TikTok : l'Allemagne et l'Autriche veulent un propriétaire européen
Par Vincent Lautier - Publié le
L'Allemagne et l'Autriche demandent que les activités européennes de TikTok passent sous contrôle européen, données personnelles et algorithmes de recommandation compris. Les deux pays s'inspirent directement de l'accord conclu aux États-Unis en janvier, et ils appellent le reste du continent à les rejoindre. La Commission, elle, n'a encore rien décidé.
Dans une déclaration commune publiée le 18 novembre, Wolfram Weimer, le ministre d'État allemand chargé de la culture et des médias, et Alexander Pröll, le secrétaire d'État autrichien à la numérisation, réclament la création d'une structure de propriété européenne pour les activités du réseau social sur le continent. L'idée est de reprendre la main sur les données personnelles, sur les infrastructures techniques et sur les algorithmes de recommandation, aujourd'hui pilotés par ByteDance depuis la Chine. Une simple filiale européenne ne suffirait pas à leurs yeux, puisque les décisions continueraient d'être prises ailleurs. TikTok compte environ 200 millions d'utilisateurs chaque mois en Europe, et presque un habitant sur trois utilise l'application en Allemagne comme en Autriche. Wolfram Weimer défend cette idée depuis le printemps, il a cette fois trouvé un allié.
Les deux hommes ne cachent pas leur modèle. ByteDance a finalisé en janvier la restructuration de ses activités américaines, qui sont maintenant logées dans une coentreprise détenue en majorité par des investisseurs américains et internationaux. Le groupe chinois y garde une participation minoritaire. Sauf qu'aux États-Unis, une loi menaçait l'application d'un bannissement pur et simple si ByteDance refusait de vendre. L'Europe, elle, n'a jamais voté d'équivalent. La déclaration commune ne propose d'ailleurs aucun texte nouveau, Berlin et Vienne se contentent d'inviter leurs partenaires européens à venir pousser avec eux dans cette direction.
Une amende de 530 millions d'euros est tombée en mai 2025 pour des transferts de données vers la Chine, et la plateforme traîne encore plusieurs procédures au titre du DSA, entre intégrité des élections et protection des mineurs. Les deux ministres rappellent au passage que l'Allemagne impose déjà ce genre de cure aux télécoms chinois, puisque les composants Huawei et ZTE doivent disparaître de ses réseaux 5G d'ici fin 2026. Un repreneur potentiel existe même. Axel Springer répétait dès octobre qu'il participerait volontiers à une solution européenne, ByteDance dément de son côté la moindre discussion.
La question de la souveraineté se pose, c'est certain, et on comprend l'inquiétude de deux gouvernements qui voient un algorithme piloté depuis Pékin peser sur ce que regardent un tiers de leurs habitants. Le problème, c'est le levier. Washington a contraint ByteDance avec une loi qui ne laissait le choix qu'entre la vente et le bannissement, et c'est uniquement pour ça que la coentreprise américaine a fini par exister. L'Europe n'en est nulle part sur ce terrain, sans texte ni calendrier, et personne ne sait même combien coûterait une opération pareille. Du coup, tant que Bruxelles n'aura pas mis une vraie menace sur la table, ByteDance n'a aucune raison de dire oui, et cette déclaration restera un communiqué de plus.
Mais c'est quoi l'idée ?
Dans une déclaration commune publiée le 18 novembre, Wolfram Weimer, le ministre d'État allemand chargé de la culture et des médias, et Alexander Pröll, le secrétaire d'État autrichien à la numérisation, réclament la création d'une structure de propriété européenne pour les activités du réseau social sur le continent. L'idée est de reprendre la main sur les données personnelles, sur les infrastructures techniques et sur les algorithmes de recommandation, aujourd'hui pilotés par ByteDance depuis la Chine. Une simple filiale européenne ne suffirait pas à leurs yeux, puisque les décisions continueraient d'être prises ailleurs. TikTok compte environ 200 millions d'utilisateurs chaque mois en Europe, et presque un habitant sur trois utilise l'application en Allemagne comme en Autriche. Wolfram Weimer défend cette idée depuis le printemps, il a cette fois trouvé un allié.
Le précédent américain
Les deux hommes ne cachent pas leur modèle. ByteDance a finalisé en janvier la restructuration de ses activités américaines, qui sont maintenant logées dans une coentreprise détenue en majorité par des investisseurs américains et internationaux. Le groupe chinois y garde une participation minoritaire. Sauf qu'aux États-Unis, une loi menaçait l'application d'un bannissement pur et simple si ByteDance refusait de vendre. L'Europe, elle, n'a jamais voté d'équivalent. La déclaration commune ne propose d'ailleurs aucun texte nouveau, Berlin et Vienne se contentent d'inviter leurs partenaires européens à venir pousser avec eux dans cette direction.
Et le casier est déjà lourd
Une amende de 530 millions d'euros est tombée en mai 2025 pour des transferts de données vers la Chine, et la plateforme traîne encore plusieurs procédures au titre du DSA, entre intégrité des élections et protection des mineurs. Les deux ministres rappellent au passage que l'Allemagne impose déjà ce genre de cure aux télécoms chinois, puisque les composants Huawei et ZTE doivent disparaître de ses réseaux 5G d'ici fin 2026. Un repreneur potentiel existe même. Axel Springer répétait dès octobre qu'il participerait volontiers à une solution européenne, ByteDance dément de son côté la moindre discussion.
On en dit quoi ?
La question de la souveraineté se pose, c'est certain, et on comprend l'inquiétude de deux gouvernements qui voient un algorithme piloté depuis Pékin peser sur ce que regardent un tiers de leurs habitants. Le problème, c'est le levier. Washington a contraint ByteDance avec une loi qui ne laissait le choix qu'entre la vente et le bannissement, et c'est uniquement pour ça que la coentreprise américaine a fini par exister. L'Europe n'en est nulle part sur ce terrain, sans texte ni calendrier, et personne ne sait même combien coûterait une opération pareille. Du coup, tant que Bruxelles n'aura pas mis une vraie menace sur la table, ByteDance n'a aucune raison de dire oui, et cette déclaration restera un communiqué de plus.