrivée du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.
Des nouveautés disponibles dès le 6 novembre
Tous ces nouveaux produits sont désormais proposés en précommande, pour une disponibilité annoncée le vendredi 6 novembre. Apple a également profité de cette semaine pour renouveler plusieurs accessoires, notamment ses chargeurs MacBook et son kit de voyage international.
Avec quatre nouveaux appareils en quelques jours, le constructeur a donc largement renouvelé son catalogue avant les fêtes de fin d’année. Mais entre les nouveautés matérielles et les augmentations tarifaires, les choix pourraient être difficiles.
Qu’en penser ?
Cette semaine illustre deux approches différentes chez Apple. D’un côté, le MacBook Pro OLED tactile et l’iPad mini bénéficient d’évolutions importantes. De l’autre, l’iMac et le MacBook Pro M6 misent essentiellement sur une amélioration des performances. Le MacBook Pro OLED constitue sans doute le changement le plus spectaculaire, mais son positionnement tarifaire pourrait limiter son attrait. Et vous, parmi toutes ces annonces, laquelle pourrait vous faire craquer ?