MacBook Pro OLED tactile, iPad mini, iMac M6… allez-vous craquer pour les nouveautés ?

Qu’en penser ?



Cette semaine illustre deux approches différentes chez Apple. D’un côté, le MacBook Pro OLED tactile et l’iPad mini bénéficient d’évolutions importantes. De l’autre, l’iMac et le MacBook Pro M6 misent essentiellement sur une amélioration des performances. Le MacBook Pro OLED constitue sans doute le changement le plus spectaculaire, mais son positionnement tarifaire pourrait limiter son attrait. Et vous, parmi toutes ces annonces, laquelle pourrait vous faire craquer ?

