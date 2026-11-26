Le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur depuis octobre 2025, Nvidia n'y change rien
Par Vincent Lautier - Publié le
Le retour de Jensen Huang chez Nvidia a fait bondir les valeurs technologiques, mais l'enthousiasme a vite disparu du côté des cryptomonnaies. Le Bitcoin est repassé sous les 60 000, alors que les investisseurs continuaient de retirer leur argent des fonds américains qui lui sont consacrés.
Après une remontée vers 64 500 dollars le lundi 23 novembre, le Bitcoin s'échangeait autour de 59 668 dollars tôt le lendemain, et aujourd'hui, il flirt encore avec les 60 000 dollars, soit une baisse d'environ 7,5 % depuis ce sommet. La différence est importante si vous avez suivi les courbes pendant le rebond, puisqu'une bonne partie de la hausse avait déjà disparu avant même que Wall Street ne rouvre. Sur trente jours, le recul atteignait environ 25 %, et le cours avait perdu plus de la moitié de sa valeur depuis les 126 000 dollars d'octobre 2025. L'ether suivait le mouvement, autour de 1 684 dollars, en baisse de plus de 8,5 % depuis son pic du lundi.
Nvidia avait pourtant donné une bonne raison aux marchés de reprendre confiance en annonçant la réintégration de son cofondateur comme directeur général, avec l'accord unanime du conseil d'administration. Le 23 novembre, son action a gagné près de 31,5 % pour terminer à 165,05 dollars, et le Nasdaq Composite a progressé de 6,51 %. De quoi entraîner les cryptomonnaies pendant quelques heures, mais le retour d'un dirigeant chez un fabricant de puces ne règle pas les problèmes de financement du marché crypto. Le rapprochement est surtout une affaire de confiance, et les achats de bitcoins n'ont visiblement pas tenu aussi longtemps que l'enthousiasme pour Jensen Huang.
Les données de Farside Investors montrent que les ETF Bitcoin américains ont enregistré 2,37 milliards de dollars de sorties nettes sur les cinq séances du 17 au 23 novembre. Ces fonds vous permettent de vous exposer au cours du bitcoin en achetant des parts en Bourse, sans détenir directement la cryptomonnaie. L'IBIT de BlackRock représente à lui seul 1,95 milliard de dollars de ces retraits, une somme comprise dans le total. Et le mouvement a continué le 24 novembre avec 231,4 millions supplémentaires pour l'ensemble des fonds, ce qui porte les sorties à presque 2,6 milliards sur six séances. Même le lundi du rebond, ils avaient perdu près de 570 millions de dollars nets, alors que les cours remontaient. Du coup, la hausse des prix masquait une poursuite des retraits.
Compter sur Nvidia pour remettre durablement le Bitcoin à la hausse, c'est accorder beaucoup de pouvoir à une seule entreprise. On peut comprendre le soulagement autour de Jensen Huang, mais les détenteurs de parts d'ETF ont continué de vendre pendant que les marchés célébraient son retour. Pour parler de reprise, il faudrait déjà que cet argent cesse de sortir, et une séance spectaculaire à Wall Street ne suffit clairement pas à le faire revenir.
Si la fragilité des cryptomonnaies vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur le piratage historique de Binance, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
Un rebond effacé
Après une remontée vers 64 500 dollars le lundi 23 novembre, le Bitcoin s'échangeait autour de 59 668 dollars tôt le lendemain, et aujourd'hui, il flirt encore avec les 60 000 dollars, soit une baisse d'environ 7,5 % depuis ce sommet. La différence est importante si vous avez suivi les courbes pendant le rebond, puisqu'une bonne partie de la hausse avait déjà disparu avant même que Wall Street ne rouvre. Sur trente jours, le recul atteignait environ 25 %, et le cours avait perdu plus de la moitié de sa valeur depuis les 126 000 dollars d'octobre 2025. L'ether suivait le mouvement, autour de 1 684 dollars, en baisse de plus de 8,5 % depuis son pic du lundi.
Nvidia ne suffit pas
Nvidia avait pourtant donné une bonne raison aux marchés de reprendre confiance en annonçant la réintégration de son cofondateur comme directeur général, avec l'accord unanime du conseil d'administration. Le 23 novembre, son action a gagné près de 31,5 % pour terminer à 165,05 dollars, et le Nasdaq Composite a progressé de 6,51 %. De quoi entraîner les cryptomonnaies pendant quelques heures, mais le retour d'un dirigeant chez un fabricant de puces ne règle pas les problèmes de financement du marché crypto. Le rapprochement est surtout une affaire de confiance, et les achats de bitcoins n'ont visiblement pas tenu aussi longtemps que l'enthousiasme pour Jensen Huang.
Les fonds se vident
Les données de Farside Investors montrent que les ETF Bitcoin américains ont enregistré 2,37 milliards de dollars de sorties nettes sur les cinq séances du 17 au 23 novembre. Ces fonds vous permettent de vous exposer au cours du bitcoin en achetant des parts en Bourse, sans détenir directement la cryptomonnaie. L'IBIT de BlackRock représente à lui seul 1,95 milliard de dollars de ces retraits, une somme comprise dans le total. Et le mouvement a continué le 24 novembre avec 231,4 millions supplémentaires pour l'ensemble des fonds, ce qui porte les sorties à presque 2,6 milliards sur six séances. Même le lundi du rebond, ils avaient perdu près de 570 millions de dollars nets, alors que les cours remontaient. Du coup, la hausse des prix masquait une poursuite des retraits.
On en dit quoi ?
Compter sur Nvidia pour remettre durablement le Bitcoin à la hausse, c'est accorder beaucoup de pouvoir à une seule entreprise. On peut comprendre le soulagement autour de Jensen Huang, mais les détenteurs de parts d'ETF ont continué de vendre pendant que les marchés célébraient son retour. Pour parler de reprise, il faudrait déjà que cet argent cesse de sortir, et une séance spectaculaire à Wall Street ne suffit clairement pas à le faire revenir.
Si la fragilité des cryptomonnaies vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur le piratage historique de Binance, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.