Apple travaille toujours sur des gants pour contrôler son casque ARVR

si des précautions ne sont pas prises, un appareil tel qu'un gant peut affecter la capacité d'un utilisateur à sentir des objets dans son environnement, peut être inconfortable à utiliser ou peut ne pas recueillir les informations appropriées de l'utilisateur

Ce dernier détaille un gant qui pourrait être utilisé pour les contrôles gestuels, et fournir un retour haptique dans certaines situations.Après les petits rappels d’usage, on remarque qu’Apple a complété un brevet déjà existant. En effet,Aussi, Cupertino prévoit ainsiCes derniers permettraient de mieux analyser les mouvements et d’affiner les retours haptiques en envoyant leurs données à une unité de commande située sur le dos de la main. Apple reprend également(sur la pulpe des doigts) afin de mieux sentir les objets pris en main.En outre,. Ces derniers pourraient alors repérer une pression, un mouvement latéral ou bien la saisie d'un objet et fournir un retour haptique.(ça fait un peu penser à une armure…)