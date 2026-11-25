Apple Plans : la 3D Flyover arrive à Chartres, Tours et Saint-Nazaire
Par Vincent Lautier - Publié le
Chartres, Tours et Saint-Nazaire peuvent désormais se découvrir depuis le ciel dans Apple Plans. Notre lecteur Benjamin nous signale l'arrivée de Flyover dans ces trois villes françaises, avec la possibilité d'explorer leurs rues et leurs monuments en 3D photoréaliste. Merci à lui pour l'info !
Le catalogue français de Flyover continue donc de s'étoffer, après les ajouts de Mulhouse et de Thionville que nous avions évoqués en début d'année. Cette fois, le signalement concerne aussi bien Chartres et Tours que Saint-Nazaire, et donne une raison de rouvrir Plans même sans avoir un trajet à préparer. L'intérêt de cette vue aérienne est de pouvoir regarder les bâtiments sous plusieurs angles, de suivre l'organisation des quartiers et de comprendre comment les rues s'articulent autour des monuments. Pour découvrir une ville que vous ne connaissez pas, cette représentation donne une idée des lieux bien différente de celle d'un simple plan routier.
Sur sa page consacrée à Plans, Apple décrit Flyover comme une exploration dans laquelle vous pouvez zoomer, incliner la vue ou tourner autour des lieux, avec un rendu photoréaliste. Sur iPhone et iPad, les mouvements de l'appareil permettent aussi de changer de point de vue. Vous gardez donc la main sur votre promenade et pouvez vous attarder sur un bâtiment au lieu de suivre un parcours imposé. C'est aussi une manière de regarder autrement un quartier familier, dont on connaît les façades mais beaucoup moins les toits ou la disposition des cours intérieures.
Pour explorer ces villes sur un Mac, recherchez leur nom dans Plans et passez en vue satellite avec l'affichage 3D. L'assistance Apple indique que ces commandes se trouvent dans le menu Présentation, et qu'un réglage sur le bord droit permet de modifier l'angle de vue. Le grand écran permet alors de parcourir la carte tout en conservant une vue assez large des alentours.
Flyover était déjà présenté avec iOS 6 en 2012, dans le communiqué d'Apple consacré à cette version du système. L'extension à de nouvelles villes enrichit donc une fonction ancienne, qui a toujours son intérêt pour le repérage avant un déplacement. Attention par contre à ne pas la confondre avec Look Around, nommé Vue à 360° en français, qui permet de regarder les lieux depuis la rue. Les deux approches sont complémentaires, mais l'ajout d'une couverture aérienne ne signifie pas que toutes les autres fonctions de Plans sont disponibles au même endroit.
On apprécie de voir cette couverture progresser au-delà des destinations les plus évidentes, même si on aimerait pouvoir explorer davantage de villes françaises de cette manière. Flyover a surtout un intérêt lorsque les lieux représentés nous concernent, parce qu'on y habite ou qu'on prévoit d'y passer quelques jours. Une carte qui s'améliore près de chez vous, c'est quand même plus utile qu'une nouvelle démonstration sur les mêmes monuments à l'autre bout du monde.
Si Apple Plans vous intéresse, jetez un œil à cet article sur le Nouveau-Mexique qui veut éviter de devenir « New America » dans Apple Plans, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.
Trois villes de plus
Le catalogue français de Flyover continue donc de s'étoffer, après les ajouts de Mulhouse et de Thionville que nous avions évoqués en début d'année. Cette fois, le signalement concerne aussi bien Chartres et Tours que Saint-Nazaire, et donne une raison de rouvrir Plans même sans avoir un trajet à préparer. L'intérêt de cette vue aérienne est de pouvoir regarder les bâtiments sous plusieurs angles, de suivre l'organisation des quartiers et de comprendre comment les rues s'articulent autour des monuments. Pour découvrir une ville que vous ne connaissez pas, cette représentation donne une idée des lieux bien différente de celle d'un simple plan routier.
Une ville en relief
Sur sa page consacrée à Plans, Apple décrit Flyover comme une exploration dans laquelle vous pouvez zoomer, incliner la vue ou tourner autour des lieux, avec un rendu photoréaliste. Sur iPhone et iPad, les mouvements de l'appareil permettent aussi de changer de point de vue. Vous gardez donc la main sur votre promenade et pouvez vous attarder sur un bâtiment au lieu de suivre un parcours imposé. C'est aussi une manière de regarder autrement un quartier familier, dont on connaît les façades mais beaucoup moins les toits ou la disposition des cours intérieures.
Pour explorer ces villes sur un Mac, recherchez leur nom dans Plans et passez en vue satellite avec l'affichage 3D. L'assistance Apple indique que ces commandes se trouvent dans le menu Présentation, et qu'un réglage sur le bord droit permet de modifier l'angle de vue. Le grand écran permet alors de parcourir la carte tout en conservant une vue assez large des alentours.
Flyover et vue à 360°
Flyover était déjà présenté avec iOS 6 en 2012, dans le communiqué d'Apple consacré à cette version du système. L'extension à de nouvelles villes enrichit donc une fonction ancienne, qui a toujours son intérêt pour le repérage avant un déplacement. Attention par contre à ne pas la confondre avec Look Around, nommé Vue à 360° en français, qui permet de regarder les lieux depuis la rue. Les deux approches sont complémentaires, mais l'ajout d'une couverture aérienne ne signifie pas que toutes les autres fonctions de Plans sont disponibles au même endroit.
On en dit quoi ?
On apprécie de voir cette couverture progresser au-delà des destinations les plus évidentes, même si on aimerait pouvoir explorer davantage de villes françaises de cette manière. Flyover a surtout un intérêt lorsque les lieux représentés nous concernent, parce qu'on y habite ou qu'on prévoit d'y passer quelques jours. Une carte qui s'améliore près de chez vous, c'est quand même plus utile qu'une nouvelle démonstration sur les mêmes monuments à l'autre bout du monde.
Si Apple Plans vous intéresse, jetez un œil à cet article sur le Nouveau-Mexique qui veut éviter de devenir « New America » dans Apple Plans, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.