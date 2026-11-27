Firmwares décompilés par l'IA : Sony, Nikon et Canon rattrapés par leurs propres clients
Par Vincent Lautier - Publié le
Des développeurs amateurs décompilent les firmwares d'appareils photo avec l'aide de l'IA, et ils découvrent que des fonctions réclamées depuis des années étaient simplement désactivées. Par exemple, la Sony FX3 sait filmer en Open Gate depuis le début, alors que la marque réserve officiellement ce mode à la FX5, vendue 5 400 euros en boîtier nu. Chez les vidéastes, ça passe mal.
Des modèles d'IA capables d'éplucher du code décompilé ont mis la rétro-ingénierie des appareils photo à la portée d'amateurs qui n'avaient jamais ouvert un désassembleur, et des projets communautaires s'attaquent maintenant aux firmwares de Sigma, Nikon, Canon, Ricoh, Fujifilm ou Hasselblad. Le site spécialisé CineD en a recensé une bonne dizaine. Le Sigma fp gagne des formats CinemaDNG supplémentaires, le Nikon Z30 voit son débit vidéo grimper de 144 à 200 Mbps et les compacts Ricoh GR récupèrent des rendus argentiques. Les fabricants brident des fonctions que leurs boîtiers savent faire, et c'est contrariant.
La FX3 utilise toute la surface de son capteur 3:2 quand elle prend des photos, puis recadre en 16:9 dès qu'elle filme. Les vidéastes réclament depuis des années un mode Open Gate qui exploite le capteur complet, pratique pour recadrer ensuite en vertical ou en anamorphique. Sony a fini par le proposer cet été avec la FX5, affichée 5 400 euros en boîtier nu par chez nous. Le 24 novembre, un patch communautaire baptisé Arcane Lantern a pourtant activé l'enregistrement 3:2 en 3840 x 2560 sur une FX3 sous firmware 7.02, après une décompilation du firmware assistée par IA. L'Alpha 7 IV a eu droit au même traitement avec un réglage d'angle d'obturation que Sony n'a jamais activé sur ce boîtier.
Le bricolage reste réservé aux courageux. Le patch s'injecte dans la mémoire vive de la caméra via USB et disparaît à chaque extinction, il faut donc le relancer depuis un ordinateur avant de tourner. La lecture des fichiers sur l'appareil peut le figer, les cadences au-delà de 30p restent bloquées, et seuls deux testeurs ont confirmé le fonctionnement pour le moment. Une application macOS baptisée OpenGate Studio regroupe déjà la manipulation pour la FX3, l'A7S III et la ZV-E1, avec les métadonnées de stabilisation Gyroflow en prime. Ses auteurs préviennent que la garantie peut sauter avec ces manipulations.
Vendre 5 400 euros une fonction que la FX3 savait faire depuis le départ, c'est quand même assez gonflé, mais pas un acte isolé, tous les fabricants ont ça, Apple aussi probablement. L'ambiance rappelle d'ailleurs les belles années du jailbreak sur iPhone, en nettement plus rapide, puisque l'IA abat en quelques semaines un travail de rétro-ingénierie qui demandait autrefois des années. Les fabricants vont devoir s'habituer à des clients qui lisent dans leur code.
Si les logiciels bridés par les constructeurs vous agacent, jetez un œil à cet article sur la mise à jour Android de la Xperia 10 VI que Sony a supprimée, et suivez l'application Mac4ever pour Android pour ne rien rater.
Des firmwares décompilés en série
Des modèles d'IA capables d'éplucher du code décompilé ont mis la rétro-ingénierie des appareils photo à la portée d'amateurs qui n'avaient jamais ouvert un désassembleur, et des projets communautaires s'attaquent maintenant aux firmwares de Sigma, Nikon, Canon, Ricoh, Fujifilm ou Hasselblad. Le site spécialisé CineD en a recensé une bonne dizaine. Le Sigma fp gagne des formats CinemaDNG supplémentaires, le Nikon Z30 voit son débit vidéo grimper de 144 à 200 Mbps et les compacts Ricoh GR récupèrent des rendus argentiques. Les fabricants brident des fonctions que leurs boîtiers savent faire, et c'est contrariant.
C'est Sony qui concentre les reproches
La FX3 utilise toute la surface de son capteur 3:2 quand elle prend des photos, puis recadre en 16:9 dès qu'elle filme. Les vidéastes réclament depuis des années un mode Open Gate qui exploite le capteur complet, pratique pour recadrer ensuite en vertical ou en anamorphique. Sony a fini par le proposer cet été avec la FX5, affichée 5 400 euros en boîtier nu par chez nous. Le 24 novembre, un patch communautaire baptisé Arcane Lantern a pourtant activé l'enregistrement 3:2 en 3840 x 2560 sur une FX3 sous firmware 7.02, après une décompilation du firmware assistée par IA. L'Alpha 7 IV a eu droit au même traitement avec un réglage d'angle d'obturation que Sony n'a jamais activé sur ce boîtier.
Un déblocage encore fragile
Le bricolage reste réservé aux courageux. Le patch s'injecte dans la mémoire vive de la caméra via USB et disparaît à chaque extinction, il faut donc le relancer depuis un ordinateur avant de tourner. La lecture des fichiers sur l'appareil peut le figer, les cadences au-delà de 30p restent bloquées, et seuls deux testeurs ont confirmé le fonctionnement pour le moment. Une application macOS baptisée OpenGate Studio regroupe déjà la manipulation pour la FX3, l'A7S III et la ZV-E1, avec les métadonnées de stabilisation Gyroflow en prime. Ses auteurs préviennent que la garantie peut sauter avec ces manipulations.
On en dit quoi ?
Vendre 5 400 euros une fonction que la FX3 savait faire depuis le départ, c'est quand même assez gonflé, mais pas un acte isolé, tous les fabricants ont ça, Apple aussi probablement. L'ambiance rappelle d'ailleurs les belles années du jailbreak sur iPhone, en nettement plus rapide, puisque l'IA abat en quelques semaines un travail de rétro-ingénierie qui demandait autrefois des années. Les fabricants vont devoir s'habituer à des clients qui lisent dans leur code.
Si les logiciels bridés par les constructeurs vous agacent, jetez un œil à cet article sur la mise à jour Android de la Xperia 10 VI que Sony a supprimée, et suivez l'application Mac4ever pour Android pour ne rien rater.